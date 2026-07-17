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Главная подземка Абхазии: как Новоафонская пещера справляется с летним наплывом туристов?
Главная подземка Абхазии: как Новоафонская пещера справляется с летним наплывом туристов?
Sputnik Абхазия
Как проходит лето для Новоафонской пещеры, с какими показателями работает объект и какие правила важно соблюдать каждому посетителю? Об этом рассказал... 17.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-17T15:00+0300
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Главная подземка Абхазии: как Новоафонская пещера справляется с летним пиком?
Sputnik Абхазия
Как проходит лето для Новоафонской пещеры, с какими показателями работает объект и какие правила важно соблюдать каждому посетителю? Об этом рассказал заместитель директора Новоафонской пещеры Дамей Смыр.
Слушайте подкаст.
Как проходит лето для Новоафонской пещеры, с какими показателями работает объект и какие правила важно соблюдать каждому посетителю? Об этом рассказал заместитель директора Новоафонской пещеры Дамей Смыр. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, новоафонская пещера
подкасты, абхазия, новоафонская пещера
Главная подземка Абхазии: как Новоафонская пещера справляется с летним наплывом туристов?
15:00 17.07.2026 (обновлено: 15:13 17.07.2026)
Как проходит лето для Новоафонской пещеры, с какими показателями работает объект и какие правила важно соблюдать каждому посетителю? Об этом рассказал заместитель директора Новоафонской пещеры Дамей Смыр.