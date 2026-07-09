https://sputnik-abkhazia.ru/20260709/ekonomiya-vremeni-udobstvo-i-prozrachnost-dzheniya-o-vnedrenii-onlayn-kass-v-abkhazii-1064282428.html

Экономия времени, удобство и прозрачность: Джения о внедрении онлайн-касс в Абхазии

Экономия времени, удобство и прозрачность: Джения о внедрении онлайн-касс в Абхазии

Sputnik Абхазия

Как подчеркнул в интервью радио Sputnik директор "Службы технической поддержки налогообложения" Давид Джения, онлайн-кассы в режиме реального времени фиксируют... 09.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-09T20:30+0300

2026-07-09T20:30+0300

2026-07-10T12:47+0300

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Одна из главных задач онлайн-касс заключается в цифровизации налоговой системы Абхазии. Профильное ведомство стремится создать современную систему, которая будет удобна государству в администрировании налогов и бизнесу.Эта система позволяет предпринимателям экономить время в ведении и сборе документации. Кроме того, отпадет необходимость в частых проверках торговых объектов налоговыми инспекторами.В пилотном проекте будут участвовать более 300 налогоплательщиков, крупные компании и ИП. Им поставят кассовые аппараты двух видов. Всего российские коллеги предоставят 1000 аппаратов.Они хранят данные около 72 часов, поэтому временные отключения света и интернета им не страшны, добавил директор "Службы технической поддержки и налогообложения" Давид Джения.Сама служба занимается поддержкой, установкой, регистрацией и обслуживанием онлайн-касс. При необходимости специалисты службы могут проводить консультации налогоплательщиков.

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