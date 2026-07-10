Испанские мотивы, немецкая классика: фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Очамчыра амш азгәаҭахоит ақалақь аҿы: аусмҩаԥгатәқәа шеиҿкаахо еилаҳкаауеит
13:04
14 мин
Аиҿцәажәара
Отаԥтәи аҳаԥы сынтәа аԥхын аусура: аиҳабы ицәажәара
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ашьҭра амч": абиԥарақәа реимадара иазку апроект аҭыхрақәа цоит
13:33
17 мин
Аиҿцәажәара
Нхыҵ-Уаԥстәыла атеатр Аԥсныҟа иаауеит: Аԥсуа театр аиҳабы лцәажәара
13:51
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
On air
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
VIII фестиваль Grand Opera Gala: ведущие солисты, симфонический оркестр, опера "Кармен"
14:33
9 мин
Радио
Турнир по баскетболу среди мужских команд в Абхазии: интервью с арбитрами
14:43
15 мин
Инструкция по применению
Инструкция по применению
14:58
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аиҿцәажәара
Ҟәланырхәатәи ашкол аҳамҭа азыҟаҵоуп: аиҳабы лцәажәара
18:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Очамчыра амш азгәаҭахоит ақалақь аҿы: аусмҩаԥгатәқәа шеиҿкаахо еилаҳкаауеит
18:16
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
On air
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аиҿцәажәара
Ҟәланырхәатәи ашкол аҳамҭа азыҟаҵоуп: аиҳабы лцәажәара
21:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Очамчыра амш азгәаҭахоит ақалақь аҿы: аусмҩаԥгатәқәа шеиҿкаахо еилаҳкаауеит
21:16
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
On air
21:34
26 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
30 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
30 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Спутник заглушки - Sputnik Абхазия, 1920
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Абхазия, город Сухум, улица Пушкина, 16, офис 5-4, почта: info.abk@sputniknews.com, телефон: +79409260000, пресс-служба: media.ab@sputniknews.com
https://sputnik-abkhazia.ru/20260710/ispanskie-motivy-nemetskaya-klassika-festival-grand-opera-gala-proydet-v-abkhazii-1064304822.html
Испанские мотивы, немецкая классика: фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Абхазии
Испанские мотивы, немецкая классика: фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Абхазии
Sputnik Абхазия
Восьмой оперный фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Абхазии с 13 по 20 июля.Главным событием станет приезд Ростовского академического симфонического оркестра... 10.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-10T18:22+0300
2026-07-11T14:22+0300
пресс-центр
видео
мультимедиа
видео из пресс-центра
новости
музыка
культура
искусство
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/0b/1064304657_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_8d05006dfcf042ddeb2e98689c1acbd2.jpg
Восьмой оперный фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Абхазии с 13 по 20 июля.Главным событием станет приезд Ростовского академического симфонического оркестра, который представит "Немецкий реквием" Иоганнеса Брамса и оперу "Кармен" Жоржа Бизе в постановке режиссера Севастопольского государственного театра оперы и балета Ляйсан Сафургуловой.За дирижерским пультом — лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" Андрей Лебедев.Это уже третья полномасштабная оперная постановка в истории Grand Opera Gala с участием более девяноста музыкантов. Ранее зрителям были представлены оперы "Богема" Джакомо Пуччини и "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти.Программа объединит различные музыкальные жанры и выступления артистов ведущих оперных театров России.Партнеры фестиваля: министерство культуры Абхазии, концерн "Росэнергоатом", благотворительный фонд "ЮнОлимп", продюсерский центр "Интеграция", политическая партия "Единая Россия", отель "Страна Души", администрация Гагрского района.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/0b/1064304657_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_c62763816d1c00157f1724cab8544af1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, видео из пресс-центра, новости, музыка, культура, искусство, видео
видео, мультимедиа, видео из пресс-центра, новости, музыка, культура, искусство, видео

Испанские мотивы, немецкая классика: фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Абхазии

18:22 10.07.2026 (обновлено: 14:22 11.07.2026)
© Sputnik
Подписаться
Восьмой оперный фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Абхазии с 13 по 20 июля.

Главным событием станет приезд Ростовского академического симфонического оркестра, который представит "Немецкий реквием" Иоганнеса Брамса и оперу "Кармен" Жоржа Бизе в постановке режиссера Севастопольского государственного театра оперы и балета Ляйсан Сафургуловой.

За дирижерским пультом — лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" Андрей Лебедев.

Это уже третья полномасштабная оперная постановка в истории Grand Opera Gala с участием более девяноста музыкантов. Ранее зрителям были представлены оперы "Богема" Джакомо Пуччини и "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти.

Программа объединит различные музыкальные жанры и выступления артистов ведущих оперных театров России.
Партнеры фестиваля: министерство культуры Абхазии, концерн "Росэнергоатом", благотворительный фонд "ЮнОлимп", продюсерский центр "Интеграция", политическая партия "Единая Россия", отель "Страна Души", администрация Гагрского района.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0