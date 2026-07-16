https://sputnik-abkhazia.ru/20260716/konferentsiya-priglashenie-v-moskvu-i-novoe-soglashenie-kishmariya-o-rabote-gorsobraniya-sukhuma-1064444805.html

Конференция, приглашение в Москву и новое соглашение: Кишмария о работе Горсобрания Сухума

Конференция, приглашение в Москву и новое соглашение: Кишмария о работе Горсобрания Сухума

Sputnik Абхазия

Первая международная муниципальная конференция "Органы местного самоуправления Абхазии. Проблемы и перспективы развития" была посвящена 2510-летию со дня... 16.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-16T16:00+0300

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Первая международная муниципальная конференция "Органы местного самоуправления Абхазии. Проблемы и перспективы развития" была посвящена 2510-летию со дня основания города Сухум.В ней приняли участие депутаты столичного и районных собраний, делегации городских Дум Москвы, Нижнего Новгорода, Владикавказа, Краснодара, а также председатели Конституционного и Арбитражных судов Абхазии, депутаты Парламента, главы министерств и члены Общественной палаты.Как уточнил заместитель председателя Сухумского городского Собрания Инал Кишмария, на конференции было представлено около 20 докладов и затронут ряд актуальных тем, в том числе касающихся расширения полномочий и прав городских Собраний.Кроме того, подняли вопросы экономики, социальных проблем, сельского хозяйства, вопросы взаимодействия между Собраниями с коллегами из Абхазии и России.По словам Кишмария, в планах сделать эту конференцию ежегодной.

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