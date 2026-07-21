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Тарифы, пробки, маршруты: проблемы на дорогах Абхазии

Тарифы, пробки, маршруты: проблемы на дорогах Абхазии

Sputnik Абхазия

В интервью радио Sputnik начальник отдела управления транспортом Министерства экономики Абхазии Астамур Бганба рассказал об актуальных проблемах и задачах. 21.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-21T14:30+0300

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Тариф на проезд в общественном транспорте формируется из себестоимости рентабельности перевозки, сказал Sputnik начальник управления транспортом Минэкономики Абхазии Астамур Бганба.По его словам, основные составляющие себестоимости – цены на топливо, смазочные материалы, шины, НДС, амортизация автомобиля, накладные расходы. Все эти факторы суммируются, и полученная сумма делится на годовой плановый пробег транспорта – таким образом высчитывается себестоимость одного километра. Полученная сумма делится на количество посадочных мест в авто и выводится конкретная стоимость проезда на один пассажиро-километр.Отдельной темой интервью стали заторы на дорогах. Пробки в Сухуме возникают из-за неправильной парковки и низкой пропускной способности автодорог, считает представитель Минэка. По его словам, недавно Министерство экономики проводило совещание с транспортной компанией из России, которая специализируется на транспортном планировании. Об этом и другом подробнее в интервью Sputnik.

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