Главная подземка Абхазии: как Новоафонская пещера справляется с летним наплывом туристов?

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Иактуалтәу ахҳәаа
1989-тәи ашықәс азы иҟаз аԥсуа-ақырҭуа еидысларақәа Апполон Думаа игәалашәараҿы
13:04
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Адепутатцәа ирзырхоу Аԥсны ахада изакәанԥҵаратә аԥшьгамҭа ҿыцқәа: азиндырҩы ихҳәаа
13:07
10 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ԥсҳәы амҩа бгеит: аиҭашьақәыргыларатә усурақәа шцо еилаҳкаауеит
13:17
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Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
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Иактуалтәу ахҳәаа
Гагра иаарту ахәыҷбаҳчақәа араион аҭахра ахьынӡахадырҭәааз: ахҳәаа
13:33
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Астудентцәа-абиологцәа Баӷрыԥсҭа апрактика иахысуеит: анапхгаҩы лыҿцәажәара
13:46
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Главный четверг
Итоги визита президента и насущные проблемы: зампред Собрания Гагрского района
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Новости 14.30
Главные темы
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Такие обстоятельства
Эхо 1989-го: Ричард Чкадуа о забастовках, отце и неизбежности войны в Абхазии
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Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ахәыҷтәы аомбудсмен иусура иазырхоу аԥкаанҵа аԥсахрақәа алагалоуп: аиҿцәажәара
18:04
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ԥсҳәы амҩа бгеит: аиҭашьақәыргыларатә усурақәа шцо еилаҳкаауеит
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13 мин
Аԥсуа жәаԥҟа
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Такие обстоятельства
Эхо 1989-го: Ричард Чкадуа о забастовках, отце и неизбежности войны в Абхазии
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ахәыҷтәы аомбудсмен иусура иазырхоу аԥкаанҵа аԥсахрақәа алагалоуп: аиҿцәажәара
21:04
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ԥсҳәы амҩа бгеит: аиҭашьақәыргыларатә усурақәа шцо еилаҳкаауеит
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Аԥсуа жәаԥҟа
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3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ақыҭанхамҩа аԥхасҭа азҭо ахәаҷақәа рықәхразы аусурақәа цоит Очамчыра: ахҳәаа
13:05
13 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
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Аопера "Кармен" РУСДРАМ асценаҟны идырбан ахәаԥшцәа: Жәлар рартист ицәажәара
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Аиҿцәажәара
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Главная подземка Абхазии: как Новоафонская пещера справляется с летним пиком?
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Главная подземка Абхазии: как Новоафонская пещера справляется с летним наплывом туристов?
Главная подземка Абхазии: как Новоафонская пещера справляется с летним наплывом туристов?
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Как проходит лето для Новоафонской пещеры, с какими показателями работает объект и какие правила важно соблюдать каждому посетителю? Об этом рассказал... 17.07.2026, Sputnik Абхазия
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Главная подземка Абхазии: как Новоафонская пещера справляется с летним пиком?
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Как проходит лето для Новоафонской пещеры, с какими показателями работает объект и какие правила важно соблюдать каждому посетителю? Об этом рассказал заместитель директора Новоафонской пещеры Дамей Смыр. Слушайте подкаст.
Как проходит лето для Новоафонской пещеры, с какими показателями работает объект и какие правила важно соблюдать каждому посетителю? Об этом рассказал заместитель директора Новоафонской пещеры Дамей Смыр. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, новоафонская пещера

Главная подземка Абхазии: как Новоафонская пещера справляется с летним наплывом туристов?

15:00 17.07.2026 (обновлено: 15:13 17.07.2026)
Главная подземка Абхазии: как Новоафонская пещера справляется с летним пиком?
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Как проходит лето для Новоафонской пещеры, с какими показателями работает объект и какие правила важно соблюдать каждому посетителю? Об этом рассказал заместитель директора Новоафонской пещеры Дамей Смыр.
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