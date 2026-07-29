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Линии иранского и украинского конфликтов сходятся в Вашингтоне
Линии иранского и украинского конфликтов сходятся в Вашингтоне
Sputnik Абхазия
Две локальные войны, инициированные США в Европе и на Ближнем Востоке, закономерно трансформируются и сливаются в одну – с прямым участием многих стран, пишет... 29.07.2026, Sputnik Абхазия
2026-07-29T11:34+0300
2026-07-29T11:42+0300
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Две локальные войны, инициированные США в Европе и на Ближнем Востоке, закономерно трансформируются и сливаются в одну – с прямым участием многих стран, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Похороны сенатора-русофоба Линдси Грэма в Вашингтоне – удобный и символичный повод для "сверки часов" 28 июля американского президента Дональда Трампа, израильского премьера Биньямина Нетаньяху и киевского "пианиста" Владимира Зеленского. "Весовые категории" и цели собеседников разные, а войны – общие.Трамп допустил стратегическую ошибку на Ближнем Востоке, и условия выхода из конфликта становятся все хуже. Позорное поражение США в войне с Ираном способна затмить блестящая дипломатическая победа Вашингтона в Европе – завершение украинской войны на условиях Запада. Поэтому приоритетная встреча с Зеленским назначена на 16:30 (МСК).Зеленскому жизненно важно "стратегическое сотрудничество с Америкой", то есть, бесконечное продолжение войны, невозможной без помощи США. Незадолго до встречи в Вашингтоне, 25 июля Киев попытался "объединить" украинский и иранский конфликты – ударами БпЛА в Каспийском море по гражданским судам Исламской республики. После этого в ходе операций под "ложным флагом" украинские диверсанты атаковали правительственные объекты Ирака. Задержанные боевики признали, что действовали в интересах Украины. Фактически – провоцировали иракско-иранский военный конфликт. Насколько после этого "улучшилось взаимопонимание" между Трампом и Зеленским, узнаем совсем скоро – на встречу отведено полтора часа, а в 18:00 мск в Белом доме принимают уже израильского премьера.Нетаньяху, как воздух, необходима поддержка США в бесконечной войне с Ираном. При этом Израиль не готов смириться с реальностью, не готов к компромиссам в Ливане, Сирии, секторе Газа. Трамп раздражен и не без оснований считает израильского премьера одним из главных виновников своей ближневосточной катастрофы. Нетаньяху отчаянно пытается убедить президента США в развитии ядерной военной мощи Ирана. Шансов на продолжение совместных операций ЦАХАЛ и Пентагона в Иране мало: американские ракеты и деньги заканчиваются, Тегеран непоколебим."Хромые утки" невысокого полетаЦели у Трампа, Зеленского, Нетаньяху разные, но всех троих объединяет война, от которой зависит вся дальнейшая политическая и даже физическая их жизнь. Над каждым нависает Дамоклов меч предстоящих выборов и вероятного возмездия за кровопролитное осуществление проектов "Вернем Америке величие", "Украина превыше всего", "Великий Израиль".Этот разнокалиберный политический симбиоз опасен тем, что ошибка каждого "всадника" масштабируется кратно. Одобренная Трампом на саммите НАТО в Анкаре "эскалация ради деэскалации", украинское 40-дневное "принуждение России к миру" беспилотными ударами по НПЗ привело к обратному результату – тотальному уничтожению российскими войсками тыловой инфраструктуры ВСУ, натовской морской логистики. Даже украинские пропагандисты опровергают заявления Зеленского о "переломе" на фронте – слишком очевидна ложь.Две войны, инициированные США в разных частях планеты, опасно сливаются в одну. Анализируя синхронный визит Зеленского и Нетаньяху, издание The American Conservative пришло к выводу: "Если Трамп не хочет войти в историю как президент, развязавший Третью мировую войну, крайне важно, чтобы оба покинули Белый дом с пустыми руками". Весы Истории колеблются.Представители США в ООН регулярно призывают Украину и Россию начать переговоры о прекращении войны "по заветам Трампа". Американский президент может завершить иранский и украинский конфликты одним движением руки: подписать указ о выводе войск США из Залива и отключить ВСУ от системы Starlink. Трамп наверняка так не сделает. Администрация США работает по плану предоставления военной помощи Киеву, рассчитанному до 2029 года: из выделенных $400 млн американцы потратят на оружие и боеприпасы для ВСУ – $200 млн, на транспорт – $99,9 млн, на доставку военных грузов – 100 $млн.В стратегии национальной обороны США Россия остается "постоянной угрозой" для НАТО. Альянс закупает американское оружие для Украины на многие миллиарды долларов. Глубоко символично, что в день похорон сенатора Грэма в Конгрессе США состоится голосование по законопроекту об ужесточении санкций против России. Мы запомнили Линдси Грэма, когда однажды в Киеве (в мае 2023 года) он заявил: "Русские умирают... Мы еще никогда не тратили деньги так удачно". Позже сенатор поправился: "Для Соединенных Штатов помощь в освобождении Украины от российских военных преступников стала хорошей инвестицией", однако по сути ничего не изменилось. Грэм считался горячим сторонником санкционной и всех других видов войны с соседями по планете. В "поминальных" видеороликах на ТВ сенатор назвал многолетние попытки развязать войну с Ираном "лучшим, что когда-либо делал". Картина клиническая.Смогут ли "всадники Апокалипсиса" найти выход из безвыходной ситуации в Европе и на Ближнем Востоке?Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в MAX и в Telegram.
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Александр Хроленко
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мнение, авторы, колумнисты, сша, иран, украина
мнение, авторы, колумнисты, сша, иран, украина

Линии иранского и украинского конфликтов сходятся в Вашингтоне

11:34 29.07.2026 (обновлено: 11:42 29.07.2026)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВид на здание Белого дома в Вашингтоне
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - Sputnik Абхазия, 1920, 29.07.2026
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Александр Хроленко - Sputnik Абхазия
Александр Хроленко
Военный обозреватель
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Две локальные войны, инициированные США в Европе и на Ближнем Востоке, закономерно трансформируются и сливаются в одну – с прямым участием многих стран, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Американское внешнеполитическое злодейство с претензиями на "гегемонию" может быть решительно и навсегда уничтожено Третьей мировой. Сегодня в Вашингтоне Зеленский, Нетаньяху и Трамп претендуют на роль "всадников Апокалипсиса".
Похороны сенатора-русофоба Линдси Грэма в Вашингтоне – удобный и символичный повод для "сверки часов" 28 июля американского президента Дональда Трампа, израильского премьера Биньямина Нетаньяху и киевского "пианиста" Владимира Зеленского. "Весовые категории" и цели собеседников разные, а войны – общие.
Трамп допустил стратегическую ошибку на Ближнем Востоке, и условия выхода из конфликта становятся все хуже. Позорное поражение США в войне с Ираном способна затмить блестящая дипломатическая победа Вашингтона в Европе – завершение украинской войны на условиях Запада. Поэтому приоритетная встреча с Зеленским назначена на 16:30 (МСК).
Зеленскому жизненно важно "стратегическое сотрудничество с Америкой", то есть, бесконечное продолжение войны, невозможной без помощи США. Незадолго до встречи в Вашингтоне, 25 июля Киев попытался "объединить" украинский и иранский конфликты – ударами БпЛА в Каспийском море по гражданским судам Исламской республики. После этого в ходе операций под "ложным флагом" украинские диверсанты атаковали правительственные объекты Ирака. Задержанные боевики признали, что действовали в интересах Украины. Фактически – провоцировали иракско-иранский военный конфликт. Насколько после этого "улучшилось взаимопонимание" между Трампом и Зеленским, узнаем совсем скоро – на встречу отведено полтора часа, а в 18:00 мск в Белом доме принимают уже израильского премьера.
Нетаньяху, как воздух, необходима поддержка США в бесконечной войне с Ираном. При этом Израиль не готов смириться с реальностью, не готов к компромиссам в Ливане, Сирии, секторе Газа. Трамп раздражен и не без оснований считает израильского премьера одним из главных виновников своей ближневосточной катастрофы. Нетаньяху отчаянно пытается убедить президента США в развитии ядерной военной мощи Ирана. Шансов на продолжение совместных операций ЦАХАЛ и Пентагона в Иране мало: американские ракеты и деньги заканчиваются, Тегеран непоколебим.

"Хромые утки" невысокого полета

Цели у Трампа, Зеленского, Нетаньяху разные, но всех троих объединяет война, от которой зависит вся дальнейшая политическая и даже физическая их жизнь. Над каждым нависает Дамоклов меч предстоящих выборов и вероятного возмездия за кровопролитное осуществление проектов "Вернем Америке величие", "Украина превыше всего", "Великий Израиль".
Работа РСЗО 9К57 Ураган добровольческого отряда Барс-22 Тигр в Курской области - Sputnik Абхазия, 1920, 28.07.2026
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"Хоррамшахр-4" в пути: как Украина стала "законной целью" КСИР
Вчера, 09:00
Этот разнокалиберный политический симбиоз опасен тем, что ошибка каждого "всадника" масштабируется кратно. Одобренная Трампом на саммите НАТО в Анкаре "эскалация ради деэскалации", украинское 40-дневное "принуждение России к миру" беспилотными ударами по НПЗ привело к обратному результату – тотальному уничтожению российскими войсками тыловой инфраструктуры ВСУ, натовской морской логистики. Даже украинские пропагандисты опровергают заявления Зеленского о "переломе" на фронте – слишком очевидна ложь.
Две войны, инициированные США в разных частях планеты, опасно сливаются в одну. Анализируя синхронный визит Зеленского и Нетаньяху, издание The American Conservative пришло к выводу: "Если Трамп не хочет войти в историю как президент, развязавший Третью мировую войну, крайне важно, чтобы оба покинули Белый дом с пустыми руками". Весы Истории колеблются.
Представители США в ООН регулярно призывают Украину и Россию начать переговоры о прекращении войны "по заветам Трампа". Американский президент может завершить иранский и украинский конфликты одним движением руки: подписать указ о выводе войск США из Залива и отключить ВСУ от системы Starlink. Трамп наверняка так не сделает. Администрация США работает по плану предоставления военной помощи Киеву, рассчитанному до 2029 года: из выделенных $400 млн американцы потратят на оружие и боеприпасы для ВСУ – $200 млн, на транспорт – $99,9 млн, на доставку военных грузов – 100 $млн.
Архивное фото Капитолия в Вашингтоне - Sputnik Абхазия, 1920, 22.07.2026
Иран "дожимает": США обратились за помощью к миру
22 июля, 08:00
В стратегии национальной обороны США Россия остается "постоянной угрозой" для НАТО. Альянс закупает американское оружие для Украины на многие миллиарды долларов. Глубоко символично, что в день похорон сенатора Грэма в Конгрессе США состоится голосование по законопроекту об ужесточении санкций против России. Мы запомнили Линдси Грэма, когда однажды в Киеве (в мае 2023 года) он заявил: "Русские умирают... Мы еще никогда не тратили деньги так удачно". Позже сенатор поправился: "Для Соединенных Штатов помощь в освобождении Украины от российских военных преступников стала хорошей инвестицией", однако по сути ничего не изменилось. Грэм считался горячим сторонником санкционной и всех других видов войны с соседями по планете. В "поминальных" видеороликах на ТВ сенатор назвал многолетние попытки развязать войну с Ираном "лучшим, что когда-либо делал". Картина клиническая.
Смогут ли "всадники Апокалипсиса" найти выход из безвыходной ситуации в Европе и на Ближнем Востоке?
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