https://sputnik-abkhazia.ru/20260727/vzaimnyy-interes-akhsalba-o-sotrudnichestve-agu-s-nauchnymi-tsentrami-severnogo-kavkaza--1064610633.html

Взаимный интерес: Ахсалба о сотрудничестве АГУ с научными центрами Северного Кавказа

Взаимный интерес: Ахсалба о сотрудничестве АГУ с научными центрами Северного Кавказа

Sputnik Абхазия

Абхазский Госуниверситет давно поддерживает партнерские связи с вузами КБР, Северной Осетии, Ставрополья. Но до сих пор речь в основном шла о преподавательских... 27.07.2026, Sputnik Абхазия

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Ахсалба о практике студентов АГУ Sputnik Абхазия Ахсалба о практике студентов АГУ

Абхазский Госуниверситет давно поддерживает партнерские связи с вузами КБР, Северной Осетии, Ставрополья. Но до сих пор речь в основном шла о преподавательских обменах или конференциях. На днях произошло событие, которое можно назвать прорывным: впервые группа студентов-физиков АГУ прошла полноценную производственную практику в высокогорном научном центре “Приэльбрусье” — одном из ключевых объектов Российской академии наук. Почему это важно и как это удалось организовать? Об этом в интервью радио Sputnik рассказала доцент кафедры прикладной физики АГУ Асида Ахсалба. Слушайте подкаст.

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