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Минпросвещения России определило допустимое время просмотра ТВ для детей
Минпросвещения России определило допустимое время просмотра ТВ для детей
Sputnik Абхазия
Так как телевизоры стоят дальше, чем компьютеры, вреда они наносят меньше, но ограничения все же необходимы. 11.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-11T11:10+0300
2026-07-11T11:10+0300
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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Сколько детям можно смотреть телевизор, определило Минпросвещения России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ведомства.В ведомстве уточнили, что телевизор наносит меньше вреда, чем компьютер, так как стоит дальше. Но это не значит, что смотреть его можно целый день. Детям 3-7 лет можно без вреда смотреть мультики 30 минут в день, детям 8-10 лет — около часа. Дети 11-14 лет могут провести перед телевизором 1,5-2 часа в день, подростки 14-18 лет — до 3 часов, делая перерывы каждый час.
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новости, дети
новости, дети

Минпросвещения России определило допустимое время просмотра ТВ для детей

11:10 11.07.2026
CC0 / / Ребенок смотрит телевизор
Ребенок смотрит телевизор - Sputnik Абхазия, 1920, 11.07.2026
CC0 / /
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Так как телевизоры стоят дальше, чем компьютеры, вреда они наносят меньше, но ограничения все же необходимы.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Сколько детям можно смотреть телевизор, определило Минпросвещения России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ведомства.
В ведомстве уточнили, что телевизор наносит меньше вреда, чем компьютер, так как стоит дальше. Но это не значит, что смотреть его можно целый день.
Детям 3-7 лет можно без вреда смотреть мультики 30 минут в день, детям 8-10 лет — около часа.
Дети 11-14 лет могут провести перед телевизором 1,5-2 часа в день, подростки 14-18 лет — до 3 часов, делая перерывы каждый час.
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