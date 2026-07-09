https://sputnik-abkhazia.ru/20260709/press-konferentsiya-posvyaschennaya-viii-festivalyu-grand-opera-gala-proydet-v-sputnik-abkhaziya-1064271531.html

Пресс-конференция, посвященная VIII фестивалю Grand Opera Gala, пройдет в Sputnik Абхазия

Пресс-конференция, посвященная VIII фестивалю Grand Opera Gala, пройдет в Sputnik Абхазия

Sputnik Абхазия

10 июля в 10:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция, посвященная VIII фестивалю Grand Opera Gala. 09.07.2026, Sputnik Абхазия

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10 июля в 10:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция, посвященная VIII фестивалю Grand Opera Gala.Восьмой Grand Opera Gala под руководством Саида Гобечия станет самым масштабным за всю историю фестиваля, объединив более 90 музыкантов Ростовского академического симфонического оркестра, ведущих солистов России и новую постановку оперы "Кармен".Участники:

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