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https://sputnik-abkhazia.ru/20260709/zachem-abkhazii-kontserty-festivali-i-priezdy-izvestnykh-lyudey-1064270018.html
Зачем Абхазии концерты, фестивали и приезды известных людей
Зачем Абхазии концерты, фестивали и приезды известных людей
Sputnik Абхазия
ШАКОВ 09.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-09T15:41+0300
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ШАКОВНевозможно не заметить, что в последнее время в Абхазии происходят действительно масштабные события.Обновляется набережная, приезжают Сергей Безруков, команды КВН, Настя Ивлеева, Валя Карнавал и тд, проходят крупные культурные мероприятия. И всё это происходит при активной поддержке России.Важно понимать, зачем всё это делается.А дальше всё просто: больше туристов — больше работы для гостиниц, ресторанов, экскурсоводов, таксистов, магазинов и тысяч обычных семей.Я уже не раз говорил, что туризм — одна из главных опор экономики Абхазии. И особенно радует, что сегодня всё чаще говорят не только о летнем, но и о зимнем туризме.Очень хочется, чтобы этот курс продолжался. Такие изменения дают результат не сразу, но именно они через несколько лет могут сделать Абхазию совсем другой.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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социальные сети, абхазия
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Зачем Абхазии концерты, фестивали и приезды известных людей

15:41 09.07.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукЛюди прогуливающиеся на набережной Махаджиров
Люди прогуливающиеся на набережной Махаджиров - Sputnik Абхазия, 1920, 09.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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ШАКОВ
Невозможно не заметить, что в последнее время в Абхазии происходят действительно масштабные события.
Обновляется набережная, приезжают Сергей Безруков, команды КВН, Настя Ивлеева, Валя Карнавал и тд, проходят крупные культурные мероприятия. И всё это происходит при активной поддержке России.
Важно понимать, зачем всё это делается.
Такие проекты — это не просто концерты, фестивали или приезд известных людей. Это инвестиция в будущее Абхазии. Миллионы людей увидят нашу страну в роликах, фотографиях, фильмах и репортажах. Кто-то впервые узнает о ней, а кто-то решит приехать сюда отдыхать.
А дальше всё просто: больше туристов — больше работы для гостиниц, ресторанов, экскурсоводов, таксистов, магазинов и тысяч обычных семей.
Я уже не раз говорил, что туризм — одна из главных опор экономики Абхазии. И особенно радует, что сегодня всё чаще говорят не только о летнем, но и о зимнем туризме.
Очень хочется, чтобы этот курс продолжался. Такие изменения дают результат не сразу, но именно они через несколько лет могут сделать Абхазию совсем другой.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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