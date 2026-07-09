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Пресс-конференция, посвященная VIII фестивалю Grand Opera Gala, пройдет в Sputnik Абхазия
Пресс-конференция, посвященная VIII фестивалю Grand Opera Gala, пройдет в Sputnik Абхазия
Sputnik Абхазия
10 июля в 10:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция, посвященная VIII фестивалю Grand Opera Gala. 09.07.2026, Sputnik Абхазия
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10 июля в 10:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция, посвященная VIII фестивалю Grand Opera Gala.Восьмой Grand Opera Gala под руководством Саида Гобечия станет самым масштабным за всю историю фестиваля, объединив более 90 музыкантов Ростовского академического симфонического оркестра, ведущих солистов России и новую постановку оперы "Кармен".Участники:
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новости, абхазия, пресс-центр , россия, пресс-конференции, культура

Пресс-конференция, посвященная VIII фестивалю Grand Opera Gala, пройдет в Sputnik Абхазия

16:37 09.07.2026 (обновлено: 20:05 09.07.2026)
© Sputnik / Марианна Кубрава Пресс-центр спутник Абхазия
Пресс-центр спутник Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2026
© Sputnik / Марианна Кубрава
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10 июля в 10:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция, посвященная VIII фестивалю Grand Opera Gala.
Восьмой Grand Opera Gala под руководством Саида Гобечия станет самым масштабным за всю историю фестиваля, объединив более 90 музыкантов Ростовского академического симфонического оркестра, ведущих солистов России и новую постановку оперы "Кармен".
Участники:
Саид Гобечия — оперный певец, художественный руководитель фестиваля.
Ляйсан Сафаргулова — главный режиссер Севастопольского театра оперы и балета.
Андрей Лебедев — дирижер театра Новая опера, симфонического оркестра Российской академии музыки имени Гнесиных, Центра оперного пения имени Галины Вишневской.
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