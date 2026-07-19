https://sputnik-abkhazia.ru/20260719/sputnik-nedeli-poezdka-prezidenta-v-gagru-vruchenie-veritelnykh-gramot-i-zaderzhaniya-1064459729.html

Sputnik недели: поездка президента в Гагру, вручение верительных грамот и задержания

Sputnik недели: поездка президента в Гагру, вручение верительных грамот и задержания

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 13 по 19 июля. 19.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-19T20:30+0300

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2026-07-19T20:30+0300

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О том, какие объекты посетил Бадра Гунба в Гагрском районе, как прошла церемония вручения верительных грамот послов России и Южной Осетии, какие нарушения при ремонте набережной в Очамчыре выявила Генпрокуратура и на сколько выросла цена на проезд в маршрутках, читайте в материале Sputnik.SputnikВручение верительных грамотЧрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков вручил президенту Бадре Гунба верительные грамоты в пятницу, 17 июля.Гладков подчеркнул, что курс России в части обеспечения стабильности, обороноспособности Абхазии ее социально-экономического, культурного развития остается неизменным. Он напомнил, что в этом году исполняется 18 лет со дня признания независимости Россией Абхазии.В тот же день верительные грамоты Бадре Гунба вручил чрезвычайный и Полномочный посол Южной Осетии в Абхазии Астамур КацияКация в частности подчеркнул, что сегодня народы Абхазии и Южной Осетии ориентируют не только общие ценности, но и стратегические отношения.Инспекция и совещаниеНа минувшей неделе Бадра Гунба с рабочей поездкой посетил Гагрский район. Вместе с министром просвещения Ханой Гунба и главой администрации Юрием Хагуш он принял участие в церемониях открытия после капитального ремонта детсадов в Пицунде, в Гагре и в селе Багрыпста,Кроме того, они встретились с детьми, которые отдыхают в летнем лагере "Апеипш" в поселке Цандрыпш и проходившими летнюю производственную практику студентами на территории научной базы АГУ в селе Багрыпста.Глава государства и Юрий Хагуш также осмотрели участок отремонтированной городской набережной, которая была разрушена штормом в 2023 году.К сегодняшнему дню выполнены работы протяженностью 1700 метров на общую сумму 136 млн рублей.Следующим этапом планируется отремонтировать еще 900 метров с устройством двух мостов общей площадью 3,6 тыс. квадратных метровВ завершение дня в администрации Гагрского района прошло совещание по итогам работы за первое полугодие.На нем обсудили бюджетные показатели, мерах поддержки сел, решение проблем с водоснабжением города и ликвидацией свалки в селе Алахадзы.Встреча с посломВстреча участников Консультативного совета при главе государства с новым послом России Вячеславом Гладковым состоялась в Администрации президента.Во встрече приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, председатели политических партий "Амцахара" Алексей Цугба и "ФНЕА" Аслан Барциц, председатель партии "Единая Абхазия" Алхас Барзания, зампредседателя партии "Айтайра" Юлиан Бобуа, председатель РОО ветеранов ОВНА "Аруаа" Тимур Гулия, председатель общественной организации "Народная сила" Тимур Надарая.Лидеры политических партий и общественных организаций республики представили свои позиции и обсудили актуальные вопросы, стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов в конструктивной и дружественной атмосфереЗемельный кодексПроект нового Земельного кодекса обсудили на расширенном заседании парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Новый документ предусматривает другую классификацию земель, детали процедуры предоставления участков гражданам и юрлицам и их изъятия для государственных нужд, регламентацию пользования прибрежных и горных территорий. Кроме того, он синхронизирует земельное законодательство с Градостроительным кодексом и законом о кадастре.По итогам принято решение вынести законопроект на заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.В духе дипломатииГлава МИД Абхазии Олег Барциц встретился с послом России Вячеславом Гладковым.Он подчеркнул, что Абхазия связывает большие надежды с началом работы Гладкова на новом посту. По мнению министра, сотрудничество двух стран сегодня находится на очень высокой планке и носит всеобъемлющий глобальный характер.Креативная неделя в МосквеПредставители Абхазии приняли участие в Российской креативной неделе в Москве.По словам руководителя Администрации президента Беслана Эшба, республика заинтересована в развитии креативной экономики.Участие абхазской делегации позволило изучить новые подходы к развитию страны и обсудить возможности сотрудничества в сфере культуры, туризма и других направлений.Льготное кредитованиеМинэк начал прием заявок от абхазских банков на участие в госпрограмме льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Он продлится до 17 июля.В рамках программы банкам будут предоставляться субсидии от государства, что позволит абхазским предпринимателям получать кредиты по ставке не более 10%.Прием и рассмотрение заявок будет осуществлять Министерство экономики, решение о предоставлении господдержки примет межведомственная комиссия.Невыполненная работаНарушения на два миллиона рублей, совершенные при благоустройстве набережной в Очамчыре, выявила районная прокуратура.Фактически выполненные работы не соответствуют объему, указанному в акте о приемке, подписанном 22 ноября 2024 года. Всего "не доложено" 1 773 кв. м. плитки.По этому факту в администрацию района было внесено представление об устранении нарушений. В ответ в районную прокуратуру были направлены сведения о том, что директор "Горстроя" Руслан Квициния и его заместитель Астамур Квеквескири освобождены от должностей. Также администрация взяла на себя обязательства продолжитт ремонт объекта.Первые рейсыНа уходящей неделе Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба принял первый рейс компании Nordwind из Уфы и Челябинска, а также первый в этом сезоне регулярный рейс из Санкт-Петербурга.Также было запущено авиасообщение Сухума с Самарой и Казанью.Передайте за проездСтоимость проезда в городских маршрутках временно повысили до 50 рублей.Цены актуальны с 15 июля до 1 октября 2026 года. Цена выросла и на поездки на автобусах, они будут стоить 20 рублей. Для пригородных маршрутов установлен тариф 2,33 рубля за пассажиро-километр в автобусах и 4,53 рубля — в микроавтобусах. На междугородных маршрутах проезд будет стоить 2,20 рубля за пассажиро-километр в автобусах и 3,72 рубля — в микроавтобусах.Сход селя в ГалеСель сошел в головном сооружении в водохранилище в Речху.Необходимо провести срочный ремонт, но перед этим нужно расчистить территорию. Для этого администрация района попросила всех неравнодушных жителей принять участие в субботнике."Облава" на криминальных авторитетовЛидеров и участников преступных групп задержали в Абхазии. Сотрудники СГБ республики 17 июля доставили в здание службы Рауля Барцба, Станислава Цишба, Гию Мепория, Георгия Шария и Мурмана Лемонджава.Проведенные оперативные мероприятия направлены на нейтрализацию преступных группировок и пресечение противоправных действий и схем на ранних стадиях, отметили в ведомстве.

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