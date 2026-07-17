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Единый народ: к чему привели события 1989 года в Абхазии
Единый народ: к чему привели события 1989 года в Абхазии
Sputnik Абхазия
В интервью радио Sputnik очевидец событий, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Ричард Чкадуа рассказал, что предшествовало "Сухумским волнениям" и как... 17.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-17T22:22+0300
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В ночь с 15 на 16 июля 1989 года в столице Абхазии произошли первые крупные столкновения между абхазами и грузинами.Они вошли в историю как "Сухумские волнения". Поводом стал конфликт вокруг открытия в Абхазском государственном университете филиала Тбилисского госуниверситета.В результате стычек погибли 17 человек, 448 получили ранения.
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видео, мультимедиа, абхазия, видео
видео, мультимедиа, абхазия, видео
Единый народ: к чему привели события 1989 года в Абхазии
В интервью радио Sputnik очевидец событий, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Ричард Чкадуа рассказал, что предшествовало "Сухумским волнениям" и как они стали предвестником независимости Абхазского народа.
В ночь с 15 на 16 июля 1989 года в столице Абхазии произошли первые крупные столкновения между абхазами и грузинами.
Они вошли в историю как "Сухумские волнения". Поводом стал конфликт вокруг открытия в Абхазском государственном университете филиала Тбилисского госуниверситета.
В результате стычек погибли 17 человек, 448 получили ранения.