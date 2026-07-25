https://sputnik-abkhazia.ru/20260725/vosem-chelovek-pogibli-v-rezultate-ataki-vsu-na-turbazu-v-zaporozhskoy-oblasti-1064589720.html

Восемь человек погибли в результате атаки ВСУ на турбазу в Запорожской области

Восемь человек погибли в результате атаки ВСУ на турбазу в Запорожской области

Sputnik Абхазия

Еще 14 человек пострадали, им и семьям погибших окажут всю необходимую помощь. 25.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-25T11:56+0300

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2026-07-25T11:56+0300

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СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Восемь человек, в том числе двое детей, погибли в результате атаки ВСУ по турбазе в поселке Кирилловка в Запорожской области, сообщает губернатор Евгений Балицкий.Еще 14 человек пострадали, в их числе трое детей. Им и близким погибших окажут помощь."Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму. К сожалению, для них это война, где они не в состоянии выходить к равным и поэтому устраивают охоту на мирных жителей, женщин, детей", - написал он.На месте работают оперслужбы, аварийно-спасательные работы продолжаются.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260724/1064570086.html

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