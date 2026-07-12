https://sputnik-abkhazia.ru/20260712/sputnik-nedeli-priem-u-gunba-gosti-iz-gany-zakonoproekty-prezidenta-i-den-ochamchyry-1064318682.html

Sputnik недели: приемы у Гунба, гости из Ганы, законопроекты президента и День Очамчыры

Sputnik недели: приемы у Гунба, гости из Ганы, законопроекты президента и День Очамчыры

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 6 по 12 июля. 12.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-12T22:30+0300

2026-07-12T22:30+0300

2026-07-12T22:38+0300

в абхазии

новости

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/05/0e/1062994903_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_29921c7356a07612ef33b140f7ab89ff.jpg

О том, что обсудил президент Абхазии Бадра Гунба во время встреч с губернатором Санкт-Петербурга Александра Беглов и замминистра экономразвития Сергеем Назаровым, о чем глава государства говорил с Народным артистом России Сергеем Безруковым, как отметили День города Очамчыра и впервые приняли делегацию из Ганы, читайте в материале Sputnik.SputnikВстреча президента и Народного артистаНа минувшей неделе в Абхазию прибыл Народный артист России Сергей Безруков.Президент Абхазии Бадра Гунба принял Сергея Безрукова в понедельник, 6 июля в преддверии организованного российским артистом фестиваля "ЭХО БДФ" в стенах РУСДРАМа.Безруков рассказал президенту о программе фестиваля и его возможностях, а также признался, что впервые приехал в Абхазию. По словам артиста, он считает большим упущением, что раньше не бывал в республике.Бадра Гунба поблагодарил Сергея Безрукова за вклад в развитие и укрепление культурных связей между Абхазией и Россией.В ходе встречи стороны обсудили планы и перспективные проекты, которые могут быть реализованы в Абхазии, в том числе за рамками фестиваля "ЭХО БДФ".Народный артист в том числе предложил открыть набор для абитуриентов из Абхазии на свой авторский курс во ВГИКе в 2027 году. Одним из условий обучения должно стать возвращение выпускников в Абхазию после окончания курса.По его мнению, это станет важным стимулом для развития национального театра и кинематографа.В завершение встречи президент подарил актеру памятные монеты с изображением Фазиля Искандера и фрагментов его произведений.Приезд губернатораПравительства Абхазии и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах во вторник, 7 июля.Церемония прошла в Администрации президента республики. Подписи под документом поставили премьер-министр Владимир Делба и губернатор Александр Беглов.Глава государства Бадра Гунба и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также обсудили вопросы сотрудничества в ряде сфер, в том числе в экономике, здравоохранении, образовании, молодежной политики.Часами позже на площади Свободы состоялась церемония передачи спецтехники от северной столицы России. Сухум получил в подарок три троллейбуса, сухумская вторая городская больница – карету скорой помощи, мэрия – автокран и школе села Куланырхуа Гудаутского района – автобус.Александр Беглов также посетил Сухумский кафедральный собор и подарил пастве икону Спасителя в серебряном окладе с лампадой.Глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа) наградил губернатора орденом Святого апостола Симона Кананита.Он отметил, что Беглов стал третьим человеком, удостоенным этой награды, ранее ею были награждены патриарх Кирилл и президент России Владимир Путин.Сергей Беглов и Владимир Делба также посетили Сухумский многоотраслевой колледж, где осмотрели прилегающую к нему территорию и само здания.Губернатор сообщил, что Санкт-Петербург возьмет на себя обязательства по капитальному ремонту колледжа, строительству нового корпуса, спортзала и общежития. Кроме того, абитуриентам из Абхазии представят возможность обучения в профильных учреждениях города, а педагоги смогут пройти курсы повышения квалификации.Вечером того же дня Беглов и Делба побывали в гостях у проживающей в Сухуме блокадницы Ленинграда Нону Мол-оглы. Высокий гость пообещал пенсионерки оказать помощь в замене окон в ее квартире и приобретении кондиционера.Сергей Назаров в АбхазииНа прошлой неделе республику с рабочим визитом также посетил замминистра экономразвития России Сергей Назаров. На встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунба они обсудили вопросы экономического сотрудничества.Стороны затронули ключевые инфраструктурные проекты, строительство детской больницы.Гунба напомнил, что на АМЭФ-2026 была намечена дорожная карта по экономическому развитию и реализации программы льготного кредитования. В рамках этой программы нужно обсудить ряд вопросов.Сергей Назаров отметил положительную динамику экономических показателей — ВВП, доходов бюджета. По его мнению, реализация новых проектов станет весомым вкладом в дальнейшее развитие Абхазии.Назаров также посетил Гулрыпшский район в рамках выездных мероприятий по реализации программы инвестиционного льготного кредитования.Он изучил реализуемые и перспективные инвестпроекты, в том числе проект "Галактика", предусматривающий строительство туристического комплекса с коттеджами в космической тематике, сообщила пресс-служба администрации района.Поддержка соотечественниковВ понедельник, 6 июля Бадра Гунба провел встречу с председателем правления Бесланом Агрба, сообщила пресс-служба президента.Глава государства выразил слова благодарности Агрба за личный вклад в реконструкцию исторической части набережной Диоскуров, а также отметил его многолетнюю поддержку соотечественников, спортсменов, деятелей культуры и социальных инициатив.Беслан Агрба поблагодарил президента за прием, отметил позитивные изменения, происходящие в Абхазии, и выразил готовность и дальше работать на благо Родины.Новые правила для депутатовЗаконопроект о введении присяги депутата Парламента Абхазии внесен президентом Бадрой Гунба на рассмотрение в Народное Собрание.Согласно законопроекту, избранные депутаты перед вступлением в должность будут приносить присягу на верность Конституции и народу Абхазии на государственном абхазском языке. До этого они не смогут приступить к исполнению своих полномочий.Кроме того, Гунба внес на рассмотрение Парламента законопроект о поэтапном введении требования владения госязыком для кандидатов в депутаты.Предлагается установить дифференцированные сроки вступления нормы в силу:Также Гунба подписал указ о приостановке прописки в период выборов. На период проведения выборов приостанавливается прописка (перепрописка) граждан Абхазии, достигших 18 лет.День города ОчамчыраДень города отметили в Очамчыре в субботу, 11 июля. Президент Бадра Гунба поздравил жителей с 2526-летием города. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Он напомнил, что один из первых городов на территории современной Абхазии, Гюэнос, был основан в IV веке до н. э. и стал крупным центром торговли, мореплавания и ремесел, связывавшим Кавказ с античным миром.За эти годы Очамчыра пережила множество взлетов и испытаний. Гунба добавил, что мужество и самоотверженность защитников Абхазии, павших в боях за освобождение города и всей страны, никогда не будут забыты.Программа празднования состояла из ярмарки, мастер-классов, развлекательных мероприятий. Вечер закончился концертом с участием певцов, вокальных и хореографических коллективов.Жителей города поздравил премьер-министр Владимир Делба.Глава Очамчырского района Алхас Кация пожелал жителям города и района крепкого здоровья, процветания, мира и успехов во всех начинаниях.Приглашенным гостем концерта стал Султан Лагучев, певец и композитор из Карачаево-Черкессии.Очамчыра отметила 2526-летие. Для жителей и гостей города, в числе которых делегация из города-побратима Мичуринска, администрация подготовила обширную программу: ярмарку мастеров, художников, квесты, мастер-классы, вечер классической музыки.Завершился праздник фейерверком и файер-шоу.Гости из далекой ГаныОфициальная делегация Ганы прибыла в Абхазию, сообщили в МИД во вторник,7 июля.Цель визита — участие в торжественных мероприятиях к 2510-летию Сухума и подписание соглашения о побратимских отношениях между абхазской столицей и одноименным муниципалитетом в Гане.С делегацией встретился глава ведомства Олег Барциц, который отметил, что Абхазия активно работает над установлением взаимовыгодного сотрудничества с государствами Африки.Глава ганской делегации, традиционный лидер — король города Сухум Барина Амоако Дарко подчеркнул готовность установить прочные партнерские отношения с Абхазией.Также во вторник в Кабмине страны подписали Соглашение об установлении побратимских связей между Сухумом в Абхазии и городом Сухумом Сухумского муниципального округа Республики Гана.Подписи под документом поставили мэр абхазской столицы Тимур Агрба и король ганского города Сухум Боримо Амоако Дарко.Амоако Дарко также выразил слова благодарности в адрес принимающей стороны, рассказал о том, как выстроена в Гане система приобретения и пользования землями, а также подчеркнул желание выстроить отношения с абхазским Сухумом.Выполнение ИнвестпрограммыВстреча сопредседателей Межправкомиссии состоялась в Кабинете министров Абхазии в среду, 8 июля.Премьер-министр республики Владимир Делба пояснил, что члены комиссии будут обсуждать ход реализации Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2026–2030 годы, инфраструктурные проекты, прежде всего связанные с автодорогами и энергетикой, и другие вопросы.С российской стороны делегацию возглавил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.Реакция МИД АбхазииМИД Абхазии осудил теракт в Дамаске. Текст ноты соболезнования, адресованной сирийскому Министерству иностранных дел и по делам экспатриантов за рубежом, был опубликован в Telegram-канале ведомства.Взрыв прогремел в центре сирийской столицы 7 июля. Пострадали минимум 18 человек, включая четверых полицейских.В абхазском внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность в том, что усилиями правительства и мирового сообщества виновные в теракте понесут наказание.День семьиШесть супружеских пар из Абхазии были награждены медалью "За любовь и верность" в День семьи, любви и верности 8 июля.Награждение прошло в Посольстве России в Абхазии. Церемония проводится с 2010 года, за это время были награждены 68 семейных пар.В этом году медалью награждены Евгений и Раиса Абраменковы, Вячеслав и Людмила Хороших, супруги Заур Тыркба и Екатерина Бебия, Анатолий Марколия и Кама Джопуа, Андраник Юмуклян и Гарине Чепнян, Джамбул Жордания и Анна Гюрегян. Награжденные пары находятся в браке от 29 до 56 лет.Медицинское "подкрепление"Группа из 18 российских врачей прибыла в командировку в Абхазию, рассказал глава Минздрава Астамур Гуния.Их направили во все лечебные учреждения страны, как в районные, так и в городские, а также в Республиканскую больницу и Республиканскую детскую больницу.Среди российских врачей есть специалисты редких специальностей — детские психиатры, неврологи, педиатры, реаниматологи, анестезиологи, инфекционисты и другиеПервый рейс и VIP-терминалПервый рейс из Оренбурга прибыл в Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба 9 июля. По традиции самолет встретили водной аркой, передал корреспондент Sputnik.Полетная программа продлится до 3 сентября. Рейсы будут выполняться один раз в неделю на 50-местных самолетах Bombardier CRJ100/200. Из Сухума они будут вылетать по средам в 19:10 и прибывать в Оренбург в 00:05 (в четверг). Обратные рейсы запланированы по четвергам: вылет из Оренбурга — в 11:50, прибытие в Сухум — в 12:35. Время вылетов местное.Спустя два дня в аэропорту открыли VIP-терминал. Он расположен в здании исторического терминала, которое входит в список историко-культурного наследия.В нем предусмотрено индивидуальное обслуживание пассажиров, включая регистрацию на рейс, персональный трансфер до самолета, зоны для отдыха и переговоров, отдельный выход на посадку, WiFi.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260706/1064196929.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260710/1064291502.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260710/1064291536.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260711/1064301184.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260707/1064217162.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260708/1064242913.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260711/1064302085.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, абхазия