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Восемь человек погибли в результате атаки ВСУ на турбазу в Запорожской области
Восемь человек погибли в результате атаки ВСУ на турбазу в Запорожской области
Sputnik Абхазия
Еще 14 человек пострадали, им и семьям погибших окажут всю необходимую помощь. 25.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-25T11:56+0300
2026-07-25T11:56+0300
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СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Восемь человек, в том числе двое детей, погибли в результате атаки ВСУ по турбазе в поселке Кирилловка в Запорожской области, сообщает губернатор Евгений Балицкий.Еще 14 человек пострадали, в их числе трое детей. Им и близким погибших окажут помощь."Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму. К сожалению, для них это война, где они не в состоянии выходить к равным и поэтому устраивают охоту на мирных жителей, женщин, детей", - написал он.На месте работают оперслужбы, аварийно-спасательные работы продолжаются.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260724/1064570086.html
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Восемь человек погибли в результате атаки ВСУ на турбазу в Запорожской области

11:56 25.07.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукСкорая медицинская помочь
Скорая медицинская помочь - Sputnik Абхазия, 1920, 25.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Еще 14 человек пострадали, им и семьям погибших окажут всю необходимую помощь.
СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Восемь человек, в том числе двое детей, погибли в результате атаки ВСУ по турбазе в поселке Кирилловка в Запорожской области, сообщает губернатор Евгений Балицкий.
Еще 14 человек пострадали, в их числе трое детей. Им и близким погибших окажут помощь.
"Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму. К сожалению, для них это война, где они не в состоянии выходить к равным и поэтому устраивают охоту на мирных жителей, женщин, детей", - написал он.
На месте работают оперслужбы, аварийно-спасательные работы продолжаются.
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