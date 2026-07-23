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Парламент дал немного заглянуть в свое ближайшее будущее

Парламент дал немного заглянуть в свое ближайшее будущее

Sputnik Абхазия

Абхазский Литерный В основном касается грядущих выборов, и то не по всем вопросам.Что будет.Итак, решением Народного Cобрания бывшим сидельцам по тяжким и... 23.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-23T11:03+0300

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Абхазский Литерный В основном касается грядущих выборов, и то не по всем вопросам.Что будет.Итак, решением Народного Cобрания бывшим сидельцам по тяжким и особо тяжким можно даже не вставать в очередь на депутатство 10 и 15 лет соответственно.Победители в выборной гонке должны будут приносить присягу и произносить ее на абхазском языке.Это две из трех президентских законодательных инициатив. Третья — о поэтапном введении языкового ценза по национальному признаку — забуксовала в Парламенте. Собственно, такая же ситуация сложилась и на комитетском слушании накануне заседания.Еще из конкретики. Снова о языке. Теперь надо предоставлять результата тестирования лингвистической комиссией ЦИКа. Неудовлетворительные будут поводом для отказа в регистрации.Депутаты подняли в три раза предельный размер избирательного фонда — до 1,8 млн, и установили лимит перерасхода в 3%.Чего не будет.Парламент выступил против увеличения с 10 до 30 дней до голосования запрета на публикацию соцопросов. Не поддержал и запрет на перепрописку избирателей накануне выборов. Ремонтно-строительные работы за бюджетный счет электоральный цикл не остановит — так что асфальтобетонные традиции сохраняются. Не будет пятилетнего ценза оседлости — признание реального положения.Туманная перспектива.Законопроекты о запрете на привлечение иностранных политтехнологов в любом качестве и в любой форме к выборному процессу, и криминализирующие такие действия, пока не стали законами, но и не отклонены. Норма противоречивая и неоднозначная. Если отмести все фобии и убрать эмоции, то надо для начала определиться, что такое иностранное вмешательство и что такое, грубо говоря, законтрактованный иностранный специалист или даже фирма, которые сопровождают за вознаграждение, что абсолютно нормально, кампанию кандидата. Этим же вполне могут заниматься и граждане республики, а методы и техники будут приблизительно одинаковы. Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

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