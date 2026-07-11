https://sputnik-abkhazia.ru/20260711/minprosvescheniya-rossii-opredelilo-dopustimoe-vremya-prosmotra-tv-dlya-detey-1064300536.html
Минпросвещения России определило допустимое время просмотра ТВ для детей
Минпросвещения России определило допустимое время просмотра ТВ для детей
Sputnik Абхазия
Так как телевизоры стоят дальше, чем компьютеры, вреда они наносят меньше, но ограничения все же необходимы. 11.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-11T11:10+0300
2026-07-11T11:10+0300
2026-07-11T11:10+0300
новости
дети
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102640/03/1026400391_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_02ea8ce0c654e6c03794fa0661aafc32.jpg
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Сколько детям можно смотреть телевизор, определило Минпросвещения России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ведомства.В ведомстве уточнили, что телевизор наносит меньше вреда, чем компьютер, так как стоит дальше. Но это не значит, что смотреть его можно целый день. Детям 3-7 лет можно без вреда смотреть мультики 30 минут в день, детям 8-10 лет — около часа. Дети 11-14 лет могут провести перед телевизором 1,5-2 часа в день, подростки 14-18 лет — до 3 часов, делая перерывы каждый час.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102640/03/1026400391_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_64a065a8a000912a9cc7013e3d4a14c7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, дети
Минпросвещения России определило допустимое время просмотра ТВ для детей
Так как телевизоры стоят дальше, чем компьютеры, вреда они наносят меньше, но ограничения все же необходимы.
СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Сколько детям можно смотреть телевизор, определило Минпросвещения России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ведомства.
В ведомстве уточнили, что телевизор наносит меньше вреда, чем компьютер, так как стоит дальше. Но это не значит, что смотреть его можно целый день.
Детям 3-7 лет можно без вреда смотреть мультики 30 минут в день, детям 8-10 лет — около часа.
Дети 11-14 лет могут провести перед телевизором 1,5-2 часа в день, подростки 14-18 лет — до 3 часов, делая перерывы каждый час.