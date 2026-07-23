Генпрокурор рвал и метал

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Адәахьтәи акультуреи аспорти: ишԥаҿиои ари ахырхарҭа Аԥсны?
13:05
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Англыз бызшәа арҵаҩцәа рзы атренингқәа: алахәыла лыҿцәажәара
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
ААУ аҭаларазы иалаҵахаз арзаҳалқәа рхыԥхьаӡара акырӡа еиҳахеит: изыбзоурахазеи?
13:34
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа театр иаиуит ахатә музеи: иӡыргоу аекспонатқәа рҭоурыхқәак еилаҳкаауеит
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Приоритеты и планы вице-премьера: интервью с Майей Цыбулевской
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Творить в Абхазии одно удовольствие: Гобечия об итогах фестиваля Grand Opera Gala
14:33
23 мин
Инструкция по применению
On air
14:56
4 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
4 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Апарламент алхратә закәанԥҵарахь ариашарақәа жәпакы мап рыцәнакит: ахҳәаа
18:05
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа театр иаиуит ахатә музеи: иӡыргоу аекспонатқәа рҭоурыхқәак еилаҳкаауеит
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Зачем были нужны новые поправки в законе о Нацбанке? Комментарий Беслана Барателия
18:34
14 мин
Радио
Приоритеты и планы вице-премьера: интервью с Майей Цыбулевской
18:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
4 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Апарламент алхратә закәанԥҵарахь ариашарақәа жәпакы мап рыцәнакит: ахҳәаа
21:05
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа театр иаиуит ахатә музеи: иӡыргоу аекспонатқәа рҭоурыхқәак еилаҳкаауеит
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Зачем были нужны новые поправки в законе о Нацбанке? Комментарий Беслана Барателия
21:34
14 мин
Радио
Приоритеты и планы вице-премьера: интервью с Майей Цыбулевской
21:48
12 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ҳаамҭазтәи аԥсуа ҳәынҭқарра раԥхьатәи абираҟ аӡахра аҭоурых: агәалашәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Адгьыл азы азакәанеидкыла ҿыц апроект: адепутат ицәажәара
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
Очамчыра араион ақыҭақәа рҿы амҩақәа еиҭашьақәдыргылоит: ахҳәаа
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Главный четверг
Очамчырский район: комфорт для жителей, притяжение для туристов
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Радио
Зачем были нужны новые поправки в законе о Нацбанке? Комментарий Беслана Барателия
14:33
11 мин
Такие обстоятельства
Как попасть на Международный фестиваль молодежи? Опыт участницы от Абхазии
14:44
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Абираҟ амш аҳаҭыр азы автоеиԥхныҩлара мҩаԥган: аиҿкааҩ ицәажәара
18:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Ҳаамҭазтәи аԥсуа ҳәынҭқарра раԥхьатәи абираҟ аӡахра аҭоурых: агәалашәара
18:15
14 мин
Новости
Главные темы
18:37
15 мин
Гражданин и начальник
Новые налоги в Абхазии: кого затронут перемены и к чему готовиться бизнесу?
18:52
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Абираҟ амш аҳаҭыр азы автоеиԥхныҩлара мҩаԥган: аиҿкааҩ ицәажәара
21:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Ҳаамҭазтәи аԥсуа ҳәынҭқарра раԥхьатәи абираҟ аӡахра аҭоурых: агәалашәара
21:15
14 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260723/genprokuror-rval-i-metal-1064548406.html
Генпрокурор рвал и метал
Генпрокурор рвал и метал
Sputnik Абхазия
Абхазский Литерный Казалось бы, абсолютно дежурное ведомственное мероприятие — коллегия. Подведение в Генпрокуратуре итогов за полугодие, обычно не... 23.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-23T17:39+0300
2026-07-23T17:39+0300
социальные сети
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1a/1060078414_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f552b58e0c6eab17d393e04715fdaad5.jpg
Абхазский Литерный Казалось бы, абсолютно дежурное ведомственное мероприятие — коллегия. Подведение в Генпрокуратуре итогов за полугодие, обычно не предвещающее никаких радикальных заявлений, внезапно перестало быть томным.Вроде бы, прокуроры к прошлогоднему периоду в два раз больше стали выявлять нарушений законности, а число протестов так и вовсе взлетело почти десятикратно. В налоговом министерстве вывели на чистую воду сотрудников, которые, превышая полномочия, привлекали предпринимателей к административной ответственности, занижали штрафы и не передавали материалы в милицию. И вскрыли схему с незаконной выдачей 14 абхазских паспортов. Ничто из этого не расположило генпрокурора Адгура Агрба к благостному настроению. Видимо, он лучше знал суть этих достижений. А когда дело дошло до следствия, то себя сдерживать уже не стал.Агрба припомнил руководителям районных прокуратур и райотделов милиции игнор ведомственных актов, формальное исполнение обязанностей, слабый прокурорский надзор за следствием, использование "штатных" понятых — люди "профессионально" свидетельствуют десятилетиями — натуральная профанация."Общий объем работы сорван из-за вашей халатности, разгильдяйства и пренебрежительного отношения к делам", — лупил он наотмашь.Аргумент о нехватке сотрудников Адгур Агрба отмел и дал понять, что, если руководители не наведут у себя дисциплину и порядок, то его наведут другие. "У нас очень большая "скамейка запасных" в следственном управлении: по 10–15 лет наши следователи проработали и ждут своего часа", — посулил он.Что сделал действующий генпрокурор уже можно уважать. Наверняка все и все знали, может кому-то и устраивались выволочки, но не публично. И если уж мусор полетел из избы, и его разнесло по улице, то назад уже не заметешь.Агрба во всеуслышание признал кризис в правоохранительной системе. Похоже, что это не отдельные упреки в адрес проштрафившихся, а уже декаларация о начале качественных перемен в ведомстве. Он и себе, и другим фактически отрезал путь назад.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1a/1060078414_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_d54a7b7c344a0505e32f5c63b49c33ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
социальные сети, абхазия
социальные сети, абхазия

Генпрокурор рвал и метал

17:39 23.07.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукАдгур Агрба
Адгур Агрба - Sputnik Абхазия, 1920, 23.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Абхазский Литерный

Казалось бы, абсолютно дежурное ведомственное мероприятие — коллегия. Подведение в Генпрокуратуре итогов за полугодие, обычно не предвещающее никаких радикальных заявлений, внезапно перестало быть томным.

Вроде бы, прокуроры к прошлогоднему периоду в два раз больше стали выявлять нарушений законности, а число протестов так и вовсе взлетело почти десятикратно.

В налоговом министерстве вывели на чистую воду сотрудников, которые, превышая полномочия, привлекали предпринимателей к административной ответственности, занижали штрафы и не передавали материалы в милицию.

И вскрыли схему с незаконной выдачей 14 абхазских паспортов.

Ничто из этого не расположило генпрокурора Адгура Агрба к благостному настроению. Видимо, он лучше знал суть этих достижений. А когда дело дошло до следствия, то себя сдерживать уже не стал.

Агрба припомнил руководителям районных прокуратур и райотделов милиции игнор ведомственных актов, формальное исполнение обязанностей, слабый прокурорский надзор за следствием, использование "штатных" понятых — люди "профессионально" свидетельствуют десятилетиями — натуральная профанация.

"Общий объем работы сорван из-за вашей халатности, разгильдяйства и пренебрежительного отношения к делам", — лупил он наотмашь.

Аргумент о нехватке сотрудников Адгур Агрба отмел и дал понять, что, если руководители не наведут у себя дисциплину и порядок, то его наведут другие.

"У нас очень большая "скамейка запасных" в следственном управлении: по 10–15 лет наши следователи проработали и ждут своего часа", — посулил он.

Что сделал действующий генпрокурор уже можно уважать. Наверняка все и все знали, может кому-то и устраивались выволочки, но не публично. И если уж мусор полетел из избы, и его разнесло по улице, то назад уже не заметешь.

Агрба во всеуслышание признал кризис в правоохранительной системе. Похоже, что это не отдельные упреки в адрес проштрафившихся, а уже декаларация о начале качественных перемен в ведомстве. Он и себе, и другим фактически отрезал путь назад.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0