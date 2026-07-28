Музыка в храме: открытие Пицундского музыкального фестиваля

Открылся IV Пицундский международный музыкальный фестиваль. В первом концерте выступили Государственная хоровая капелла Абхазии и Камерный хор Московской консерватории.



Также в нем принял участие Народный артист России, виолончелист Александр Князев.



IV Пицундский фестиваль продлится до 1 августа. В его рамках пройдут 11 концертов — симфонические, камерные и хоровые вечера с участием музыкантов из Абхазии, России и стран ближнего зарубежья.



Также состоится дебют симфонического оркестра Пицундского фестиваля. Мероприятие организовано при поддержке президента Бадры Гунба. Художественный руководитель фестиваля — Барас Куджба.