Главный символ Абхазии: День Государственного флага в Сухуме

Празднование началось с торжественного шествия знаменосцев. Юноши в национальных костюмах в сопровождении духового оркестра пронесли от площади Багапш до Абхазского театра флаги, относящиеся к разным историческим эпохам.На площади перед театром начался концерт, в котором приняли участие танцевальные коллективы и звезды абхазской эстрады.Среди зрителей были глава государства Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, спикер Лаша Ашуба, премьер-министр Владимир Делба, члены Кабмина, посол России Вячеслав Гладков.
Несмотря на то, что основные мероприятия к празднику в этом году прошли в Ткуарчале, Сухум без праздника не остался.
Празднование началось с торжественного шествия знаменосцев. Юноши в национальных костюмах в сопровождении духового оркестра пронесли от площади Багапш до Абхазского театра флаги, относящиеся к разным историческим эпохам.
На площади перед театром начался концерт, в котором приняли участие танцевальные коллективы и звезды абхазской эстрады.
Среди зрителей были глава государства Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, спикер Лаша Ашуба, премьер-министр Владимир Делба, члены Кабмина, посол России Вячеслав Гладков.
Государственный флаг Абхазии представляет собой полотнище, по длине которого располагаются семь чередующихся зеленых и белых полос. В центре красного прямоугольника — изображение белой открытой ладони, над ней полукругом расположены семь белых звезд.
Государственный флаг Абхазии представляет собой полотнище, по длине которого располагаются семь чередующихся зеленых и белых полос. В центре красного прямоугольника — изображение белой открытой ладони, над ней полукругом расположены семь белых звезд.