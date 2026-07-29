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"Быть, а не казаться": Саид Куланба рассказал об участии во Всероссийском конкурсе

"Быть, а не казаться": Саид Куланба рассказал об участии во Всероссийском конкурсе

Sputnik Абхазия

Всероссийский конкурс наставников "Быть, а не казаться" проводится с 2024 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. 29.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-29T19:56+0300

2026-07-29T19:56+0300

2026-07-29T19:56+0300

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У жителей Абхазии все больше и больше возможностей для участия в различных российских конкурсах, сказал в интервью радио Sputnik участник конкурса "Быть, а не казаться" Саид Куланба. "У нас было два основных испытания. Первое - это круговое собеседование. Мы индивидуально общались с экспертами, было несколько заданий, необходимо было решить кейс, рассказать о себе. Второе испытание – это была командная работа, нас объединили случайным образом с людьми, с которыми мы не пересекались до этого для решения общей задачи", - подчеркнул он. Цель конкурса наставников "Быть, а не казаться" – совершенствование механизмов патриотического воспитания, направленных на раскрытие и развитие потенциала молодежи. В этом году Всероссийский конкурс "Быть, а не казаться!" побил рекорд по числу заявок – более 80 тысяч участников. Среди полуфиналистов четверо представителей Абхазии: Тенгиз Шанава, Руслана Гергедава, Саид Куланба и Даур Чанба.Они соревновались в номинациях "Лидер-наставник" и "Опытный наставник", проходили собеседования, решали командные кейсы и доказывали экспертам, что умеют вести за собой.

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