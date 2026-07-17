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Главная подземка Абхазии: как Новоафонская пещера справляется с летним наплывом туристов?

Главная подземка Абхазии: как Новоафонская пещера справляется с летним наплывом туристов?

Sputnik Абхазия

Как проходит лето для Новоафонской пещеры, с какими показателями работает объект и какие правила важно соблюдать каждому посетителю? Об этом рассказал... 17.07.2026, Sputnik Абхазия

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новоафонская пещера

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Главная подземка Абхазии: как Новоафонская пещера справляется с летним пиком? Sputnik Абхазия Как проходит лето для Новоафонской пещеры, с какими показателями работает объект и какие правила важно соблюдать каждому посетителю? Об этом рассказал заместитель директора Новоафонской пещеры Дамей Смыр. Слушайте подкаст.

Как проходит лето для Новоафонской пещеры, с какими показателями работает объект и какие правила важно соблюдать каждому посетителю? Об этом рассказал заместитель директора Новоафонской пещеры Дамей Смыр. Слушайте подкаст.

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