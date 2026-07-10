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Итоги фестиваля БДФ в Абхазии: Ираклий Хинтба и Игорь Колобов - Тесля

Итоги фестиваля БДФ в Абхазии: Ираклий Хинтба и Игорь Колобов - Тесля

Sputnik Абхазия

Большой детский фестиваль завершился в Абхазии. Каким получился он? Об этом в эфире радио Sputnik рассказали генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и... 10.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-10T14:55+0300

2026-07-10T14:55+0300

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Итоги фестиваля БДФ в Абхазии: Ираклий Хинтба и Колобов-Тесля Sputnik Абхазия Итоги фестиваля БДФ в Абхазии: Ираклий Хинтба и Колобов-Тесля

Большой детский фестиваль завершился в Абхазии. Каким получился он? Об этом в эфире радио Sputnik рассказали генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и исполнительный директор Международного большого детского фестиваля Игорь Колобов -Тесля.Слушайте подкаст.

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подкасты, взаимный интерес, театр, фестиваль, русдрам, аудио