https://sputnik-abkhazia.ru/20260713/vzaimnyy-interes-sotrudnichestvo-sukhumskogo-gorsobraniya-s-moskovskoy-gorodskoy-dumoy-1064330453.html

Взаимный интерес: сотрудничество Сухумского Горсобрания с Московской городской думой

Взаимный интерес: сотрудничество Сухумского Горсобрания с Московской городской думой

Sputnik Абхазия

За последние несколько лет Сухумское городское Собрание наладило отношения почти с дюжиной городов-партнеров. На днях состоялось подписание соглашения с... 13.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-13T13:09+0300

2026-07-13T13:09+0300

2026-07-13T15:08+0300

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сухумское городское собрание

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Взаимный интерес: сотрудничество Сухумского Горсобрания с Московской городской думой Sputnik Абхазия Взаимный интерес: сотрудничество Сухумского Горсобрания с Московской городской думой

За последние несколько лет Сухумское городское Собрание наладило отношения почти с дюжиной городов-партнеров. На днях состоялось подписание соглашения с Московской городской думой. Сразу вслед за этим прошла первая международная конференция Сухумского Горсобрания.О том, как выстраиваются отношения Собрания с городами России и насколько активно международное сотрудничество, в интервью радио Sputnik рассказал заместитель председателя Сухумского городского Собрания Инал Кишмария.Слушайте подкаст.

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подкасты, сухумское городское собрание, взаимный интерес, аудио