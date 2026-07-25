Кино в Абхазии: Айнар Лабахуа и Азамат Багателия о том, как кинозалы развивают индустрию
22:30 25.07.2026 (обновлено: 23:34 25.07.2026)
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В интервью Sputnik Абхазия спикеры рассказали о сотрудничестве с российским Фондом кино и развитии кинематографа в республике.
По словам советника президента по делам кинематографии Айнара Лабахуа, площадки, открытые в рамках проекта, уже посетили более 12 тысяч человек.
При поддержке Фонда кино, а также министерств культуры двух стран в республике работают четыре кинотеатра: в Сухуме, Гагре, Гудауте и Мачарке.
В 2027 году планируется открыть кинозалы в Пицунде, Новом Афоне, Агудзере, Очамчыре и Гале. Следующим этапом станет запуск площадок в селах.
Кроме того, при поддержке Фонда кино отремонтируют курортный зал на 600 мест в Пицунде. Там установят современный экран для показа российских премьер и абхазских фильмов, а также заменят кресла.
По словам советника президента по делам кинематографии Айнара Лабахуа, площадки, открытые в рамках проекта, уже посетили более 12 тысяч человек.
При поддержке Фонда кино, а также министерств культуры двух стран в республике работают четыре кинотеатра: в Сухуме, Гагре, Гудауте и Мачарке.
В 2027 году планируется открыть кинозалы в Пицунде, Новом Афоне, Агудзере, Очамчыре и Гале. Следующим этапом станет запуск площадок в селах.
Кроме того, при поддержке Фонда кино отремонтируют курортный зал на 600 мест в Пицунде. Там установят современный экран для показа российских премьер и абхазских фильмов, а также заменят кресла.