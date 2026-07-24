Вячеслав Чирикба и Инар Садзба о языковом цензе для депутатов

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гәымаа иԥшаау аҧсыжырҭақәеи, «ажҩы еиқәаҵәақәа» рганахьала азакәан арӷәӷәарреи: ахҳәаа
13:05
17 мин
Аиҿцәажәара
"Арра-патриоттә лагер "Дбараа": ахықәки аусушьеи еилаҳкаауеит
13:22
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Иуа Коӷониа ибаҟа апроект шьақәырӷәӷәоуп: аскульптор иҿцәажәара
13:33
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Афизико- математикатә факультет астудентцәа Аԥсны анҭыҵтәи рыпрактика: аиҿцәажәара
13:45
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Кино возвращается в Абхазию: планы, премьеры и развитие проката
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Патент или выдворение: готовятся новые правила для иностранных рабочих в Абхазии
14:33
17 мин
Дополнительное время
Футбольное послевкусие: чем запомнился главный турнир планеты?
14:51
9 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
"АМЦА" аҿар рзы: аплатформа ҿыц аусушьа еилаҳкаауеит
18:04
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гәымаа иԥшаау аҧсыжырҭақәеи, «ажҩы еиқәаҵәақәа» рганахьала азакәан арӷәӷәарреи: ахҳәаа
18:14
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Кино возвращается в Абхазию: планы, премьеры и развитие проката
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
"АМЦА" аҿар рзы: аплатформа ҿыц аусушьа еилаҳкаауеит
21:04
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гәымаа иԥшаау аҧсыжырҭақәеи, «ажҩы еиқәаҵәақәа» рганахьала азакәан арӷәӷәарреи: ахҳәаа
21:14
16 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Кино возвращается в Абхазию: планы, премьеры и развитие проката
21:34
25 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260724/vyacheslav-chirikba-i-inar-sadzba-o-yazykovom-tsenze-dlya-deputatov-1064587046.html
Вячеслав Чирикба и Инар Садзба о языковом цензе для депутатов
Вячеслав Чирикба и Инар Садзба о языковом цензе для депутатов
Sputnik Абхазия
Обязательное тестирование кандидатов в депутаты на знание абхазского — важная мера для укрепления роли и статуса государственного языка. Однако подход к... 24.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-24T22:45+0300
2026-07-24T23:47+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
абхазия
парламент абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/18/1064586834_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c651feb26e7c7a6eeb3622869e3f9b48.jpg
Обязательное тестирование кандидатов в депутаты на знание абхазского — важная мера для укрепления роли и статуса государственного языка. Однако подход к кандидатам не абхазской национальности должен быть дифференциальным. Основная причина — пока не созданы достаточные условия для качественного изучения языка. Необходимо время для развития системы тестирования, создания методик и подготовки инфраструктуры. Таким мнением в эфире Sputnik поделились депутат Инар Садзба и директор Института стратегических исследований и международных отношений АНА Вячеслав Чирикба. Согласно поправкам, принятым Парламентом в окончательном чтении, теперь ЦИК сможет создавать лингвистические комиссии по абхазскому и русскому языкам, чтобы по аналогу тестирования кандидатов в президенты, принимать экзамен у кандидатов в депутаты. По мнению Инара Садзба, без четкой системы определения уровней знания языка результаты экзаменов будет легко оспорить, что может привести к неприятным последствиям. Вячеславом Чирикба уже разработана и представлена президенту пятиуровневая методология определения языковых компетенций. Садзба и Чирикба убеждены, что кандидаты, этнические абхазы, должны владеть языком свободно или профессионально. А для кандидатов, не абхазов, должны быть послабления. И здесь важную роль может сыграть инициатива президента Бадры Гунба о поэтапном внедрении нормы с учетом национальности кандидатов в депутаты. Эту инициативу необходимо учесть и всесторонне подготовиться к реализации нормы закона — создать прозрачную и объективную систему оценки, которая минимизирует человеческий фактор и будет учитывать объективные факторы.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/18/1064586834_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_18e8846ca8ce39b79425a381e1633346.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, абхазия, парламент абхазии, видео
видео, мультимедиа, абхазия, парламент абхазии, видео

Вячеслав Чирикба и Инар Садзба о языковом цензе для депутатов

22:45 24.07.2026 (обновлено: 23:47 24.07.2026)
© Sputnik / Sputnik
Подписаться
Обязательное тестирование кандидатов в депутаты на знание абхазского — важная мера для укрепления роли и статуса государственного языка. Однако подход к кандидатам не абхазской национальности должен быть дифференциальным.
Основная причина — пока не созданы достаточные условия для качественного изучения языка. Необходимо время для развития системы тестирования, создания методик и подготовки инфраструктуры. Таким мнением в эфире Sputnik поделились депутат Инар Садзба и директор Института стратегических исследований и международных отношений АНА Вячеслав Чирикба.
Согласно поправкам, принятым Парламентом в окончательном чтении, теперь ЦИК сможет создавать лингвистические комиссии по абхазскому и русскому языкам, чтобы по аналогу тестирования кандидатов в президенты, принимать экзамен у кандидатов в депутаты.
По мнению Инара Садзба, без четкой системы определения уровней знания языка результаты экзаменов будет легко оспорить, что может привести к неприятным последствиям. Вячеславом Чирикба уже разработана и представлена президенту пятиуровневая методология определения языковых компетенций.
Садзба и Чирикба убеждены, что кандидаты, этнические абхазы, должны владеть языком свободно или профессионально. А для кандидатов, не абхазов, должны быть послабления.
И здесь важную роль может сыграть инициатива президента Бадры Гунба о поэтапном внедрении нормы с учетом национальности кандидатов в депутаты.
Эту инициативу необходимо учесть и всесторонне подготовиться к реализации нормы закона — создать прозрачную и объективную систему оценки, которая минимизирует человеческий фактор и будет учитывать объективные факторы.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0