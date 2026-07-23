Парламент дал немного заглянуть в свое ближайшее будущее

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Адәахьтәи акультуреи аспорти: ишԥаҿиои ари ахырхарҭа Аԥсны?
13:05
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Англыз бызшәа арҵаҩцәа рзы атренингқәа: алахәыла лыҿцәажәара
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
ААУ аҭаларазы иалаҵахаз арзаҳалқәа рхыԥхьаӡара акырӡа еиҳахеит: изыбзоурахазеи?
13:34
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа театр иаиуит ахатә музеи: иӡыргоу аекспонатқәа рҭоурыхқәак еилаҳкаауеит
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Приоритеты и планы вице-премьера: интервью с Майей Цыбулевской
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Творить в Абхазии одно удовольствие: Гобечия об итогах фестиваля Grand Opera Gala
14:33
23 мин
Инструкция по применению
On air
14:56
4 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
4 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Апарламент алхратә закәанԥҵарахь ариашарақәа жәпакы мап рыцәнакит: ахҳәаа
18:05
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа театр иаиуит ахатә музеи: иӡыргоу аекспонатқәа рҭоурыхқәак еилаҳкаауеит
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Зачем были нужны новые поправки в законе о Нацбанке? Комментарий Беслана Барателия
18:34
14 мин
Радио
Приоритеты и планы вице-премьера: интервью с Майей Цыбулевской
18:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
4 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Апарламент алхратә закәанԥҵарахь ариашарақәа жәпакы мап рыцәнакит: ахҳәаа
21:05
12 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа театр иаиуит ахатә музеи: иӡыргоу аекспонатқәа рҭоурыхқәак еилаҳкаауеит
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Зачем были нужны новые поправки в законе о Нацбанке? Комментарий Беслана Барателия
21:34
14 мин
Радио
Приоритеты и планы вице-премьера: интервью с Майей Цыбулевской
21:48
12 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ҳаамҭазтәи аԥсуа ҳәынҭқарра раԥхьатәи абираҟ аӡахра аҭоурых: агәалашәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Адгьыл азы азакәанеидкыла ҿыц апроект: адепутат ицәажәара
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
Очамчыра араион ақыҭақәа рҿы амҩақәа еиҭашьақәдыргылоит: ахҳәаа
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Главный четверг
Очамчырский район: комфорт для жителей, притяжение для туристов
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Радио
Зачем были нужны новые поправки в законе о Нацбанке? Комментарий Беслана Барателия
14:33
11 мин
Такие обстоятельства
Как попасть на Международный фестиваль молодежи? Опыт участницы от Абхазии
14:44
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Абираҟ амш аҳаҭыр азы автоеиԥхныҩлара мҩаԥган: аиҿкааҩ ицәажәара
18:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Ҳаамҭазтәи аԥсуа ҳәынҭқарра раԥхьатәи абираҟ аӡахра аҭоурых: агәалашәара
18:15
14 мин
Новости
Главные темы
18:37
15 мин
Гражданин и начальник
Новые налоги в Абхазии: кого затронут перемены и к чему готовиться бизнесу?
18:52
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Абираҟ амш аҳаҭыр азы автоеиԥхныҩлара мҩаԥган: аиҿкааҩ ицәажәара
21:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Ҳаамҭазтәи аԥсуа ҳәынҭқарра раԥхьатәи абираҟ аӡахра аҭоурых: агәалашәара
21:15
14 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260723/parlament-dal-nemnogo-zaglyanut-v-svoe-blizhayshee-buduschee-1064533658.html
Парламент дал немного заглянуть в свое ближайшее будущее
Парламент дал немного заглянуть в свое ближайшее будущее
Sputnik Абхазия
Абхазский Литерный В основном касается грядущих выборов, и то не по всем вопросам.Что будет.Итак, решением Народного Cобрания бывшим сидельцам по тяжким и... 23.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-23T11:03+0300
2026-07-23T12:15+0300
социальные сети
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/16/1064509906_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_26914135835b33a686e5adf04a419e4e.jpg
Абхазский Литерный В основном касается грядущих выборов, и то не по всем вопросам.Что будет.Итак, решением Народного Cобрания бывшим сидельцам по тяжким и особо тяжким можно даже не вставать в очередь на депутатство 10 и 15 лет соответственно.Победители в выборной гонке должны будут приносить присягу и произносить ее на абхазском языке.Это две из трех президентских законодательных инициатив. Третья — о поэтапном введении языкового ценза по национальному признаку — забуксовала в Парламенте. Собственно, такая же ситуация сложилась и на комитетском слушании накануне заседания.Еще из конкретики. Снова о языке. Теперь надо предоставлять результата тестирования лингвистической комиссией ЦИКа. Неудовлетворительные будут поводом для отказа в регистрации.Депутаты подняли в три раза предельный размер избирательного фонда — до 1,8 млн, и установили лимит перерасхода в 3%.Чего не будет.Парламент выступил против увеличения с 10 до 30 дней до голосования запрета на публикацию соцопросов. Не поддержал и запрет на перепрописку избирателей накануне выборов. Ремонтно-строительные работы за бюджетный счет электоральный цикл не остановит — так что асфальтобетонные традиции сохраняются. Не будет пятилетнего ценза оседлости — признание реального положения.Туманная перспектива.Законопроекты о запрете на привлечение иностранных политтехнологов в любом качестве и в любой форме к выборному процессу, и криминализирующие такие действия, пока не стали законами, но и не отклонены. Норма противоречивая и неоднозначная. Если отмести все фобии и убрать эмоции, то надо для начала определиться, что такое иностранное вмешательство и что такое, грубо говоря, законтрактованный иностранный специалист или даже фирма, которые сопровождают за вознаграждение, что абсолютно нормально, кампанию кандидата. Этим же вполне могут заниматься и граждане республики, а методы и техники будут приблизительно одинаковы. Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/16/1064509906_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0d030bac4bbdec173f76086f6c0e6cd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
социальные сети, абхазия
социальные сети, абхазия

Парламент дал немного заглянуть в свое ближайшее будущее

11:03 23.07.2026 (обновлено: 12:15 23.07.2026)
© Sputnik Парламент Абхазии
Парламент Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 23.07.2026
© Sputnik
Подписаться
Абхазский Литерный

В основном касается грядущих выборов, и то не по всем вопросам.

Что будет.

Итак, решением Народного Cобрания бывшим сидельцам по тяжким и особо тяжким можно даже не вставать в очередь на депутатство 10 и 15 лет соответственно.

Победители в выборной гонке должны будут приносить присягу и произносить ее на абхазском языке.

Это две из трех президентских законодательных инициатив. Третья — о поэтапном введении языкового ценза по национальному признаку — забуксовала в Парламенте. Собственно, такая же ситуация сложилась и на комитетском слушании накануне заседания.

Еще из конкретики. Снова о языке. Теперь надо предоставлять результата тестирования лингвистической комиссией ЦИКа. Неудовлетворительные будут поводом для отказа в регистрации.

Депутаты подняли в три раза предельный размер избирательного фонда — до 1,8 млн, и установили лимит перерасхода в 3%.

Чего не будет.

Парламент выступил против увеличения с 10 до 30 дней до голосования запрета на публикацию соцопросов.

Не поддержал и запрет на перепрописку избирателей накануне выборов.

Ремонтно-строительные работы за бюджетный счет электоральный цикл не остановит — так что асфальтобетонные традиции сохраняются.

Не будет пятилетнего ценза оседлости — признание реального положения.

Туманная перспектива.

Законопроекты о запрете на привлечение иностранных политтехнологов в любом качестве и в любой форме к выборному процессу, и криминализирующие такие действия, пока не стали законами, но и не отклонены.

Норма противоречивая и неоднозначная. Если отмести все фобии и убрать эмоции, то надо для начала определиться, что такое иностранное вмешательство и что такое, грубо говоря, законтрактованный иностранный специалист или даже фирма, которые сопровождают за вознаграждение, что абсолютно нормально, кампанию кандидата.

Этим же вполне могут заниматься и граждане республики, а методы и техники будут приблизительно одинаковы.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0