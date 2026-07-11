https://sputnik-abkhazia.ru/20260711/minprosvescheniya-rossii-opredelilo-dopustimoe-vremya-prosmotra-tv-dlya-detey-1064300536.html

Минпросвещения России определило допустимое время просмотра ТВ для детей

Минпросвещения России определило допустимое время просмотра ТВ для детей

Sputnik Абхазия

Так как телевизоры стоят дальше, чем компьютеры, вреда они наносят меньше, но ограничения все же необходимы. 11.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-11T11:10+0300

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2026-07-11T11:10+0300

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СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Сколько детям можно смотреть телевизор, определило Минпросвещения России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ведомства.В ведомстве уточнили, что телевизор наносит меньше вреда, чем компьютер, так как стоит дальше. Но это не значит, что смотреть его можно целый день. Детям 3-7 лет можно без вреда смотреть мультики 30 минут в день, детям 8-10 лет — около часа. Дети 11-14 лет могут провести перед телевизором 1,5-2 часа в день, подростки 14-18 лет — до 3 часов, делая перерывы каждый час.

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