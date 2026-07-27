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Взаимный интерес: Ахсалба о сотрудничестве АГУ с научными центрами Северного Кавказа
Взаимный интерес: Ахсалба о сотрудничестве АГУ с научными центрами Северного Кавказа
Sputnik Абхазия
Абхазский Госуниверситет давно поддерживает партнерские связи с вузами КБР, Северной Осетии, Ставрополья. Но до сих пор речь в основном шла о преподавательских... 27.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-27T11:30+0300
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Ахсалба о практике студентов АГУ
Sputnik Абхазия
Ахсалба о практике студентов АГУ
Абхазский Госуниверситет давно поддерживает партнерские связи с вузами КБР, Северной Осетии, Ставрополья. Но до сих пор речь в основном шла о преподавательских обменах или конференциях. На днях произошло событие, которое можно назвать прорывным: впервые группа студентов-физиков АГУ прошла полноценную производственную практику в высокогорном научном центре “Приэльбрусье” — одном из ключевых объектов Российской академии наук. Почему это важно и как это удалось организовать? Об этом в интервью радио Sputnik рассказала доцент кафедры прикладной физики АГУ Асида Ахсалба. Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, аудио

Взаимный интерес: Ахсалба о сотрудничестве АГУ с научными центрами Северного Кавказа

11:30 27.07.2026 (обновлено: 12:08 27.07.2026)
Радио
Ахсалба о практике студентов АГУ
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Абхазский Госуниверситет давно поддерживает партнерские связи с вузами КБР, Северной Осетии, Ставрополья. Но до сих пор речь в основном шла о преподавательских обменах или конференциях. На днях произошло событие, которое можно назвать прорывным: впервые группа студентов-физиков АГУ прошла полноценную производственную практику в высокогорном научном центре “Приэльбрусье” — одном из ключевых объектов Российской академии наук. Почему это важно и как это удалось организовать? Об этом в интервью радио Sputnik рассказала доцент кафедры прикладной физики АГУ Асида Ахсалба.
Слушайте подкаст.
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