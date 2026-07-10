https://sputnik-abkhazia.ru/20260710/semya-stsena-i-lyubov-zhordaniya-i-gyuregyan-o-glavnom-v-brake-1064283265.html

Семья, сцена и любовь: Жордания и Гюрегян о главном в браке

Семья, сцена и любовь: Жордания и Гюрегян о главном в браке

Sputnik Абхазия

В День семьи, любви и верности в Посольстве России медалью "За любовь и верность" наградили шесть супружеских пар из Абхазии.Среди них — яркий творческий... 10.07.2026, Sputnik Абхазия

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В День семьи, любви и верности в Посольстве России медалью "За любовь и верность" наградили шесть супружеских пар из Абхазии.Среди них — яркий творческий тандем, заслуженные артисты республики, актеры РУСДРАМа Анна Гюрегян и Джамбул Жордания.Они рассказали на радио Sputnik о том, как им удается виртуозно совмещать тонкое искусство и домашний быт и в чем главный секрет их прочного союза.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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