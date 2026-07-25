Симбиоз режимов: Гулиа рассказал о новом законе "О патентной системе налогообложения"
14:00 25.07.2026 (обновлено: 23:32 25.07.2026)
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Новый закон "О патентной системе налогообложения" предусматривает перераспределение отдельных видов деятельности между патентной и упрощенной системами налогообложения, а также полную отмену режима спецналога.
Предполагается, что в республике будет действовать трехуровневая система налогообложения: общий режим — для среднего и крупного бизнеса, упрощенная система — для малого и среднего бизнеса, а патентная — для отдельных видов предпринимательской деятельности.
Как отметил Батал Гулия, в новом законе увеличится перечень видов деятельности и количественные критерии. Например, в старой редакции закона количество номерного фонда объекта размещения не должно было превышать семь для подпадания под этот закон. Новый закон предполагает увеличить до 15.
Процедура получения патентной системы налогообложения останется неизменной. Предприниматель должен обратиться в налоговую службу и написать заявление на получение патента.
Налоговый инспектор проводит осмотр объекта и выносит свое решение о том, соответствует объект требованиям или нет. Оплачивает бизнесмен налог по системе аванса по выбранному им же графику — ежемесячно, раз в полгода или год.
Предполагается, что в республике будет действовать трехуровневая система налогообложения: общий режим — для среднего и крупного бизнеса, упрощенная система — для малого и среднего бизнеса, а патентная — для отдельных видов предпринимательской деятельности.
Как отметил Батал Гулия, в новом законе увеличится перечень видов деятельности и количественные критерии. Например, в старой редакции закона количество номерного фонда объекта размещения не должно было превышать семь для подпадания под этот закон. Новый закон предполагает увеличить до 15.
Процедура получения патентной системы налогообложения останется неизменной. Предприниматель должен обратиться в налоговую службу и написать заявление на получение патента.
Налоговый инспектор проводит осмотр объекта и выносит свое решение о том, соответствует объект требованиям или нет. Оплачивает бизнесмен налог по системе аванса по выбранному им же графику — ежемесячно, раз в полгода или год.