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"Ашьҭра амч": абиԥарақәа реимадара иазку апроект аҭыхрақәа цоит
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Нхыҵ-Уаԥстәыла атеатр Аԥсныҟа иаауеит: Аԥсуа театр аиҳабы лцәажәара
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Итоги фестиваля БДФ в Абхазии: Ираклий Хинтба и Игорь Колобов-Тесля
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Итоги фестиваля БДФ в Абхазии: Ираклий Хинтба и Игорь Колобов - Тесля
Итоги фестиваля БДФ в Абхазии: Ираклий Хинтба и Игорь Колобов - Тесля
Sputnik Абхазия
Большой детский фестиваль завершился в Абхазии. Каким получился он? Об этом в эфире радио Sputnik рассказали генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и... 10.07.2026, Sputnik Абхазия
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Итоги фестиваля БДФ в Абхазии: Ираклий Хинтба и Колобов-Тесля
Sputnik Абхазия
Итоги фестиваля БДФ в Абхазии: Ираклий Хинтба и Колобов-Тесля
Большой детский фестиваль завершился в Абхазии. Каким получился он? Об этом в эфире радио Sputnik рассказали генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и исполнительный директор Международного большого детского фестиваля Игорь Колобов -Тесля.Слушайте подкаст.
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Итоги фестиваля БДФ в Абхазии: Ираклий Хинтба и Игорь Колобов - Тесля

14:55 10.07.2026 (обновлено: 16:20 10.07.2026)
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Итоги фестиваля БДФ в Абхазии: Ираклий Хинтба и Колобов-Тесля
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Большой детский фестиваль завершился в Абхазии. Каким получился он? Об этом в эфире радио Sputnik рассказали генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и исполнительный директор Международного большого детского фестиваля Игорь Колобов -Тесля.
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