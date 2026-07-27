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Пресс-конференция с победителем 1 сезона конкурса "Росмолодежь.Гранты" пройдет в Sputnik
Пресс-конференция с победителем 1 сезона конкурса "Росмолодежь.Гранты" пройдет в Sputnik
Sputnik Абхазия
30 июля в 10:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция с победителем 1 сезона Всероссийского... 27.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-27T18:46+0300
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30 июля в 10:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция с победителем 1 сезона Всероссийского конкурса молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты" из Абхазии Русланой Гергедава.Участники: Спикеры расскажут о проекте-победителе, социальном проектировании, важности участия в таких конкурсах, роли Представительства ДВФМ в Абхазии и Госкомитета по делам молодежи и спорту в реализации участия в конкурсе представителей республики.
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новости, пресс-конференции, пресс-центр , sputnik
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Пресс-конференция с победителем 1 сезона конкурса "Росмолодежь.Гранты" пройдет в Sputnik

18:46 27.07.2026
© Sputnik / Марианна Кубрава Пресс-центр спутник Абхазия
Пресс-центр спутник Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 27.07.2026
© Sputnik / Марианна Кубрава
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30 июля в 10:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция с победителем 1 сезона Всероссийского конкурса молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты" из Абхазии Русланой Гергедава.
Участники:
Руслана Гергедава — победитель 1 сезона конкурса из Абхазии;
Юлия Красцова — директор Представительства Дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Абхазии;
Беслан Аршба — начальник молодежного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорту Абхазии.
Спикеры расскажут о проекте-победителе, социальном проектировании, важности участия в таких конкурсах, роли Представительства ДВФМ в Абхазии и Госкомитета по делам молодежи и спорту в реализации участия в конкурсе представителей республики.
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