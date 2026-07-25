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Кино в Абхазии: Айнар Лабахуа и Азамат Багателия о том, как кинозалы развивают индустрию

Кино в Абхазии: Айнар Лабахуа и Азамат Багателия о том, как кинозалы развивают индустрию

Sputnik Абхазия

В интервью Sputnik Абхазия спикеры рассказали о сотрудничестве с российским Фондом кино и развитии кинематографа в республике.По словам советника президента по... 25.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-25T22:30+0300

2026-07-25T22:30+0300

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В интервью Sputnik Абхазия спикеры рассказали о сотрудничестве с российским Фондом кино и развитии кинематографа в республике.По словам советника президента по делам кинематографии Айнара Лабахуа, площадки, открытые в рамках проекта, уже посетили более 12 тысяч человек.При поддержке Фонда кино, а также министерств культуры двух стран в республике работают четыре кинотеатра: в Сухуме, Гагре, Гудауте и Мачарке.В 2027 году планируется открыть кинозалы в Пицунде, Новом Афоне, Агудзере, Очамчыре и Гале. Следующим этапом станет запуск площадок в селах.Кроме того, при поддержке Фонда кино отремонтируют курортный зал на 600 мест в Пицунде. Там установят современный экран для показа российских премьер и абхазских фильмов, а также заменят кресла.

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