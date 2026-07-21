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Цветущий горный сад: гортензии в Акармаре
Цветущий горный сад: гортензии в Акармаре
Sputnik Абхазия
В поселке Акармара в разгаре цветение гортензий. Растение стало местной достопримечательностью, полюбоваться которой приезжают как жители страны, так и... 21.07.2026, Sputnik Абхазия
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Абхазия знаменита своими красотами – одна из них находится в Ткуарчалском районе. Традиционного посетителей привлекает поселок Акармара.При этом, сюда едут не только посмотреть на полуразрушенные здания, но и полюбоваться красивым явлением – цветением гортензий. В летний период Акармара превращается в настоящий сад – повсюду растут пышные гортензии, посетители делают фотографии на память. Красочные цветы создают контраст и особую атмосферу на фоне полуразрушенного населенного пункта.
абхазия
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фото , мультимедиа, абхазия, фото, ткуарчалский район
фото , мультимедиа, абхазия, фото, ткуарчалский район

Цветущий горный сад: гортензии в Акармаре

19:31 21.07.2026
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В поселке Акармара в разгаре цветение гортензий. Растение стало местной достопримечательностью, полюбоваться которой приезжают как жители страны, так и туристы.
Абхазия знаменита своими красотами – одна из них находится в Ткуарчалском районе. Традиционного посетителей привлекает поселок Акармара.

При этом, сюда едут не только посмотреть на полуразрушенные здания, но и полюбоваться красивым явлением – цветением гортензий.

В летний период Акармара превращается в настоящий сад – повсюду растут пышные гортензии, посетители делают фотографии на память. Красочные цветы создают контраст и особую атмосферу на фоне полуразрушенного населенного пункта.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гортензии – одна из природных достопримечательностей Ткуарчалского района.

Гортензии – одна из природных достопримечательностей Ткуарчалского района. - Sputnik Абхазия
1/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гортензии – одна из природных достопримечательностей Ткуарчалского района.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Полюбоваться пышными растениями в поселок Акармара устремляются многочисленные туристы и местные жители.

Полюбоваться пышными растениями в поселок Акармара устремляются многочисленные туристы и местные жители. - Sputnik Абхазия
2/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Полюбоваться пышными растениями в поселок Акармара устремляются многочисленные туристы и местные жители.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Красочные цветы создают контраст и особую атмосферу на фоне полуразрушенного населенного пункта.

Красочные цветы создают контраст и особую атмосферу на фоне полуразрушенного населенного пункта. - Sputnik Абхазия
3/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Красочные цветы создают контраст и особую атмосферу на фоне полуразрушенного населенного пункта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Отдыхающие с удовольствием прогуливаются в окружении ярких цветов.

Отдыхающие с удовольствием прогуливаются в окружении ярких цветов. - Sputnik Абхазия
4/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Отдыхающие с удовольствием прогуливаются в окружении ярких цветов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гортензии различаются по цветам – есть синие, голубые, розовые и даже лиловые.

Гортензии различаются по цветам – есть синие, голубые, розовые и даже лиловые. - Sputnik Абхазия
5/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гортензии различаются по цветам – есть синие, голубые, розовые и даже лиловые.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Цвет растений зависит от состава почвы, на которой они произрастают.

Цвет растений зависит от состава почвы, на которой они произрастают. - Sputnik Абхазия
6/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Цвет растений зависит от состава почвы, на которой они произрастают.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гортензии органично вписываются в флору Ткуарчалского района – здесь для них идеальные условия…

Гортензии органично вписываются в флору Ткуарчалского района – здесь для них идеальные условия… - Sputnik Абхазия
7/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гортензии органично вписываются в флору Ткуарчалского района – здесь для них идеальные условия…

© Sputnik / Томас Тхайцук

...цветы хорошо растут при влажном климате и там, где мало солнца.

...цветы хорошо растут при влажном климате и там, где мало солнца. - Sputnik Абхазия
8/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

...цветы хорошо растут при влажном климате и там, где мало солнца.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зарубежные археологи находят окаменелости гортензий, возраст которых оценивается примерно в 50–65 миллионов лет.

Зарубежные археологи находят окаменелости гортензий, возраст которых оценивается примерно в 50–65 миллионов лет. - Sputnik Абхазия
9/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зарубежные археологи находят окаменелости гортензий, возраст которых оценивается примерно в 50–65 миллионов лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Акармаре многообразие различных растений – их дополняют разноцветные гортензии.

В Акармаре многообразие различных растений – их дополняют разноцветные гортензии. - Sputnik Абхазия
10/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Акармаре многообразие различных растений – их дополняют разноцветные гортензии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди гортензий, произрастающих во многих странах, есть не только кустарники, но и древовидные растения.

Среди гортензий, произрастающих во многих странах, есть не только кустарники, но и древовидные растения. - Sputnik Абхазия
11/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди гортензий, произрастающих во многих странах, есть не только кустарники, но и древовидные растения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во многих местах гортензии растут вдоль дорог, создавая цветочные аллеи.

Во многих местах гортензии растут вдоль дорог, создавая цветочные аллеи. - Sputnik Абхазия
12/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во многих местах гортензии растут вдоль дорог, создавая цветочные аллеи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Японии гортензию называют "адзисай" ("фиолетовый солнечный цветок"). Она играет важную роль в буддистских традициях.

В Японии гортензию называют &quot;адзисай&quot; (&quot;фиолетовый солнечный цветок&quot;). Она играет важную роль в буддистских традициях. - Sputnik Абхазия
13/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Японии гортензию называют "адзисай" ("фиолетовый солнечный цветок"). Она играет важную роль в буддистских традициях.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Туристка делает фото на память на фоне гортензий.

Туристка делает фото на память на фоне гортензий. - Sputnik Абхазия
14/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Туристка делает фото на память на фоне гортензий.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гортензия не цветет круглый год, а только несколько летних месяцев.

Гортензия не цветет круглый год, а только несколько летних месяцев. - Sputnik Абхазия
15/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гортензия не цветет круглый год, а только несколько летних месяцев.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Срывать цветы запрещено, за это нарушителям грозит штраф.

Срывать цветы запрещено, за это нарушителям грозит штраф. - Sputnik Абхазия
16/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Срывать цветы запрещено, за это нарушителям грозит штраф.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кустарников гортензий в Акармаре настолько много, что они превращаются в целые леса.

Кустарников гортензий в Акармаре настолько много, что они превращаются в целые леса. - Sputnik Абхазия
17/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кустарников гортензий в Акармаре настолько много, что они превращаются в целые леса.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гортензии настолько красивые цветы, что они могут гипнотизировать.

Гортензии настолько красивые цветы, что они могут гипнотизировать. - Sputnik Абхазия
18/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гортензии настолько красивые цветы, что они могут гипнотизировать.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Акармаре получаются самые яркие и запоминающиеся кадры.

В Акармаре получаются самые яркие и запоминающиеся кадры. - Sputnik Абхазия
19/19
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Акармаре получаются самые яркие и запоминающиеся кадры.

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