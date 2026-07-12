https://sputnik-abkhazia.ru/20260712/nikakikh-negativnykh-otzyvov-kak-proshel-bolshoy-detskiy-festival-v-abkhazii-1064320287.html

Никаких негативных отзывов: как прошел Большой Детский фестиваль в Абхазии

Никаких негативных отзывов: как прошел Большой Детский фестиваль в Абхазии

Sputnik Абхазия

Большой детский фестиваль под руководством Народного артиста России Сергея Безрукова прошел в Абхазии с 6 по 10 июля, и включал в себя показы спектаклей... 12.07.2026, Sputnik Абхазия

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Большой детский фестиваль под руководством Народного артиста России Сергея Безрукова прошел в Абхазии с 6 по 10 июля, и включал в себя показы спектаклей, фильмов, мастер-классы, лекции и концерт.В интервью радио Sputnik гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и исполнительный директор БДФ Игорь Колобов-Теслей подвели итоги мероприятия, рассказали, чем он заслужил любовь зрителей, почему Сергей Безруков – фигура консенсуса в Абхазии и будет ли продолжение фестиваля.

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