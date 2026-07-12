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Никаких негативных отзывов: как прошел Большой Детский фестиваль в Абхазии
Никаких негативных отзывов: как прошел Большой Детский фестиваль в Абхазии
Sputnik Абхазия
Большой детский фестиваль под руководством Народного артиста России Сергея Безрукова прошел в Абхазии с 6 по 10 июля, и включал в себя показы спектаклей... 12.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-12T11:00+0300
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Большой детский фестиваль под руководством Народного артиста России Сергея Безрукова прошел в Абхазии с 6 по 10 июля, и включал в себя показы спектаклей, фильмов, мастер-классы, лекции и концерт.В интервью радио Sputnik гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и исполнительный директор БДФ Игорь Колобов-Теслей подвели итоги мероприятия, рассказали, чем он заслужил любовь зрителей, почему Сергей Безруков – фигура консенсуса в Абхазии и будет ли продолжение фестиваля.
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видео, мультимедиа, культура, видео
видео, мультимедиа, культура, видео
Никаких негативных отзывов: как прошел Большой Детский фестиваль в Абхазии
11:00 12.07.2026 (обновлено: 23:05 12.07.2026)
Большой детский фестиваль под руководством Народного артиста России Сергея Безрукова прошел в Абхазии с 6 по 10 июля, и включал в себя показы спектаклей, фильмов, мастер-классы, лекции и концерт.
В интервью радио Sputnik гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и исполнительный директор БДФ Игорь Колобов-Теслей подвели итоги мероприятия, рассказали, чем он заслужил любовь зрителей, почему Сергей Безруков – фигура консенсуса в Абхазии и будет ли продолжение фестиваля.