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Ахәаҷамаҷақәа рнырҵәаразы ахәшәтәрақәа мҩаԥысуеит Гал: агроном хада ицәажәара
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Абираҟ амш аҽны Черкесск имҩаԥгахоит афестиваль "Абаза": ахҳәаа
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Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
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Ахыци ахәымпали рыла ахысра ҿиарас иамоу атәы: Афедерациа аиҳабы лцәажәара
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Аиҿцәажәара
Аԥхынтәи алагер "Аԥеиԥш" аус ауеит Очамчыра: ааӡаҩ лцәажәара
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Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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"Осторожно, спойлер!": роман "Катехон" и "Дьявол носит Прада"
"Осторожно, спойлер!": роман "Катехон" и "Дьявол носит Прада"
Sputnik Абхазия
Мнение о философском романе современного прозаика и поэта Сухбата Афлатуни "Катехон" и разбор дилогии "Дьявол носит Прада" – все это в этом выпуске "Осторожно... 20.07.2026, Sputnik Абхазия
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«Осторожно, спойлер!»: роман «Катехон» и «Дьявол носит Прада»
Sputnik Абхазия
«Осторожно, спойлер!»: роман «Катехон» и «Дьявол носит Прада»
Мнение о философском романе современного прозаика и поэта Сухбата Афлатуни "Катехон" и разбор дилогии "Дьявол носит Прада" – все это в этом выпуске "Осторожно, спойлер!".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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осторожно, спойлер , подкасты, кино, литература, аудио
осторожно, спойлер , подкасты, кино, литература, аудио

"Осторожно, спойлер!": роман "Катехон" и "Дьявол носит Прада"

10:56 20.07.2026 (обновлено: 11:32 20.07.2026)
Осторожно, спойлер!
«Осторожно, спойлер!»: роман «Катехон» и «Дьявол носит Прада»
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Мнение о философском романе современного прозаика и поэта Сухбата Афлатуни "Катехон" и разбор дилогии "Дьявол носит Прада" – все это в этом выпуске "Осторожно, спойлер!".
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"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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