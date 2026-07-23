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Генпрокурор рвал и метал

Генпрокурор рвал и метал

Sputnik Абхазия

Абхазский Литерный Казалось бы, абсолютно дежурное ведомственное мероприятие — коллегия. Подведение в Генпрокуратуре итогов за полугодие, обычно не... 23.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-23T17:39+0300

2026-07-23T17:39+0300

2026-07-23T17:39+0300

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Абхазский Литерный Казалось бы, абсолютно дежурное ведомственное мероприятие — коллегия. Подведение в Генпрокуратуре итогов за полугодие, обычно не предвещающее никаких радикальных заявлений, внезапно перестало быть томным.Вроде бы, прокуроры к прошлогоднему периоду в два раз больше стали выявлять нарушений законности, а число протестов так и вовсе взлетело почти десятикратно. В налоговом министерстве вывели на чистую воду сотрудников, которые, превышая полномочия, привлекали предпринимателей к административной ответственности, занижали штрафы и не передавали материалы в милицию. И вскрыли схему с незаконной выдачей 14 абхазских паспортов. Ничто из этого не расположило генпрокурора Адгура Агрба к благостному настроению. Видимо, он лучше знал суть этих достижений. А когда дело дошло до следствия, то себя сдерживать уже не стал.Агрба припомнил руководителям районных прокуратур и райотделов милиции игнор ведомственных актов, формальное исполнение обязанностей, слабый прокурорский надзор за следствием, использование "штатных" понятых — люди "профессионально" свидетельствуют десятилетиями — натуральная профанация."Общий объем работы сорван из-за вашей халатности, разгильдяйства и пренебрежительного отношения к делам", — лупил он наотмашь.Аргумент о нехватке сотрудников Адгур Агрба отмел и дал понять, что, если руководители не наведут у себя дисциплину и порядок, то его наведут другие. "У нас очень большая "скамейка запасных" в следственном управлении: по 10–15 лет наши следователи проработали и ждут своего часа", — посулил он.Что сделал действующий генпрокурор уже можно уважать. Наверняка все и все знали, может кому-то и устраивались выволочки, но не публично. И если уж мусор полетел из избы, и его разнесло по улице, то назад уже не заметешь.Агрба во всеуслышание признал кризис в правоохранительной системе. Похоже, что это не отдельные упреки в адрес проштрафившихся, а уже декаларация о начале качественных перемен в ведомстве. Он и себе, и другим фактически отрезал путь назад.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

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