https://sputnik-abkhazia.ru/20260725/simbioz-rezhimov-gulia-rasskazal-o-novom-zakone-o-patentnoy-sisteme-nalogooblozheniya-1064596313.html

Симбиоз режимов: Гулиа рассказал о новом законе "О патентной системе налогообложения"

Симбиоз режимов: Гулиа рассказал о новом законе "О патентной системе налогообложения"

Sputnik Абхазия

Новый закон "О патентной системе налогообложения" предусматривает перераспределение отдельных видов деятельности между патентной и упрощенной системами... 25.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-25T14:00+0300

2026-07-25T14:00+0300

2026-07-25T23:32+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/19/1064596371_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_7ce87ebf87e2674f1e46b3b473db6222.jpg

Новый закон "О патентной системе налогообложения" предусматривает перераспределение отдельных видов деятельности между патентной и упрощенной системами налогообложения, а также полную отмену режима спецналога.Предполагается, что в республике будет действовать трехуровневая система налогообложения: общий режим — для среднего и крупного бизнеса, упрощенная система — для малого и среднего бизнеса, а патентная — для отдельных видов предпринимательской деятельности.Как отметил Батал Гулия, в новом законе увеличится перечень видов деятельности и количественные критерии. Например, в старой редакции закона количество номерного фонда объекта размещения не должно было превышать семь для подпадания под этот закон. Новый закон предполагает увеличить до 15.Процедура получения патентной системы налогообложения останется неизменной. Предприниматель должен обратиться в налоговую службу и написать заявление на получение патента.Налоговый инспектор проводит осмотр объекта и выносит свое решение о том, соответствует объект требованиям или нет. Оплачивает бизнесмен налог по системе аванса по выбранному им же графику — ежемесячно, раз в полгода или год.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, видео