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Взаимный интерес: сотрудничество Сухумского Горсобрания с Московской городской думой
Взаимный интерес: сотрудничество Сухумского Горсобрания с Московской городской думой
Sputnik Абхазия
За последние несколько лет Сухумское городское Собрание наладило отношения почти с дюжиной городов-партнеров. На днях состоялось подписание соглашения с... 13.07.2026, Sputnik Абхазия
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Взаимный интерес: сотрудничество Сухумского Горсобрания с Московской городской думой
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: сотрудничество Сухумского Горсобрания с Московской городской думой
За последние несколько лет Сухумское городское Собрание наладило отношения почти с дюжиной городов-партнеров. На днях состоялось подписание соглашения с Московской городской думой. Сразу вслед за этим прошла первая международная конференция Сухумского Горсобрания.О том, как выстраиваются отношения Собрания с городами России и насколько активно международное сотрудничество, в интервью радио Sputnik рассказал заместитель председателя Сухумского городского Собрания Инал Кишмария.Слушайте подкаст.
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подкасты, сухумское городское собрание, взаимный интерес, аудио
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Взаимный интерес: сотрудничество Сухумского Горсобрания с Московской городской думой

13:09 13.07.2026 (обновлено: 15:08 13.07.2026)
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Взаимный интерес: сотрудничество Сухумского Горсобрания с Московской городской думой
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За последние несколько лет Сухумское городское Собрание наладило отношения почти с дюжиной городов-партнеров. На днях состоялось подписание соглашения с Московской городской думой. Сразу вслед за этим прошла первая международная конференция Сухумского Горсобрания.
О том, как выстраиваются отношения Собрания с городами России и насколько активно международное сотрудничество, в интервью радио Sputnik рассказал заместитель председателя Сухумского городского Собрания Инал Кишмария.
Слушайте подкаст.
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