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"Свет древних стен": как в Абхазии возрождают святыни
"Свет древних стен": как в Абхазии возрождают святыни
Sputnik Абхазия
Проект "Свет древних стен" — это инициатива по расчистке и восстановлению заброшенных древних храмов в восточной Абхазии. 12.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-12T15:00+0300
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Команда убирает поросль и мусор, устанавливает указатели и информационные стенды, а затем прокладывает паломнические маршруты к этим святыням.По словам руководителя проекта Давида Чаноглы, главная цель проекта — рассказать людям об истории христианства в Абхазии и культурном коде страны, а также привлечь туристов-паломников для развития религиозного туризма.Восстановить проведение церковных служб в расчищенных древних храмах Восточной Абхазии — еще одна цель проекта.
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видео, мультимедиа, видео
видео, мультимедиа, видео
"Свет древних стен": как в Абхазии возрождают святыни
15:00 12.07.2026 (обновлено: 23:01 12.07.2026)
Проект "Свет древних стен" — это инициатива по расчистке и восстановлению заброшенных древних храмов в восточной Абхазии.
Команда убирает поросль и мусор, устанавливает указатели и информационные стенды, а затем прокладывает паломнические маршруты к этим святыням.
По словам руководителя проекта Давида Чаноглы, главная цель проекта — рассказать людям об истории христианства в Абхазии и культурном коде страны, а также привлечь туристов-паломников для развития религиозного туризма.
Восстановить проведение церковных служб в расчищенных древних храмах Восточной Абхазии — еще одна цель проекта.