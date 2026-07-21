https://sputnik-abkhazia.ru/20260721/tsvetuschiy-gornyy-sad-gortenzii-v-akarmare-1064491974.html

Цветущий горный сад: гортензии в Акармаре

Цветущий горный сад: гортензии в Акармаре

Sputnik Абхазия

В поселке Акармара в разгаре цветение гортензий. Растение стало местной достопримечательностью, полюбоваться которой приезжают как жители страны, так и... 21.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-21T19:31+0300

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2026-07-21T19:31+0300

в абхазии

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ткуарчалский район

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Абхазия знаменита своими красотами – одна из них находится в Ткуарчалском районе. Традиционного посетителей привлекает поселок Акармара.При этом, сюда едут не только посмотреть на полуразрушенные здания, но и полюбоваться красивым явлением – цветением гортензий. В летний период Акармара превращается в настоящий сад – повсюду растут пышные гортензии, посетители делают фотографии на память. Красочные цветы создают контраст и особую атмосферу на фоне полуразрушенного населенного пункта.

абхазия

ткуарчалский район

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фото , мультимедиа, абхазия, фото, ткуарчалский район