Испанские мотивы, немецкая классика: фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Абхазии
18:22 10.07.2026 (обновлено: 14:22 11.07.2026)
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Восьмой оперный фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Абхазии с 13 по 20 июля.
Главным событием станет приезд Ростовского академического симфонического оркестра, который представит "Немецкий реквием" Иоганнеса Брамса и оперу "Кармен" Жоржа Бизе в постановке режиссера Севастопольского государственного театра оперы и балета Ляйсан Сафургуловой.
За дирижерским пультом — лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" Андрей Лебедев.
Это уже третья полномасштабная оперная постановка в истории Grand Opera Gala с участием более девяноста музыкантов. Ранее зрителям были представлены оперы "Богема" Джакомо Пуччини и "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти.
Программа объединит различные музыкальные жанры и выступления артистов ведущих оперных театров России.
Главным событием станет приезд Ростовского академического симфонического оркестра, который представит "Немецкий реквием" Иоганнеса Брамса и оперу "Кармен" Жоржа Бизе в постановке режиссера Севастопольского государственного театра оперы и балета Ляйсан Сафургуловой.
За дирижерским пультом — лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" Андрей Лебедев.
Это уже третья полномасштабная оперная постановка в истории Grand Opera Gala с участием более девяноста музыкантов. Ранее зрителям были представлены оперы "Богема" Джакомо Пуччини и "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти.
Программа объединит различные музыкальные жанры и выступления артистов ведущих оперных театров России.
Партнеры фестиваля: министерство культуры Абхазии, концерн "Росэнергоатом", благотворительный фонд "ЮнОлимп", продюсерский центр "Интеграция", политическая партия "Единая Россия", отель "Страна Души", администрация Гагрского района.