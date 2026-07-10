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Семья, сцена и любовь: Жордания и Гюрегян о главном в браке
Семья, сцена и любовь: Жордания и Гюрегян о главном в браке
Sputnik Абхазия
В День семьи, любви и верности в Посольстве России медалью "За любовь и верность" наградили шесть супружеских пар из Абхазии.Среди них — яркий творческий... 10.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-10T10:00+0300
2026-07-10T10:00+0300
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В День семьи, любви и верности в Посольстве России медалью "За любовь и верность" наградили шесть супружеских пар из Абхазии.Среди них — яркий творческий тандем, заслуженные артисты республики, актеры РУСДРАМа Анна Гюрегян и Джамбул Жордания.Они рассказали на радио Sputnik о том, как им удается виртуозно совмещать тонкое искусство и домашний быт и в чем главный секрет их прочного союза.
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видео, мультимедиа, видео
видео, мультимедиа, видео
Семья, сцена и любовь: Жордания и Гюрегян о главном в браке
10:00 10.07.2026 (обновлено: 12:51 10.07.2026)
В День семьи, любви и верности в Посольстве России медалью "За любовь и верность" наградили шесть супружеских пар из Абхазии.
Среди них — яркий творческий тандем, заслуженные артисты республики, актеры РУСДРАМа Анна Гюрегян и Джамбул Жордания.
Они рассказали на радио Sputnik о том, как им удается виртуозно совмещать тонкое искусство и домашний быт и в чем главный секрет их прочного союза.