Экономия времени, удобство и прозрачность: Джения о внедрении онлайн-касс в Абхазии
20:30 09.07.2026 (обновлено: 12:47 10.07.2026)
© Sputnik
Подписаться
Как подчеркнул в интервью радио Sputnik директор "Службы технической поддержки налогообложения" Давид Джения, онлайн-кассы в режиме реального времени фиксируют продажи и отправляют данные в Министерство по налогам и сборам.
Одна из главных задач онлайн-касс заключается в цифровизации налоговой системы Абхазии. Профильное ведомство стремится создать современную систему, которая будет удобна государству в администрировании налогов и бизнесу.
Эта система позволяет предпринимателям экономить время в ведении и сборе документации. Кроме того, отпадет необходимость в частых проверках торговых объектов налоговыми инспекторами.
В пилотном проекте будут участвовать более 300 налогоплательщиков, крупные компании и ИП. Им поставят кассовые аппараты двух видов. Всего российские коллеги предоставят 1000 аппаратов.
Они хранят данные около 72 часов, поэтому временные отключения света и интернета им не страшны, добавил директор "Службы технической поддержки и налогообложения" Давид Джения.
Сама служба занимается поддержкой, установкой, регистрацией и обслуживанием онлайн-касс. При необходимости специалисты службы могут проводить консультации налогоплательщиков.
Эта система позволяет предпринимателям экономить время в ведении и сборе документации. Кроме того, отпадет необходимость в частых проверках торговых объектов налоговыми инспекторами.
В пилотном проекте будут участвовать более 300 налогоплательщиков, крупные компании и ИП. Им поставят кассовые аппараты двух видов. Всего российские коллеги предоставят 1000 аппаратов.
Они хранят данные около 72 часов, поэтому временные отключения света и интернета им не страшны, добавил директор "Службы технической поддержки и налогообложения" Давид Джения.
Сама служба занимается поддержкой, установкой, регистрацией и обслуживанием онлайн-касс. При необходимости специалисты службы могут проводить консультации налогоплательщиков.