Парламент дал немного заглянуть в свое ближайшее будущее
11:03 23.07.2026 (обновлено: 12:15 23.07.2026)
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Абхазский Литерный
В основном касается грядущих выборов, и то не по всем вопросам.
Что будет.
Итак, решением Народного Cобрания бывшим сидельцам по тяжким и особо тяжким можно даже не вставать в очередь на депутатство 10 и 15 лет соответственно.
Победители в выборной гонке должны будут приносить присягу и произносить ее на абхазском языке.
Это две из трех президентских законодательных инициатив. Третья — о поэтапном введении языкового ценза по национальному признаку — забуксовала в Парламенте. Собственно, такая же ситуация сложилась и на комитетском слушании накануне заседания.
Еще из конкретики. Снова о языке. Теперь надо предоставлять результата тестирования лингвистической комиссией ЦИКа. Неудовлетворительные будут поводом для отказа в регистрации.
Депутаты подняли в три раза предельный размер избирательного фонда — до 1,8 млн, и установили лимит перерасхода в 3%.
Чего не будет.
Парламент выступил против увеличения с 10 до 30 дней до голосования запрета на публикацию соцопросов.
Не поддержал и запрет на перепрописку избирателей накануне выборов.
Ремонтно-строительные работы за бюджетный счет электоральный цикл не остановит — так что асфальтобетонные традиции сохраняются.
Не будет пятилетнего ценза оседлости — признание реального положения.
Туманная перспектива.
Законопроекты о запрете на привлечение иностранных политтехнологов в любом качестве и в любой форме к выборному процессу, и криминализирующие такие действия, пока не стали законами, но и не отклонены.
Норма противоречивая и неоднозначная. Если отмести все фобии и убрать эмоции, то надо для начала определиться, что такое иностранное вмешательство и что такое, грубо говоря, законтрактованный иностранный специалист или даже фирма, которые сопровождают за вознаграждение, что абсолютно нормально, кампанию кандидата.
Этим же вполне могут заниматься и граждане республики, а методы и техники будут приблизительно одинаковы.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
В основном касается грядущих выборов, и то не по всем вопросам.
Что будет.
Итак, решением Народного Cобрания бывшим сидельцам по тяжким и особо тяжким можно даже не вставать в очередь на депутатство 10 и 15 лет соответственно.
Победители в выборной гонке должны будут приносить присягу и произносить ее на абхазском языке.
Это две из трех президентских законодательных инициатив. Третья — о поэтапном введении языкового ценза по национальному признаку — забуксовала в Парламенте. Собственно, такая же ситуация сложилась и на комитетском слушании накануне заседания.
Еще из конкретики. Снова о языке. Теперь надо предоставлять результата тестирования лингвистической комиссией ЦИКа. Неудовлетворительные будут поводом для отказа в регистрации.
Депутаты подняли в три раза предельный размер избирательного фонда — до 1,8 млн, и установили лимит перерасхода в 3%.
Чего не будет.
Парламент выступил против увеличения с 10 до 30 дней до голосования запрета на публикацию соцопросов.
Не поддержал и запрет на перепрописку избирателей накануне выборов.
Ремонтно-строительные работы за бюджетный счет электоральный цикл не остановит — так что асфальтобетонные традиции сохраняются.
Не будет пятилетнего ценза оседлости — признание реального положения.
Туманная перспектива.
Законопроекты о запрете на привлечение иностранных политтехнологов в любом качестве и в любой форме к выборному процессу, и криминализирующие такие действия, пока не стали законами, но и не отклонены.
Норма противоречивая и неоднозначная. Если отмести все фобии и убрать эмоции, то надо для начала определиться, что такое иностранное вмешательство и что такое, грубо говоря, законтрактованный иностранный специалист или даже фирма, которые сопровождают за вознаграждение, что абсолютно нормально, кампанию кандидата.
Этим же вполне могут заниматься и граждане республики, а методы и техники будут приблизительно одинаковы.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.