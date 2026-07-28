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Борьба с нехваткой информации: Аршба о платформе "Амца" для молодежи Абхазии
Борьба с нехваткой информации: Аршба о платформе "Амца" для молодежи Абхазии
Sputnik Абхазия
Пользователи "Амца" смогут не только узнавать о предстоящих событиях, но и предлагать собственные идеи и участвовать в мероприятиях. 28.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-28T11:12+0300
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"АМЦА" (Абхазская Молодежная Цифровая Ассамблея) предназначена для публикации актуальных новостей, анонсов мероприятий, молодежных проектов, волонтерских, социальных, спортивных и патриотических инициатив, в интервью радио Sputnik рассказал начальник отдела молодежной политики Госкомитета по делам молодежи и спорту Беслан Аршба.По словам Аршба, платформа предоставляет молодежи много возможностей и информацию о запланированных мероприятиях. При регистрации и открытии личного кабинета пользователи могут вносить свои предложения по развитию молодежной политики в стране.Кроме того, они смогут не только узнавать о предстоящих событиях, но и предлагать собственные идеи и участвовать в мероприятиях.30 июля в Абхазии пройдет конференция "Молодежная политика 2027-2031", для участия необходимо пройти регистрацию на платформе.
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абхазия, молодежь, видео, мультимедиа, молодежная политика, технологии, видео
абхазия, молодежь, видео, мультимедиа, молодежная политика, технологии, видео
Борьба с нехваткой информации: Аршба о платформе "Амца" для молодежи Абхазии
Пользователи "Амца" смогут не только узнавать о предстоящих событиях, но и предлагать собственные идеи и участвовать в мероприятиях.
"АМЦА" (Абхазская Молодежная Цифровая Ассамблея) предназначена для публикации актуальных новостей, анонсов мероприятий, молодежных проектов, волонтерских, социальных, спортивных и патриотических инициатив, в интервью радио Sputnik рассказал начальник отдела молодежной политики Госкомитета по делам молодежи и спорту Беслан Аршба.
По словам Аршба, платформа предоставляет молодежи много возможностей и информацию о запланированных мероприятиях. При регистрации и открытии личного кабинета пользователи могут вносить свои предложения по развитию молодежной политики в стране.
Кроме того, они смогут не только узнавать о предстоящих событиях, но и предлагать собственные идеи и участвовать в мероприятиях.
30 июля в Абхазии пройдет конференция "Молодежная политика 2027-2031", для участия необходимо пройти регистрацию на платформе.