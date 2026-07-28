Музыка в храме: открытие Пицундского музыкального фестиваля
Также в нем принял участие Народный артист России, виолончелист Александр Князев.
IV Пицундский фестиваль продлится до 1 августа. В его рамках пройдут 11 концертов — симфонические, камерные и хоровые вечера с участием музыкантов из Абхазии, России и стран ближнего зарубежья.
Также состоится дебют симфонического оркестра Пицундского фестиваля. Мероприятие организовано при поддержке президента Бадры Гунба. Художественный руководитель фестиваля — Барас Куджба.
IV Пицундский международный музыкальный фестиваль открылся в Пицундском храме.
IV Пицундский международный музыкальный фестиваль открылся в Пицундском храме.
Он проводится с целью повышения культурного имиджа Абхазии в мире и для демонстрации богатого и уникального культурного наследия республики.
Он проводится с целью повышения культурного имиджа Абхазии в мире и для демонстрации богатого и уникального культурного наследия республики.
На первом концерте выступила Государственная хоровая капелла Абхазии,
На первом концерте выступила Государственная хоровая капелла Абхазии,
а также Камерный хор Московской консерватории.
а также Камерный хор Московской консерватории.
Открытие музыкального фестиваля посетил президент Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг.
Открытие музыкального фестиваля посетил президент Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг.
Дирижерами вечера стали худрук фестиваля Барас Куджба и Александр Соловьев.
Дирижерами вечера стали худрук фестиваля Барас Куджба и Александр Соловьев.
Oткрытие IV Пицундского В рамках фестиваля запланировано 11 концертных программ — симфонические, камерные и хоровые вечера.
Oткрытие IV Пицундского В рамках фестиваля запланировано 11 концертных программ — симфонические, камерные и хоровые вечера.
В концертах примут участие музыканты из Абхазии, России и стран ближнего зарубежья.
В концертах примут участие музыканты из Абхазии, России и стран ближнего зарубежья.
Одна из целей фестиваля – поддержка молодых артистов Абхазии, предоставление им возможности для творческого развития и самовыражения.
Одна из целей фестиваля – поддержка молодых артистов Абхазии, предоставление им возможности для творческого развития и самовыражения.
Исполнение вокальных композиций сопровождается игрой на различных инструментах, в том числе на органе.
Исполнение вокальных композиций сопровождается игрой на различных инструментах, в том числе на органе.
Главной премьерой станет дебют международного симфонического оркестра, специально созданного для фестиваля и объединившего музыкантов из разных стран.
Главной премьерой станет дебют международного симфонического оркестра, специально созданного для фестиваля и объединившего музыкантов из разных стран.
Пицундский фестиваль – это платформа для сохранения и развития культурного наследия Абхазии и прославления искусства.
Пицундский фестиваль – это платформа для сохранения и развития культурного наследия Абхазии и прославления искусства.
В 2025 году создан Фонд Пицундского международного музыкального фестиваля, миссией которого стала поддержка молодых артистов, музыкальных деятелей Абхазии, ее культуры.
В 2025 году создан Фонд Пицундского международного музыкального фестиваля, миссией которого стала поддержка молодых артистов, музыкальных деятелей Абхазии, ее культуры.
IV Пицундский международный фестиваль продлится до 1 августа.
IV Пицундский международный фестиваль продлится до 1 августа.