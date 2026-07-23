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Второй круглый стол "Молодой Абхазии" прошел в Сухуме

Второй круглый стол "Молодой Абхазии" прошел в Сухуме

Sputnik Абхазия

Молодежный форум пройдет в Абхазии 7 августа. 23.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-23T17:04+0300

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СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Круглый стол на тему "Молодежь Абхазии сегодня: вызовы, возможности и перспективы" прошел в Сухуме.Он был организован движением "Молодая Абхазия" в преддверии крупного форума, который пройдет 7 августа.Руководитель движения Алиас Авидзба поздравил всех с Днем Государственного флага. Он отметил, что в сфере государственной молодежной политики и патриотического воспитания у Абхазии колоссальный опыт, несмотря на отсутствие доступа к широкой информации в послевоенный период.Авидзба назвал нынешнее время непростым. Россия продолжает вести специальную военную операцию, в которой граждане Абхазии героически сражаются. И от исхода боевых действий зависит также судьба республики.На фоне всего происходящего в мире перед Абхазией встает ряд вопросов – какие у нее приоритеты в развитии, воспитании и по какому пути ей предстоит идти, добавил он, обращаясь к студентам.Депутат Парламента Абхазии Инар Садзба начал свою беседу с молодежью с вопроса о том, смотрели ли они художественный фильм "Матрица". За исключением представителей более старшего поколения, знакомы с этой лентой были всего три человека.Свой вопрос он объяснил тем, что в постмодернистском кинопроизведении 1990-х годов поднимаются вопросы реального и виртуального миров."В ХХI веке мы сталкиваемся с социальными сетями, с невероятной и потрясающей жизнью, которую многие, наверное, не могли себе представить. Нам кажется, что то, что нам транслируют, это и есть действительность, к которой нам всем необходимо стремиться. Тут возникает вопрос, так ли оно на самом деле?" – сказал Садзба.Парламентарий призвал молодежь не верить всему тому, что рассказывают в интернете, и учиться фильтровать, проверять информацию. Кроме того, он обратил внимание на необходимость вносить изменения в действующую систему образования, которая, на его взгляд, не отвечает современным трендам. Зампредседателя движения "Молодая Абхазия" Денис Соломко затронул тему волонтерства в республике. Он подчеркнул, что история молодежного движения в стране началось давно, после Отечественной войны народа Абхазии.В наши дни оно переросло в масштабные и организованные инициативы. Соломко призвал молодежь страны не ограничивать себя в идеях, быть смелее и рассчитывать на поддержку.Глава управления по делам молодежи и спорта администрации Сухума Эльза Хагба выразила уверенность в том, что абхазской молодежи крупно повезло. Для нее открылось много возможностей самореализации в любой сфере, и в тоже время стало намного больше помощников в этом. И.о. руководителя представительства Россотрудничества Вадим Банников рассказал участникам круглого стола о проектах, которые реализуются в Абхазии возглавляемой им организацией. Среди них обучение абхазских абитуриентов по квотам в российских вузах, дополнительное профессиональное образование для людей, которые уже работают и занимают определенные посты. Отдельно он выделил проводимые Россотрудничеством мероприятия в Абхазии, которые посвящены памятным датам. Директор представительства ДВФМ в Абхазии Юлия Красцова напомнила, что делегация из Абхазии стала самой многочисленной на Всемирном фестивале молодежи в 2024 году, и это была прекрасная возможность наладить дружеские контакты с представителями более чем 190 стран. Она также рассказала, что в предстоящем фестивале в Екатеринбурге впервые в качестве волонтеров примут участие семь человек из Абхазии.Следующий круглый стол на тему "Роль молодежных организаций, добровольческих движений и инициатив" пройдет 29 июля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260714/1064371197.html

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