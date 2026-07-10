https://sputnik-abkhazia.ru/20260710/ispanskie-motivy-nemetskaya-klassika-festival-grand-opera-gala-proydet-v-abkhazii-1064304822.html

Испанские мотивы, немецкая классика: фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Абхазии

Испанские мотивы, немецкая классика: фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Абхазии

Sputnik Абхазия

Восьмой оперный фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Абхазии с 13 по 20 июля.Главным событием станет приезд Ростовского академического симфонического оркестра... 10.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-10T18:22+0300

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Восьмой оперный фестиваль Grand Opera Gala пройдет в Абхазии с 13 по 20 июля.Главным событием станет приезд Ростовского академического симфонического оркестра, который представит "Немецкий реквием" Иоганнеса Брамса и оперу "Кармен" Жоржа Бизе в постановке режиссера Севастопольского государственного театра оперы и балета Ляйсан Сафургуловой.За дирижерским пультом — лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" Андрей Лебедев.Это уже третья полномасштабная оперная постановка в истории Grand Opera Gala с участием более девяноста музыкантов. Ранее зрителям были представлены оперы "Богема" Джакомо Пуччини и "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти.Программа объединит различные музыкальные жанры и выступления артистов ведущих оперных театров России.Партнеры фестиваля: министерство культуры Абхазии, концерн "Росэнергоатом", благотворительный фонд "ЮнОлимп", продюсерский центр "Интеграция", политическая партия "Единая Россия", отель "Страна Души", администрация Гагрского района.

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