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Справедливые требования: какие поправки нужны в выборное законодательство Абхазии
Справедливые требования: какие поправки нужны в выборное законодательство Абхазии
Sputnik Абхазия
В Абхазии обсуждают предложенные президентом Бадрой Гунба поправки в выборное законодательство. Экс-глава ЦИК республики Тамаз Гогия в эфире радио Sputnik... 14.07.2026, Sputnik Абхазия
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В Абхазии обсуждают предложенные президентом Бадрой Гунба поправки в выборное законодательство. Экс-глава ЦИК республики Тамаз Гогия в эфире радио Sputnik напомнил, что законы Абхазии базируются на российском законе о выборах от 2004 года. Но если в соседней стране за более чем 20 лет в закон внесли большое число изменений, то в Абхазии ситуация сложнее.Нужно ли депутатам знать абхазский язык, стоит ли допускать к выборам кандидатов, обвиненных в тяжких преступлениях, и в чем разница между первыми созывами Парламента и нынешним, смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, мультимедиа, видео, законодательство, видео
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Справедливые требования: какие поправки нужны в выборное законодательство Абхазии

19:25 14.07.2026
© Видео Sputnik
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В Абхазии обсуждают предложенные президентом Бадрой Гунба поправки в выборное законодательство.

Экс-глава ЦИК республики Тамаз Гогия в эфире радио Sputnik напомнил, что законы Абхазии базируются на российском законе о выборах от 2004 года. Но если в соседней стране за более чем 20 лет в закон внесли большое число изменений, то в Абхазии ситуация сложнее.

Нужно ли депутатам знать абхазский язык, стоит ли допускать к выборам кандидатов, обвиненных в тяжких преступлениях, и в чем разница между первыми созывами Парламента и нынешним, смотрите в видео Sputnik.
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