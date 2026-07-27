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Силы ПВО перехватили 276 украинских БпЛА над российскими регионами
Силы ПВО перехватили 276 украинских БпЛА над российскими регионами
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью БпЛА. 27.07.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Силы ПВО перехватили 276 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.Аппараты сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями.Дроны также уничтожили над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей.
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Силы ПВО перехватили 276 украинских БпЛА над российскими регионами

10:15 27.07.2026 (обновлено: 10:37 27.07.2026)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 27.07.2026
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью БпЛА.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Силы ПВО перехватили 276 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

Аппараты сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями.

Дроны также уничтожили над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей.
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