Конференция, приглашение в Москву и новое соглашение: Кишмария о работе Горсобрания Сухума
16:00 16.07.2026 (обновлено: 22:20 17.07.2026)
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Первая международная муниципальная конференция "Органы местного самоуправления Абхазии. Проблемы и перспективы развития" была посвящена 2510-летию со дня основания города Сухум.
В ней приняли участие депутаты столичного и районных собраний, делегации городских Дум Москвы, Нижнего Новгорода, Владикавказа, Краснодара, а также председатели Конституционного и Арбитражных судов Абхазии, депутаты Парламента, главы министерств и члены Общественной палаты.
Как уточнил заместитель председателя Сухумского городского Собрания Инал Кишмария, на конференции было представлено около 20 докладов и затронут ряд актуальных тем, в том числе касающихся расширения полномочий и прав городских Собраний.
Кроме того, подняли вопросы экономики, социальных проблем, сельского хозяйства, вопросы взаимодействия между Собраниями с коллегами из Абхазии и России.
По словам Кишмария, в планах сделать эту конференцию ежегодной.
В ней приняли участие депутаты столичного и районных собраний, делегации городских Дум Москвы, Нижнего Новгорода, Владикавказа, Краснодара, а также председатели Конституционного и Арбитражных судов Абхазии, депутаты Парламента, главы министерств и члены Общественной палаты.
Как уточнил заместитель председателя Сухумского городского Собрания Инал Кишмария, на конференции было представлено около 20 докладов и затронут ряд актуальных тем, в том числе касающихся расширения полномочий и прав городских Собраний.
Кроме того, подняли вопросы экономики, социальных проблем, сельского хозяйства, вопросы взаимодействия между Собраниями с коллегами из Абхазии и России.
По словам Кишмария, в планах сделать эту конференцию ежегодной.