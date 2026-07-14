https://sputnik-abkhazia.ru/20260714/shans-na-nechto-bolshee-krastsova-i-yurkova-rasskazali-o-konkurse-rosmolodezhgranty-1064375037.html

Шанс на нечто большее: Красцова и Юркова рассказали о конкурсе "Росмолодежь.Гранты"

Шанс на нечто большее: Красцова и Юркова рассказали о конкурсе "Росмолодежь.Гранты"

Sputnik Абхазия

Школа подготовки проектов на микрогранты открылась на базе дирекции "Всемирного фестиваля молодежи". В ней принимают участие жители Абхазии в возрасте от 14 до... 14.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-14T23:39+0300

2026-07-14T23:39+0300

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Школа подготовки проектов на микрогранты открылась на базе дирекции "Всемирного фестиваля молодежи". В ней принимают участие жители Абхазии в возрасте от 14 до 35 лет.Проект "Росмолодежь. Гранты" осуществляется в России уже 15 лет. В нем могут принять участие молодые люди в возрасте и получить финансирование на реализацию проектов.Проекты могут быть подготовлены по любой из 18 номинаций, которые охватывают социальную жизнь населения, в том числе в сферах экологии, здорового образа жизни, творчества.В прошлом году, по решению руководства России, "Росмолодежь. Гранты" расширил свои границы, в нем теперь могут участвовать и граждане Абхазии.

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