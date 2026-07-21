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Импульс для развития туризма: Барциц о новом сервисе для бронирования жилья в Абхазии
Импульс для развития туризма: Барциц о новом сервисе для бронирования жилья в Абхазии
Sputnik Абхазия
О том, как работает новый сервис для бронирования жилья в Абхазии, поможет ли он избежать обмана, как новый продукт будет способствовать развитию туризма, в... 21.07.2026, Sputnik Абхазия
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Сервисы для бронирования жилья способствуют выводу этого сектора экономики из тени и дают информацию о количестве средств размещения в целом по Абхазии, уверена Сабина Барциц.Помимо того, что новый продукт будет оказывать помощь государству, он влияет на качество оказываемых услуг, на репутацию объектов размещения и на отзывы, отметила онаВсе эти факторы позитивно влияют на туристический рынок. Они способствуют появлению новых услуг, предоставляемых владельцами объектов, а туристы могут комплексно планировать свой отдых, добавила автор проекта.
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Импульс для развития туризма: Барциц о новом сервисе для бронирования жилья в Абхазии

20:13 21.07.2026
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О том, как работает новый сервис для бронирования жилья в Абхазии, поможет ли он избежать обмана, как новый продукт будет способствовать развитию туризма, в беседе с ведущими радио Sputnik рассказала основатель сервиса бронирования жилья в Абхазии Сабина Барциц.
Сервисы для бронирования жилья способствуют выводу этого сектора экономики из тени и дают информацию о количестве средств размещения в целом по Абхазии, уверена Сабина Барциц.
Помимо того, что новый продукт будет оказывать помощь государству, он влияет на качество оказываемых услуг, на репутацию объектов размещения и на отзывы, отметила она
Все эти факторы позитивно влияют на туристический рынок. Они способствуют появлению новых услуг, предоставляемых владельцами объектов, а туристы могут комплексно планировать свой отдых, добавила автор проекта.
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