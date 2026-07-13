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Взаимный интерес: сотрудничество Сухумского Горсобрания с Московской городской думой
Взаимный интерес: сотрудничество Сухумского Горсобрания с Московской городской думой
Sputnik Абхазия
За последние несколько лет Сухумское городское Собрание наладило отношения почти с дюжиной городов-партнеров. На днях состоялось подписание соглашения с... 13.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-13T13:09+0300
2026-07-13T13:09+0300
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Взаимный интерес: сотрудничество Сухумского Горсобрания с Московской городской думой
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: сотрудничество Сухумского Горсобрания с Московской городской думой
За последние несколько лет Сухумское городское Собрание наладило отношения почти с дюжиной городов-партнеров. На днях состоялось подписание соглашения с Московской городской думой. Сразу вслед за этим прошла первая международная конференция Сухумского Горсобрания.О том, как выстраиваются отношения Собрания с городами России и насколько активно международное сотрудничество, в интервью радио Sputnik рассказал заместитель председателя Сухумского городского Собрания Инал Кишмария.Слушайте подкаст.
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подкасты, сухумское городское собрание, взаимный интерес, аудио
подкасты, сухумское городское собрание, взаимный интерес, аудио
Взаимный интерес: сотрудничество Сухумского Горсобрания с Московской городской думой
13:09 13.07.2026 (обновлено: 15:08 13.07.2026)
За последние несколько лет Сухумское городское Собрание наладило отношения почти с дюжиной городов-партнеров. На днях состоялось подписание соглашения с Московской городской думой. Сразу вслед за этим прошла первая международная конференция Сухумского Горсобрания.
О том, как выстраиваются отношения Собрания с городами России и насколько активно международное сотрудничество, в интервью радио Sputnik рассказал заместитель председателя Сухумского городского Собрания Инал Кишмария.