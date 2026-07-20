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"Осторожно, спойлер!": роман "Катехон" и "Дьявол носит Прада"
"Осторожно, спойлер!": роман "Катехон" и "Дьявол носит Прада"
Sputnik Абхазия
Мнение о философском романе современного прозаика и поэта Сухбата Афлатуни "Катехон" и разбор дилогии "Дьявол носит Прада" – все это в этом выпуске "Осторожно... 20.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-20T10:56+0300
2026-07-20T10:56+0300
2026-07-20T11:32+0300
осторожно, спойлер!
осторожно, спойлер
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«Осторожно, спойлер!»: роман «Катехон» и «Дьявол носит Прада»
Sputnik Абхазия
«Осторожно, спойлер!»: роман «Катехон» и «Дьявол носит Прада»
Мнение о философском романе современного прозаика и поэта Сухбата Афлатуни "Катехон" и разбор дилогии "Дьявол носит Прада" – все это в этом выпуске "Осторожно, спойлер!".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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осторожно, спойлер , подкасты, кино, литература, аудио
осторожно, спойлер , подкасты, кино, литература, аудио
Мнение о философском романе современного прозаика и поэта Сухбата Афлатуни "Катехон" и разбор дилогии "Дьявол носит Прада" – все это в этом выпуске "Осторожно, спойлер!".
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.