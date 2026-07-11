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Доходы госбюджета Абхазии в январе-июне 2025 и 2026 годов
Доходы госбюджета Абхазии в январе-июне 2025 и 2026 годов
Sputnik Абхазия
Доходы бюджета Абхазии в первом полугодии 2026 года превысили 7,8 миллиарда рублей.Из данных Кабмина следует, что собственные доходы республики выросли на... 11.07.2026, Sputnik Абхазия
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Доходы бюджета Абхазии в первом полугодии 2026 года превысили 7,8 миллиарда рублей.Из данных Кабмина следует, что собственные доходы республики выросли на 637,1 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом финпомощь России снизилась на 1,09 миллиарда рублей.Таким образом, в этом году общие показатели дохода на 457 миллиона меньше, чем в 2025.
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Доходы госбюджета Абхазии в январе-июне 2025 и 2026 годов
20:04 11.07.2026 (обновлено: 20:08 11.07.2026)
Доходы бюджета Абхазии в первом полугодии 2026 года превысили 7,8 миллиарда рублей.
Из данных Кабмина следует, что собственные доходы республики выросли на 637,1 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом финпомощь России снизилась на 1,09 миллиарда рублей.
Таким образом, в этом году общие показатели дохода на 457 миллиона меньше, чем в 2025.