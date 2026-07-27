https://sputnik-abkhazia.ru/20260727/press-konferentsiya-s-pobeditelem-1-sezona-konkursa-rosmolodezhgranty-proydet-v-sputnik-1064623179.html

Пресс-конференция с победителем 1 сезона конкурса "Росмолодежь.Гранты" пройдет в Sputnik

Пресс-конференция с победителем 1 сезона конкурса "Росмолодежь.Гранты" пройдет в Sputnik

Sputnik Абхазия

30 июля в 10:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция с победителем 1 сезона Всероссийского... 27.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-27T18:46+0300

2026-07-27T18:46+0300

2026-07-27T18:46+0300

в абхазии

новости

пресс-конференции

пресс-центр

sputnik

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30 июля в 10:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция с победителем 1 сезона Всероссийского конкурса молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты" из Абхазии Русланой Гергедава.Участники: Спикеры расскажут о проекте-победителе, социальном проектировании, важности участия в таких конкурсах, роли Представительства ДВФМ в Абхазии и Госкомитета по делам молодежи и спорту в реализации участия в конкурсе представителей республики.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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