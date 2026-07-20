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"Осторожно, спойлер!": роман "Катехон" и "Дьявол носит Прада"

"Осторожно, спойлер!": роман "Катехон" и "Дьявол носит Прада"

Sputnik Абхазия

Мнение о философском романе современного прозаика и поэта Сухбата Афлатуни "Катехон" и разбор дилогии "Дьявол носит Прада" – все это в этом выпуске "Осторожно... 20.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-20T10:56+0300

2026-07-20T10:56+0300

2026-07-20T11:32+0300

осторожно, спойлер!

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«Осторожно, спойлер!»: роман «Катехон» и «Дьявол носит Прада» Sputnik Абхазия «Осторожно, спойлер!»: роман «Катехон» и «Дьявол носит Прада»

Мнение о философском романе современного прозаика и поэта Сухбата Афлатуни "Катехон" и разбор дилогии "Дьявол носит Прада" – все это в этом выпуске "Осторожно, спойлер!".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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