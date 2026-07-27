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Силы ПВО перехватили 276 украинских БпЛА над российскими регионами

Силы ПВО перехватили 276 украинских БпЛА над российскими регионами

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью БпЛА. 27.07.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Силы ПВО перехватили 276 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.Аппараты сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями.Дроны также уничтожили над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей.

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