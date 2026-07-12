https://sputnik-abkhazia.ru/20260712/svet-drevnikh-sten-kak-v-abkhazii-vozrozhdayut-svyatyni-1064320019.html

"Свет древних стен": как в Абхазии возрождают святыни

"Свет древних стен": как в Абхазии возрождают святыни

Sputnik Абхазия

Проект "Свет древних стен" — это инициатива по расчистке и восстановлению заброшенных древних храмов в восточной Абхазии. 12.07.2026, Sputnik Абхазия

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Команда убирает поросль и мусор, устанавливает указатели и информационные стенды, а затем прокладывает паломнические маршруты к этим святыням.По словам руководителя проекта Давида Чаноглы, главная цель проекта — рассказать людям об истории христианства в Абхазии и культурном коде страны, а также привлечь туристов-паломников для развития религиозного туризма.Восстановить проведение церковных служб в расчищенных древних храмах Восточной Абхазии — еще одна цель проекта.

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