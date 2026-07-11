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Новая площадь, очистка пруда, запрет на торговлю: Чуаз о том, что происходит в Новом Афоне
Новая площадь, очистка пруда, запрет на торговлю: Чуаз о том, что происходит в Новом Афоне
Sputnik Абхазия
Туристический сезон в Новом Афоне полноценно начался в первых числах июля, сказал в интервью радио Sputnik рассказал председатель городского Собрания Азамат... 11.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-11T15:15+0300
2026-07-11T15:15+0300
2026-07-11T15:15+0300
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По наблюдениям Азамата Чуаз, курортный сезон в Абхазии и в Новом Афоне в частности набрал обороты лишь в начале июля. Одними из причин снижения турпотока он назвал проблемы в логистике, изменение социально-экономического положения гостей и увеличение количества объектов размещения по всей стране. Чуаз также рассказал о том, какие работы проводятся в городе сейчас и какие запланированы в ближайшем будущем. Например, в городе появится площадь в честь первого абхазского царя Леона II. Реконструкция набережной за счет средств предпринимателей продолжится в межсезонье, уже разбит сквер имени добровольца из Москвы в годы Отечественной войны народа Абхазии, поэта и журналиста Александра Бардодыма.
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абхазия, новый афон, гудаутский район, видео, мультимедиа, видео
абхазия, новый афон, гудаутский район, видео, мультимедиа, видео
Новая площадь, очистка пруда, запрет на торговлю: Чуаз о том, что происходит в Новом Афоне
Туристический сезон в Новом Афоне полноценно начался в первых числах июля, сказал в интервью радио Sputnik рассказал председатель городского Собрания Азамат Чуаз.
По наблюдениям Азамата Чуаз, курортный сезон в Абхазии и в Новом Афоне в частности набрал обороты лишь в начале июля.
Одними из причин снижения турпотока он назвал проблемы в логистике, изменение социально-экономического положения гостей и увеличение количества объектов размещения по всей стране.
Чуаз также рассказал о том, какие работы проводятся в городе сейчас и какие запланированы в ближайшем будущем. Например, в городе появится площадь в честь первого абхазского царя Леона II.
Реконструкция набережной за счет средств предпринимателей продолжится в межсезонье, уже разбит сквер имени добровольца из Москвы в годы Отечественной войны народа Абхазии, поэта и журналиста Александра Бардодыма.