https://sputnik-abkhazia.ru/20260729/kontent-pozitiv-i-prodvizhenie-piliya-o-tom-kak-sotsseti-mogut-pomoch-abkhazii-1064667238.html

Контент, позитив и продвижение: Пилия о том, как соцсети могут помочь Абхазии

Контент, позитив и продвижение: Пилия о том, как соцсети могут помочь Абхазии

Sputnik Абхазия

Блогер Мария Пилия уверена в том, что в эру современных технологий социальные сети и качественный контент могут помочь развить любую отрасль, в особенности... 29.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-29T18:32+0300

2026-07-29T18:32+0300

2026-07-29T20:01+0300

в абхазии

абхазия

туризм

социальные сети

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/1d/1064666477_0:390:1920:1470_1920x0_80_0_0_48aee13c084cccb39b5b594a00a1c1cb.jpg

Блогер Мария Пилия уверена в том, что в эру современных технологий социальные сети и качественный контент могут помочь развить любую отрасль, в особенности туризм. Без них сегодня невозможно продвигать ни бизнес, ни государство. В эфире радио Sputnik она обратила внимание на то, что в последнее время в Абхазии появилось много блогов и пабликов. К тому же, контент стали качественнее, а соцсети действительно стали больше привлекать гостей в страну. Пилия также напомнила о том, что в рамках конкурса "Новые медиа Абхазии" многих жителей республики научили правильному ведению блогов и тому, как представлять страну в позитивном свете в интернете. Пилия призналась, что старается не публиковать в своем блоге негативную информацию, так как большая часть ее подписчиков – это жители России. Ее контент позитивный и направлен на популяризацию Абхазии, демонстрацию ее достопримечательностей и природы.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, туризм, социальные сети, видео, мультимедиа, видео