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"Потому что я чемпион": как пятилетний боксер из Абхазии стал мировым рекордсменом

"Потому что я чемпион": как пятилетний боксер из Абхазии стал мировым рекордсменом

Sputnik Абхазия

Пятилетний Святослав Емелин вполне мог бы стать звездой кино или лицом известных детских брендов: золотистый блонд, серо-голубые глаза и природная харизма... 28.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-28T09:17+0300

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Но у парня совсем другие планы: он намерен стать чемпионом мира и олимпийским чемпионом по боксу. И у Святослава есть для этого все шансы. Недавно он установил мировой рекорд по удержанию брюшной планки — 1 час и 3 секунды.Асмат Цвижба, Sputnik.Бокс вместо игрушекЮный боксер — один из тех, кого принято называть самородком. По словам его отца Кирилла, который тоже занимается боксом, интерес к спорту у мальчика появился еще до того, как он начал разговаривать.В три года домашней груши Святославу стало мало. Игрушки его уже не интересовали, и он уговорил отца отвести его в зал. С тех пор практически каждый день посвящает тренировкам. Подъем рано утром, растяжка, плотный завтрак, сначала боксерский зал, затем гимнастика — весь день расписан по минутам.То, что к нему нужно относиться серьезно, Святослав дает понять с первых секунд знакомства: взгляд в упор, крепкое рукопожатие, ответы на вопросы короткие и по делу. Говорит, что любит играть в машинки, недавно научился прыгать с катамарана, в свободное время катается на двухколесном велосипеде. Самым крутым героем считает Бэтмена, а себя — чемпионом.Кирилл говорит, что таким мальчик был всегда. Его не приходится заставлять тренироваться или подниматься с кровати — он очень ответственный и дисциплинированный. Такой характер у Емелиных в крови: мужчины в семье занимаются спортом уже несколько поколений. Дед и прадед Святослава увлекались боевыми искусствами, а отец планирует выполнить норматив мастера спорта по боксу."Думал, как победить"Идея подготовки к мировому рекорду у Емелиных появилась случайно. Кирилл заметил, что дома мальчик дольше своих сверстников может стоять в планке. На вопрос, сложно ли ему, Святослав ответил, что совсем нет, только скучно.Постепенно продолжительность увеличивалась. В мае Святослав простоял в планке 35 минут, что на четыре минуты превышало предыдущий мировой рекорд. Его в 2022 году установил москвич Давид Овсепян.Однако первую попытку эксперты Международной системы регистрации рекордов не засчитали — их не устроили технические моменты записи процесса.Святослав решил попробовать еще раз и простоял в планке 1 час и 3 секунды. По словам Кирилла, мальчик вполне мог простоять и дольше, но и этого времени оказалось достаточно, чтобы 12 июля достижение подтвердили эксперты Международной системы регистрации рекордов INTERRECORD. После этого рекорд был внесен в Реестр рекордов России. Новость об этом появилась на официальном сайте организации 27 июля.— Святослав, скажи, а о чем ты думал, когда так долго стоял в планке? — пытаюсь разговорить я рекордсмена.— Думал, как победить.— Ты допускал мысль, что можешь не справиться, или был уверен в себе?— Я был уверен в себе.— Почему?— Потому что я чемпион.Тренировки VS детский садСвятослав — воспитанник Альберта Карди-оглы, президента Федерации профессионального бокса Абхазии. По его словам, у мальчика врожденный талант и невероятная дисциплинированность. Даже в профессиональном спорте такие качества встречаются нечасто.В пять лет на ринг еще не выпускают, но иногда тренер разрешает Святославу выходить на сводные бои в зале. По словам Карди-оглы, ни сверстники, ни дети постарше "его не выдерживают".В этом году чемпион выпустился из детского сада и собирается идти в нулевой класс, хотя на всякий случай уточняет у отца, можно ли сразу в первый.По словам Кирилла, мальчику далеко не всегда было интересно среди сверстников. Воспитатели это подтверждают. Они говорят, что Святослав всегда казался не только физически, но и эмоционально более зрелым."Когда дети подходили обниматься, он первое время сторонился, но потом привык — он все же еще ребенок. А еще, помимо физической подготовки, он очень хорошо воспринимает материал, учит длинные стихи, хотя сам очень шустрый", — говорит его воспитательница Марина Пачалия.Сам Святослав без раздумий честно признался, что на тренировках ему нравится гораздо больше, чем в детском саду.Самый сильныйПосле бокса — небольшой отдых и снова тренировка, уже в гимнастическом зале. Здесь Святослав развивает общую физическую подготовку и готовится к новому рекорду.В планах у мальчика — побить мировой рекорд по подтягиваниям среди своих сверстников. Для этого нужно подтянуться на перекладине более 29 раз.По словам Кирилла, Святослав уже способен подтянуться 30 раз, поднимая собственный вес, но техника пока требует совершенствования.Для достижения идеального результата пятилетнему боксеру надевают на ноги утяжелители. С помощью тренера Святослав пытается поднять свои 22 килограмма, но отец "халтуры" не принимает.— Тренер не должен тебе помогать, понимаешь? Ты мне скажи, это тебе или ему нужно?— Мне, — без раздумий отвечает Святослав и возвращается к перекладине — навстречу новым рекордам.В том, что мальчик посвятит свою жизнь профессиональному спорту, у Емелиных сомнений нет. А главная мечта и у Святослава, и у его отца — олимпийское золото.Сам Святослав уверен, что обязательно его завоюет. Ведь, как говорит пятилетний чемпион, он самый сильный мальчик в мире.

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