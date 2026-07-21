Цветущий горный сад: гортензии в Акармаре
При этом, сюда едут не только посмотреть на полуразрушенные здания, но и полюбоваться красивым явлением – цветением гортензий.
В летний период Акармара превращается в настоящий сад – повсюду растут пышные гортензии, посетители делают фотографии на память. Красочные цветы создают контраст и особую атмосферу на фоне полуразрушенного населенного пункта.
Гортензии – одна из природных достопримечательностей Ткуарчалского района.
Гортензии – одна из природных достопримечательностей Ткуарчалского района.
Полюбоваться пышными растениями в поселок Акармара устремляются многочисленные туристы и местные жители.
Полюбоваться пышными растениями в поселок Акармара устремляются многочисленные туристы и местные жители.
Красочные цветы создают контраст и особую атмосферу на фоне полуразрушенного населенного пункта.
Красочные цветы создают контраст и особую атмосферу на фоне полуразрушенного населенного пункта.
Отдыхающие с удовольствием прогуливаются в окружении ярких цветов.
Отдыхающие с удовольствием прогуливаются в окружении ярких цветов.
Гортензии различаются по цветам – есть синие, голубые, розовые и даже лиловые.
Гортензии различаются по цветам – есть синие, голубые, розовые и даже лиловые.
Цвет растений зависит от состава почвы, на которой они произрастают.
Цвет растений зависит от состава почвы, на которой они произрастают.
Гортензии органично вписываются в флору Ткуарчалского района – здесь для них идеальные условия…
Гортензии органично вписываются в флору Ткуарчалского района – здесь для них идеальные условия…
...цветы хорошо растут при влажном климате и там, где мало солнца.
...цветы хорошо растут при влажном климате и там, где мало солнца.
Зарубежные археологи находят окаменелости гортензий, возраст которых оценивается примерно в 50–65 миллионов лет.
Зарубежные археологи находят окаменелости гортензий, возраст которых оценивается примерно в 50–65 миллионов лет.
В Акармаре многообразие различных растений – их дополняют разноцветные гортензии.
В Акармаре многообразие различных растений – их дополняют разноцветные гортензии.
Среди гортензий, произрастающих во многих странах, есть не только кустарники, но и древовидные растения.
Среди гортензий, произрастающих во многих странах, есть не только кустарники, но и древовидные растения.
Во многих местах гортензии растут вдоль дорог, создавая цветочные аллеи.
Во многих местах гортензии растут вдоль дорог, создавая цветочные аллеи.
В Японии гортензию называют "адзисай" ("фиолетовый солнечный цветок"). Она играет важную роль в буддистских традициях.
В Японии гортензию называют "адзисай" ("фиолетовый солнечный цветок"). Она играет важную роль в буддистских традициях.
Туристка делает фото на память на фоне гортензий.
Туристка делает фото на память на фоне гортензий.
Гортензия не цветет круглый год, а только несколько летних месяцев.
Гортензия не цветет круглый год, а только несколько летних месяцев.
Срывать цветы запрещено, за это нарушителям грозит штраф.
Срывать цветы запрещено, за это нарушителям грозит штраф.
Кустарников гортензий в Акармаре настолько много, что они превращаются в целые леса.
Кустарников гортензий в Акармаре настолько много, что они превращаются в целые леса.
Гортензии настолько красивые цветы, что они могут гипнотизировать.
Гортензии настолько красивые цветы, что они могут гипнотизировать.
В Акармаре получаются самые яркие и запоминающиеся кадры.
В Акармаре получаются самые яркие и запоминающиеся кадры.