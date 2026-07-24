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Вячеслав Чирикба и Инар Садзба о языковом цензе для депутатов
Вячеслав Чирикба и Инар Садзба о языковом цензе для депутатов
Sputnik Абхазия
Обязательное тестирование кандидатов в депутаты на знание абхазского — важная мера для укрепления роли и статуса государственного языка. Однако подход к... 24.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-24T22:45+0300
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Обязательное тестирование кандидатов в депутаты на знание абхазского — важная мера для укрепления роли и статуса государственного языка. Однако подход к кандидатам не абхазской национальности должен быть дифференциальным. Основная причина — пока не созданы достаточные условия для качественного изучения языка. Необходимо время для развития системы тестирования, создания методик и подготовки инфраструктуры. Таким мнением в эфире Sputnik поделились депутат Инар Садзба и директор Института стратегических исследований и международных отношений АНА Вячеслав Чирикба. Согласно поправкам, принятым Парламентом в окончательном чтении, теперь ЦИК сможет создавать лингвистические комиссии по абхазскому и русскому языкам, чтобы по аналогу тестирования кандидатов в президенты, принимать экзамен у кандидатов в депутаты. По мнению Инара Садзба, без четкой системы определения уровней знания языка результаты экзаменов будет легко оспорить, что может привести к неприятным последствиям. Вячеславом Чирикба уже разработана и представлена президенту пятиуровневая методология определения языковых компетенций. Садзба и Чирикба убеждены, что кандидаты, этнические абхазы, должны владеть языком свободно или профессионально. А для кандидатов, не абхазов, должны быть послабления. И здесь важную роль может сыграть инициатива президента Бадры Гунба о поэтапном внедрении нормы с учетом национальности кандидатов в депутаты. Эту инициативу необходимо учесть и всесторонне подготовиться к реализации нормы закона — создать прозрачную и объективную систему оценки, которая минимизирует человеческий фактор и будет учитывать объективные факторы.
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видео, мультимедиа, абхазия, парламент абхазии, видео
видео, мультимедиа, абхазия, парламент абхазии, видео
Обязательное тестирование кандидатов в депутаты на знание абхазского — важная мера для укрепления роли и статуса государственного языка. Однако подход к кандидатам не абхазской национальности должен быть дифференциальным.
Основная причина — пока не созданы достаточные условия для качественного изучения языка. Необходимо время для развития системы тестирования, создания методик и подготовки инфраструктуры. Таким мнением в эфире Sputnik поделились депутат Инар Садзба и директор Института стратегических исследований и международных отношений АНА Вячеслав Чирикба.
Согласно поправкам, принятым Парламентом в окончательном чтении, теперь ЦИК сможет создавать лингвистические комиссии по абхазскому и русскому языкам, чтобы по аналогу тестирования кандидатов в президенты, принимать экзамен у кандидатов в депутаты.
По мнению Инара Садзба, без четкой системы определения уровней знания языка результаты экзаменов будет легко оспорить, что может привести к неприятным последствиям. Вячеславом Чирикба уже разработана и представлена президенту пятиуровневая методология определения языковых компетенций.
Садзба и Чирикба убеждены, что кандидаты, этнические абхазы, должны владеть языком свободно или профессионально. А для кандидатов, не абхазов, должны быть послабления.
И здесь важную роль может сыграть инициатива президента Бадры Гунба о поэтапном внедрении нормы с учетом национальности кандидатов в депутаты.
Эту инициативу необходимо учесть и всесторонне подготовиться к реализации нормы закона — создать прозрачную и объективную систему оценки, которая минимизирует человеческий фактор и будет учитывать объективные факторы.