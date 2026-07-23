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Главный символ Абхазии: День Государственного флага в Сухуме

Главный символ Абхазии: День Государственного флага в Сухуме

Sputnik Абхазия

Несмотря на то, что основные мероприятия к празднику в этом году прошли в Ткуарчале, Сухум без праздника не остался. 23.07.2026, Sputnik Абхазия

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Празднование началось с торжественного шествия знаменосцев. Юноши в национальных костюмах в сопровождении духового оркестра пронесли от площади Багапш до Абхазского театра флаги, относящиеся к разным историческим эпохам.На площади перед театром начался концерт, в котором приняли участие танцевальные коллективы и звезды абхазской эстрады.Среди зрителей были глава государства Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, спикер Лаша Ашуба, премьер-министр Владимир Делба, члены Кабмина, посол России Вячеслав Гладков.

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