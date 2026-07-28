Музыка в храме: открытие Пицундского музыкального фестиваля

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
On air
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсшәа адырра адепутатрахь ицо акандидатцәа рзы хымпдатәихоит: аиҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа енергетикцәа Ҭаҭарсҭан рныҟәара: хәараҭарас иалаз еилаҳкаауеит
13:34
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Акамбашь ферма атуристцәа рзы: Мықә анхаҩы есыҽнытәи иус шӡыригаз еилаҳкаауеит
13:49
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Дети при разводе: что меняют поправки Парламента?
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Новые налоги в Абхазии: кого затронут перемены и к чему готовиться бизнесу?
14:33
14 мин
Актуальный комментарий
Больше, чем новости: как работает новая цифровая платформа "Амца"
14:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Џьими Шәманиа "Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист" ҳәа ахьӡ ихҵареи иқәра ҿыци иазкны
18:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Акамбашь ферма атуристцәа рзы: Мықә анхаҩы есыҽнытәи иус шӡыригаз еилаҳкаауеит
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Симфония лета: чем удивит IV Пицундский музыкальный фестиваль
18:34
9 мин
Такие обстоятельства
Дети при разводе: что меняют поправки Парламента?
18:44
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Џьими Шәманиа "Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист" ҳәа ахьӡ ихҵареи иқәра ҿыци иазкны
21:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Акамбашь ферма атуристцәа рзы: Мықә анхаҩы есыҽнытәи иус шӡыригаз еилаҳкаауеит
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Симфония лета: чем удивит IV Пицундский музыкальный фестиваль
21:34
9 мин
Такие обстоятельства
Дети при разводе: что меняют поправки Парламента?
21:44
16 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Адепутатрахь акандидатцәа абызшәа шырдыруа азы атестқәа арҭоит. Агәаанагара
13:04
16 мин
Аицәажәара
Акарпыжә сынтәатәи аҽаҩра зеиԥшроу: аарыхыҩ ицәажәара
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ажурнал "Алашара" иахьа, уаҵәы: аредактор ҿыц иҿцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Могут ли социальные сети повлиять на турпоток? Разговор с блогером
14:04
4 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
13 мин
Такие обстоятельства
Языковой ценз для депутатов: как это будет работать?
14:46
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260728/muzyka-v-khrame-otkrytie-pitsundskogo-muzykalnogo-festivalya-1064633467.html
Музыка в храме: открытие Пицундского музыкального фестиваля
Музыка в храме: открытие Пицундского музыкального фестиваля
Sputnik Абхазия
Пицундский фестиваль создан для развития культурного имиджа страны, расширения культурной среды и актуализации искусства. 28.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-28T12:24+0300
2026-07-28T12:49+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/1c/1064631107_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_ad9ff33771f079b32d5bb0b539f1097a.jpg
Открылся IV Пицундский международный музыкальный фестиваль. В первом концерте выступили Государственная хоровая капелла Абхазии и Камерный хор Московской консерватории.Также в нем принял участие Народный артист России, виолончелист Александр Князев.IV Пицундский фестиваль продлится до 1 августа. В его рамках пройдут 11 концертов — симфонические, камерные и хоровые вечера с участием музыкантов из Абхазии, России и стран ближнего зарубежья. Также состоится дебют симфонического оркестра Пицундского фестиваля. Мероприятие организовано при поддержке президента Бадры Гунба. Художественный руководитель фестиваля — Барас Куджба.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/1c/1064631107_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_9c4a3cd1e525d6fba136f38146ee2b04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото

Музыка в храме: открытие Пицундского музыкального фестиваля

12:24 28.07.2026 (обновлено: 12:49 28.07.2026)
Подписаться
Пицундский фестиваль создан для развития культурного имиджа страны, расширения культурной среды и актуализации искусства.
Открылся IV Пицундский международный музыкальный фестиваль. В первом концерте выступили Государственная хоровая капелла Абхазии и Камерный хор Московской консерватории.

Также в нем принял участие Народный артист России, виолончелист Александр Князев.

IV Пицундский фестиваль продлится до 1 августа. В его рамках пройдут 11 концертов — симфонические, камерные и хоровые вечера с участием музыкантов из Абхазии, России и стран ближнего зарубежья.

Также состоится дебют симфонического оркестра Пицундского фестиваля. Мероприятие организовано при поддержке президента Бадры Гунба. Художественный руководитель фестиваля — Барас Куджба.
© Sputnik / Томас Тхайцук

IV Пицундский международный музыкальный фестиваль открылся в Пицундском храме.

IV Пицундский международный музыкальный фестиваль открылся в Пицундском храме. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

IV Пицундский международный музыкальный фестиваль открылся в Пицундском храме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он проводится с целью повышения культурного имиджа Абхазии в мире и для демонстрации богатого и уникального культурного наследия республики.

Он проводится с целью повышения культурного имиджа Абхазии в мире и для демонстрации богатого и уникального культурного наследия республики. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он проводится с целью повышения культурного имиджа Абхазии в мире и для демонстрации богатого и уникального культурного наследия республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На первом концерте выступила Государственная хоровая капелла Абхазии,

На первом концерте выступила Государственная хоровая капелла Абхазии, - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На первом концерте выступила Государственная хоровая капелла Абхазии,

© Sputnik / Томас Тхайцук

а также Камерный хор Московской консерватории.

а также Камерный хор Московской консерватории. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

а также Камерный хор Московской консерватории.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Открытие музыкального фестиваля посетил президент Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг.

Открытие музыкального фестиваля посетил президент Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Открытие музыкального фестиваля посетил президент Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дирижерами вечера стали худрук фестиваля Барас Куджба и Александр Соловьев.

Дирижерами вечера стали худрук фестиваля Барас Куджба и Александр Соловьев. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дирижерами вечера стали худрук фестиваля Барас Куджба и Александр Соловьев.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Oткрытие IV Пицундского В рамках фестиваля запланировано 11 концертных программ — симфонические, камерные и хоровые вечера.

Oткрытие IV Пицундского В рамках фестиваля запланировано 11 концертных программ — симфонические, камерные и хоровые вечера. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Oткрытие IV Пицундского В рамках фестиваля запланировано 11 концертных программ — симфонические, камерные и хоровые вечера.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В концертах примут участие музыканты из Абхазии, России и стран ближнего зарубежья.

В концертах примут участие музыканты из Абхазии, России и стран ближнего зарубежья. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В концертах примут участие музыканты из Абхазии, России и стран ближнего зарубежья.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Одна из целей фестиваля – поддержка молодых артистов Абхазии, предоставление им возможности для творческого развития и самовыражения.

Одна из целей фестиваля – поддержка молодых артистов Абхазии, предоставление им возможности для творческого развития и самовыражения. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одна из целей фестиваля – поддержка молодых артистов Абхазии, предоставление им возможности для творческого развития и самовыражения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Исполнение вокальных композиций сопровождается игрой на различных инструментах, в том числе на органе.

Исполнение вокальных композиций сопровождается игрой на различных инструментах, в том числе на органе. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Исполнение вокальных композиций сопровождается игрой на различных инструментах, в том числе на органе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главной премьерой станет дебют международного симфонического оркестра, специально созданного для фестиваля и объединившего музыкантов из разных стран.

Главной премьерой станет дебют международного симфонического оркестра, специально созданного для фестиваля и объединившего музыкантов из разных стран. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главной премьерой станет дебют международного симфонического оркестра, специально созданного для фестиваля и объединившего музыкантов из разных стран.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пицундский фестиваль – это платформа для сохранения и развития культурного наследия Абхазии и прославления искусства.

Пицундский фестиваль – это платформа для сохранения и развития культурного наследия Абхазии и прославления искусства. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пицундский фестиваль – это платформа для сохранения и развития культурного наследия Абхазии и прославления искусства.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2025 году создан Фонд Пицундского международного музыкального фестиваля, миссией которого стала поддержка молодых артистов, музыкальных деятелей Абхазии, ее культуры.

В 2025 году создан Фонд Пицундского международного музыкального фестиваля, миссией которого стала поддержка молодых артистов, музыкальных деятелей Абхазии, ее культуры. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2025 году создан Фонд Пицундского международного музыкального фестиваля, миссией которого стала поддержка молодых артистов, музыкальных деятелей Абхазии, ее культуры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

IV Пицундский международный фестиваль продлится до 1 августа.

IV Пицундский международный фестиваль продлится до 1 августа. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

IV Пицундский международный фестиваль продлится до 1 августа.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0