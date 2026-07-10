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Итоги фестиваля БДФ в Абхазии: Ираклий Хинтба и Игорь Колобов - Тесля
Итоги фестиваля БДФ в Абхазии: Ираклий Хинтба и Игорь Колобов - Тесля
Sputnik Абхазия
Большой детский фестиваль завершился в Абхазии. Каким получился он? Об этом в эфире радио Sputnik рассказали генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и... 10.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-10T14:55+0300
2026-07-10T14:55+0300
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Итоги фестиваля БДФ в Абхазии: Ираклий Хинтба и Колобов-Тесля
Sputnik Абхазия
Итоги фестиваля БДФ в Абхазии: Ираклий Хинтба и Колобов-Тесля
Большой детский фестиваль завершился в Абхазии. Каким получился он? Об этом в эфире радио Sputnik рассказали генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и исполнительный директор Международного большого детского фестиваля Игорь Колобов -Тесля.Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, театр, фестиваль, русдрам, аудио
подкасты, взаимный интерес, театр, фестиваль, русдрам, аудио
Итоги фестиваля БДФ в Абхазии: Ираклий Хинтба и Игорь Колобов - Тесля
14:55 10.07.2026 (обновлено: 16:20 10.07.2026)
Большой детский фестиваль завершился в Абхазии. Каким получился он? Об этом в эфире радио Sputnik рассказали генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и исполнительный директор Международного большого детского фестиваля Игорь Колобов -Тесля.