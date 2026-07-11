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Доходы госбюджета Абхазии в январе-июне 2025 и 2026 годов

Доходы госбюджета Абхазии в январе-июне 2025 и 2026 годов

Sputnik Абхазия

Доходы бюджета Абхазии в первом полугодии 2026 года превысили 7,8 миллиарда рублей.Из данных Кабмина следует, что собственные доходы республики выросли на... 11.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-11T20:04+0300

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Доходы бюджета Абхазии в первом полугодии 2026 года превысили 7,8 миллиарда рублей.Из данных Кабмина следует, что собственные доходы республики выросли на 637,1 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом финпомощь России снизилась на 1,09 миллиарда рублей.Таким образом, в этом году общие показатели дохода на 457 миллиона меньше, чем в 2025.

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