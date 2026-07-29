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Контент, позитив и продвижение: Пилия о том, как соцсети могут помочь Абхазии
Контент, позитив и продвижение: Пилия о том, как соцсети могут помочь Абхазии
Sputnik Абхазия
Блогер Мария Пилия уверена в том, что в эру современных технологий социальные сети и качественный контент могут помочь развить любую отрасль, в особенности... 29.07.2026, Sputnik Абхазия
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Блогер Мария Пилия уверена в том, что в эру современных технологий социальные сети и качественный контент могут помочь развить любую отрасль, в особенности туризм. Без них сегодня невозможно продвигать ни бизнес, ни государство. В эфире радио Sputnik она обратила внимание на то, что в последнее время в Абхазии появилось много блогов и пабликов. К тому же, контент стали качественнее, а соцсети действительно стали больше привлекать гостей в страну. Пилия также напомнила о том, что в рамках конкурса "Новые медиа Абхазии" многих жителей республики научили правильному ведению блогов и тому, как представлять страну в позитивном свете в интернете. Пилия призналась, что старается не публиковать в своем блоге негативную информацию, так как большая часть ее подписчиков – это жители России. Ее контент позитивный и направлен на популяризацию Абхазии, демонстрацию ее достопримечательностей и природы.
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абхазия, туризм, социальные сети, видео, мультимедиа, видео

Контент, позитив и продвижение: Пилия о том, как соцсети могут помочь Абхазии

18:32 29.07.2026 (обновлено: 20:01 29.07.2026)
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Блогер Мария Пилия уверена в том, что в эру современных технологий социальные сети и качественный контент могут помочь развить любую отрасль, в особенности туризм. Без них сегодня невозможно продвигать ни бизнес, ни государство.
В эфире радио Sputnik она обратила внимание на то, что в последнее время в Абхазии появилось много блогов и пабликов. К тому же, контент стали качественнее, а соцсети действительно стали больше привлекать гостей в страну.
Пилия также напомнила о том, что в рамках конкурса "Новые медиа Абхазии" многих жителей республики научили правильному ведению блогов и тому, как представлять страну в позитивном свете в интернете.
Пилия призналась, что старается не публиковать в своем блоге негативную информацию, так как большая часть ее подписчиков – это жители России. Ее контент позитивный и направлен на популяризацию Абхазии, демонстрацию ее достопримечательностей и природы.
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