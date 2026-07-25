Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260725/simbioz-rezhimov-gulia-rasskazal-o-novom-zakone-o-patentnoy-sisteme-nalogooblozheniya-1064596313.html
Симбиоз режимов: Гулиа рассказал о новом законе "О патентной системе налогообложения"
Симбиоз режимов: Гулиа рассказал о новом законе "О патентной системе налогообложения"
Sputnik Абхазия
Новый закон "О патентной системе налогообложения" предусматривает перераспределение отдельных видов деятельности между патентной и упрощенной системами... 25.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-25T14:00+0300
2026-07-25T23:32+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/19/1064596371_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_7ce87ebf87e2674f1e46b3b473db6222.jpg
Новый закон "О патентной системе налогообложения" предусматривает перераспределение отдельных видов деятельности между патентной и упрощенной системами налогообложения, а также полную отмену режима спецналога.Предполагается, что в республике будет действовать трехуровневая система налогообложения: общий режим — для среднего и крупного бизнеса, упрощенная система — для малого и среднего бизнеса, а патентная — для отдельных видов предпринимательской деятельности.Как отметил Батал Гулия, в новом законе увеличится перечень видов деятельности и количественные критерии. Например, в старой редакции закона количество номерного фонда объекта размещения не должно было превышать семь для подпадания под этот закон. Новый закон предполагает увеличить до 15.Процедура получения патентной системы налогообложения останется неизменной. Предприниматель должен обратиться в налоговую службу и написать заявление на получение патента.Налоговый инспектор проводит осмотр объекта и выносит свое решение о том, соответствует объект требованиям или нет. Оплачивает бизнесмен налог по системе аванса по выбранному им же графику — ежемесячно, раз в полгода или год.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/19/1064596371_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_66370cd793e77a62287fab2eefd23c77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, видео
видео, мультимедиа, видео

Симбиоз режимов: Гулиа рассказал о новом законе "О патентной системе налогообложения"

14:00 25.07.2026 (обновлено: 23:32 25.07.2026)
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Новый закон "О патентной системе налогообложения" предусматривает перераспределение отдельных видов деятельности между патентной и упрощенной системами налогообложения, а также полную отмену режима спецналога.

Предполагается, что в республике будет действовать трехуровневая система налогообложения: общий режим — для среднего и крупного бизнеса, упрощенная система — для малого и среднего бизнеса, а патентная — для отдельных видов предпринимательской деятельности.

Как отметил Батал Гулия, в новом законе увеличится перечень видов деятельности и количественные критерии. Например, в старой редакции закона количество номерного фонда объекта размещения не должно было превышать семь для подпадания под этот закон. Новый закон предполагает увеличить до 15.

Процедура получения патентной системы налогообложения останется неизменной. Предприниматель должен обратиться в налоговую службу и написать заявление на получение патента.

Налоговый инспектор проводит осмотр объекта и выносит свое решение о том, соответствует объект требованиям или нет. Оплачивает бизнесмен налог по системе аванса по выбранному им же графику — ежемесячно, раз в полгода или год.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0