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Ежегодная выставка "Летняя галерея" открылась в ЦВЗ
Ежегодная выставка "Летняя галерея" открылась в ЦВЗ
Sputnik Абхазия
В двух залах представлена живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. 29.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-29T22:23+0300
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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Ежегодная выставка "Летняя галерея" открылась в Центральном выставочном зале."Летняя галерея" — это пространство, где жители и гости Абхазии могут познакомиться с современным абхазским искусством и приобрести понравившиеся работы. "Это возможность показать работы коллекционерам, собирателям искусства, людям, которые хотят сделать искусство частью своей жизни", — сказала руководитель ЦВЗ Эльвира Арсалия. В экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, всего более 100 работ.Выставка "Летняя галерея" открыта до конца августа.
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абхазия, выставка, культура

Ежегодная выставка "Летняя галерея" открылась в ЦВЗ

22:23 29.07.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Летняя галерея" в ЦВЗ
Выставка Летняя галерея в ЦВЗ - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В двух залах представлена живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.
СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Ежегодная выставка "Летняя галерея" открылась в Центральном выставочном зале.

"Летняя галерея" — это пространство, где жители и гости Абхазии могут познакомиться с современным абхазским искусством и приобрести понравившиеся работы.
"Это возможность показать работы коллекционерам, собирателям искусства, людям, которые хотят сделать искусство частью своей жизни", — сказала руководитель ЦВЗ Эльвира Арсалия.

В экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, всего более 100 работ.

Выставка "Летняя галерея" открыта до конца августа.
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