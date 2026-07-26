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Выход из тени: в Абхазии будут облагать налогами трудовых мигрантов

Выход из тени: в Абхазии будут облагать налогами трудовых мигрантов

Sputnik Абхазия

Парламент утвердил в первом чтении поправки в законодательство, направленные на совершенствование налоговой системы Абхазии. 26.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-26T20:10+0300

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Документ предусматривает перераспределение отдельных видов деятельности между патентной и упрощенной системами налогообложения, а также полную отмену режима спецналога.Изменения в налоговое законодательство касаются также деятельности трудовых мигрантов в Абхазии. По словам начальника Государственной миграционной службы Саида Цвинария, в случае принятия закона произойдет переход от фиксации миграционных процессов, к их контролю.В Абхазии 75% трудовых мигрантов самозанятые, 25% работают на работодателя. В случае принятия закона в окончательном чтении, все категории работников будут облагаться налогами, что позволит вывести их деятельность из тени и приведет к увеличению доли собственных налогов. Новая система налогообложения, по словам Цвинария, будет внедряться "в мягком режиме". После того как трудовой мигрант получит разрешительный документ на работу, через 30 дней наступит первый платеж и ежемесячно у налогоплательщика будет изыматься по 5000 рублей.В случае неуплаты налогов в течение долгого времени у нарушителя будет приостановлена виза, а это повод для того, чтобы выдворить его из страны.

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