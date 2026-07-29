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Защита интересов детей: Маршания и Джинджолия о поправках, принятых Парламентом

Защита интересов детей: Маршания и Джинджолия о поправках, принятых Парламентом

Sputnik Абхазия

Парламент Абхазии изменил порядок регулирования споров о месте жительства детей и порядке осуществления родительских прав до вступления в силу судебного... 29.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-29T21:01+0300

2026-07-29T21:01+0300

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Решение Парламента об изменении порядка регулирования споров о месте жительства детей и осуществлении родительских прав до вступления в силу судебного решения учитывает важные моменты, сказала уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия. "Учитывается приоритет постоянному месту жительства ребенка, если это соответствует его интересам. Также предусмотрены административные наказания в случае нарушения одним из родителей временной нормы определения суда", – говорит детский омбудсмен. Согласно поправкам, суд по требованию одного из родителей сможет временно определить, с кем будет проживать ребенок и порядок общения с ним второго родителя до вступления решения в законную силу. Решение будет приниматься с обязательным участием органа опеки и попечительства.При этом предусмотрены дополнительные гарантии: учет мнения ребенка, наличие заключения органа опеки и сохранение фактического места жительства ребенка, если изменение может негативно повлиять на его интересы.

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