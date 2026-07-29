https://sputnik-abkhazia.ru/20260729/ezhegodnaya-vystavka-letnyaya-galereya-otkrylas-v-tsvz-1064671146.html

Ежегодная выставка "Летняя галерея" открылась в ЦВЗ

Ежегодная выставка "Летняя галерея" открылась в ЦВЗ

Sputnik Абхазия

В двух залах представлена живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. 29.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-29T22:23+0300

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в абхазии

абхазия

выставка

культура

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СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Ежегодная выставка "Летняя галерея" открылась в Центральном выставочном зале."Летняя галерея" — это пространство, где жители и гости Абхазии могут познакомиться с современным абхазским искусством и приобрести понравившиеся работы. "Это возможность показать работы коллекционерам, собирателям искусства, людям, которые хотят сделать искусство частью своей жизни", — сказала руководитель ЦВЗ Эльвира Арсалия. В экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, всего более 100 работ.Выставка "Летняя галерея" открыта до конца августа.

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