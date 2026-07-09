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Зачем Абхазии концерты, фестивали и приезды известных людей

Зачем Абхазии концерты, фестивали и приезды известных людей

Sputnik Абхазия

ШАКОВ 09.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-09T15:41+0300

2026-07-09T15:41+0300

2026-07-09T15:41+0300

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ШАКОВНевозможно не заметить, что в последнее время в Абхазии происходят действительно масштабные события.Обновляется набережная, приезжают Сергей Безруков, команды КВН, Настя Ивлеева, Валя Карнавал и тд, проходят крупные культурные мероприятия. И всё это происходит при активной поддержке России.Важно понимать, зачем всё это делается.А дальше всё просто: больше туристов — больше работы для гостиниц, ресторанов, экскурсоводов, таксистов, магазинов и тысяч обычных семей.Я уже не раз говорил, что туризм — одна из главных опор экономики Абхазии. И особенно радует, что сегодня всё чаще говорят не только о летнем, но и о зимнем туризме.Очень хочется, чтобы этот курс продолжался. Такие изменения дают результат не сразу, но именно они через несколько лет могут сделать Абхазию совсем другой.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

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