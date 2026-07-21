https://sputnik-abkhazia.ru/20260721/politicheskoe-davlenie-oblechennoe-v-psevdo-yuridicheskuyu-terminologiyu--1064533217.html

Политическое давление, облеченное в псевдо-юридическую терминологию

Политическое давление, облеченное в псевдо-юридическую терминологию

Sputnik Абхазия

Kan Taniya — Legatus 21.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-21T10:59+0300

2026-07-21T10:59+0300

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Kan Taniya — LegatusЗаявления со стороны представителей ЕС о намерении добиться от Сирии "отзыва признания" Абхазии и Южной Осетии следует оценивать прежде всего как политическое давление, облечённое в псевдо-юридическую терминологию. Причём в официальном заявлении Совета ЕС от 16 июля 2026 года Абхазия и Южная Осетия не упоминаются. Призыв пересмотреть признание двух республик – это уже политическая интерпретация, озвученная литовской дипломатией.Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Мсасович Барциц уже дал исчерпывающий комментарий на эту тему и рассказал о реальном состоянии абхазо-сирийских отношений. Они основаны не на заявлениях третьих стран и не на пожеланиях европейских чиновников, а на развитии политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.Я же хочу в очередной раз обратить ваше внимание и разобраться с самим выражением "отзыв признания". В международном праве нет документа, устанавливающего общепринятый механизм, процедуру и юридические последствия "аннулирования" признания государства. Признание представляет собой односторонний суверенный акт. Государство может разорвать дипломатические отношения, закрыть посольство, прекратить практическое взаимодействие или публично заявить об изменении своей позиции, однако ни Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, ни какой-либо другой универсальный договор не превращают такие действия в юридическое аннулирование ранее состоявшегося признания.Более того, статья 6 Конвенции Монтевидео о правах и обязанностях государств содержит предельно ясную формулу: "признание государства является безусловным и безотзывным". Этот документ подтверждает существование в международном праве влиятельного подхода, согласно которому признание государственности нельзя приравнять к политическому решению, отменяемому при каждой смене правительства.Комиссия международного права ООН также рассматривает признание в контексте односторонних актов государств. Принятые ею Руководящие принципы 2006 года исходят из того, что одностороннее заявление, создающее международно-правовые обязательства, не может быть произвольно отозвано. Это не означает абсолютного запрета на изменение внешнеполитической позиции, но опровергает представление о существовании простой универсальной процедуры: сегодня государство признали, а завтра тем же административным жестом признание якобы "обнулили".Европейским и грузинским структурам стоило бы направлять усилия не на попытки вмешиваться в суверенные решения Сирии и других государств, установивших дипотношения с Абхазией и Южной Осетией, а на поддержку реального диалога и региональной стабильности. Абхазо-сирийские отношения опираются, как напомнил мининдел Абхазии О.М. Барциц, на официальные решения, дипломатическое присутствие, исторические связи и прямые контакты между двумя государствами. Эта реальность имеет значение, независимо от того, какие формулировки предпочитают в Брюсселе, Вильнюсе или Тбилиси.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260721/1064501066.html

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