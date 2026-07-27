Силы ПВО перехватили 276 украинских БпЛА над российскими регионами
10:15 27.07.2026 (обновлено: 10:37 27.07.2026)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
© Sputnik / Константин Михальчевский/
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Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью БпЛА.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Силы ПВО перехватили 276 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
Аппараты сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями.
Дроны также уничтожили над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей.
Аппараты сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями.
Дроны также уничтожили над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей.