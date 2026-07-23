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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Главный символ Абхазии: День Государственного флага в Сухуме
Главный символ Абхазии: День Государственного флага в Сухуме
Sputnik Абхазия
Несмотря на то, что основные мероприятия к празднику в этом году прошли в Ткуарчале, Сухум без праздника не остался. 23.07.2026, Sputnik Абхазия
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Празднование началось с торжественного шествия знаменосцев. Юноши в национальных костюмах в сопровождении духового оркестра пронесли от площади Багапш до Абхазского театра флаги, относящиеся к разным историческим эпохам.На площади перед театром начался концерт, в котором приняли участие танцевальные коллективы и звезды абхазской эстрады.Среди зрителей были глава государства Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, спикер Лаша Ашуба, премьер-министр Владимир Делба, члены Кабмина, посол России Вячеслав Гладков.
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мультимедиа, фото , абхазия, фото, день государственного флага абхазии, сухум
мультимедиа, фото , абхазия, фото, день государственного флага абхазии, сухум

Главный символ Абхазии: День Государственного флага в Сухуме

22:07 23.07.2026 (обновлено: 22:09 23.07.2026)
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Несмотря на то, что основные мероприятия к празднику в этом году прошли в Ткуарчале, Сухум без праздника не остался.
Празднование началось с торжественного шествия знаменосцев. Юноши в национальных костюмах в сопровождении духового оркестра пронесли от площади Багапш до Абхазского театра флаги, относящиеся к разным историческим эпохам.
На площади перед театром начался концерт, в котором приняли участие танцевальные коллективы и звезды абхазской эстрады.
Среди зрителей были глава государства Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, спикер Лаша Ашуба, премьер-министр Владимир Делба, члены Кабмина, посол России Вячеслав Гладков.
© Sputnik / Томас Тхайцук

День Государственного флага Абхазии ежегодно отмечается с 2005 года.

День Государственного флага Абхазии ежегодно отмечается с 2005 года. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

День Государственного флага Абхазии ежегодно отмечается с 2005 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Празднование в Сухуме началось с торжественного шествия знаменосцев.

Празднование в Сухуме началось с торжественного шествия знаменосцев. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Празднование в Сухуме началось с торжественного шествия знаменосцев.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В празднике приняли участие взрослые и дети, жители и гости Абхазии.

В празднике приняли участие взрослые и дети, жители и гости Абхазии. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В празднике приняли участие взрослые и дети, жители и гости Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Юноши в национальных костюмах в сопровождении духового оркестра пронесли флаги от площади Багапш до Абхазского театра.

Юноши в национальных костюмах в сопровождении духового оркестра пронесли флаги от площади Багапш до Абхазского театра. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Юноши в национальных костюмах в сопровождении духового оркестра пронесли флаги от площади Багапш до Абхазского театра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На театральной площади состоялся праздничный концерт.

На театральной площади состоялся праздничный концерт. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На театральной площади состоялся праздничный концерт.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцену вышли хореографические коллективы и певцы.

На сцену вышли хореографические коллективы и певцы. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцену вышли хореографические коллективы и певцы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Шествие знаменосцев сопровождалось игрой оркестра.

Шествие знаменосцев сопровождалось игрой оркестра. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шествие знаменосцев сопровождалось игрой оркестра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие пришли на праздник в абхазской национальной одежде.

Многие пришли на праздник в абхазской национальной одежде. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие пришли на праздник в абхазской национальной одежде.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Торжественные и праздничные мероприятия сегодня прошли во всех районах республики.

Торжественные и праздничные мероприятия сегодня прошли во всех районах республики. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Торжественные и праздничные мероприятия сегодня прошли во всех районах республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Флаг республики был выполнен по эскизам художника Валерия Гамгия.

Флаг республики был выполнен по эскизам художника Валерия Гамгия. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Флаг республики был выполнен по эскизам художника Валерия Гамгия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазский флаг был утвержден на сессии Верховного Совета в условиях жесткого противостояния с грузинской фракцией депутатов.

Абхазский флаг был утвержден на сессии Верховного Совета в условиях жесткого противостояния с грузинской фракцией депутатов. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазский флаг был утвержден на сессии Верховного Совета в условиях жесткого противостояния с грузинской фракцией депутатов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди зрителей были глава государства Бадра Гунба, члены Кабмина, Парламента, российский посол.

Среди зрителей были глава государства Бадра Гунба, члены Кабмина, Парламента, российский посол. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди зрителей были глава государства Бадра Гунба, члены Кабмина, Парламента, российский посол.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники праздника представили флаги Абхазии разных периодов.

Участники праздника представили флаги Абхазии разных периодов. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники праздника представили флаги Абхазии разных периодов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Государственный флаг Абхазии представляет собой полотнище, по длине которого располагаются семь чередующихся зеленых и белых полос. В центре красного прямоугольника — изображение белой открытой ладони, над ней полукругом расположены семь белых звезд.

Государственный флаг Абхазии представляет собой полотнище, по длине которого располагаются семь чередующихся зеленых и белых полос. В центре красного прямоугольника — изображение белой открытой ладони, над ней полукругом расположены семь белых звезд. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Государственный флаг Абхазии представляет собой полотнище, по длине которого располагаются семь чередующихся зеленых и белых полос. В центре красного прямоугольника — изображение белой открытой ладони, над ней полукругом расположены семь белых звезд.

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