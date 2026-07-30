https://sputnik-abkhazia.ru/20260730/granty-na-proekty-kak-abkhazskaya-molodezh-realizuet-svoi-idei-1064686802.html

Гранты на проекты: как абхазская молодежь реализует свои идеи

Гранты на проекты: как абхазская молодежь реализует свои идеи

Sputnik Абхазия

По итогам конкурса поддержку получил проект руководителя Ассоциации инклюзивного туризма Русланы Гергедава "Абхазия — точка возврата". 30.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-30T16:20+0300

2026-07-30T16:20+0300

2026-07-30T17:00+0300

пресс-центр

видео из пресс-центра

видео

мультимедиа

гранты

молодежь

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/07/1e/1064686635_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c42795c405732511bfb945af7bf3233a.jpg

Как рассказала директор представительства ДВФМ в Абхазии Юлия Красцова, уже в начале августа начнется прием заявок для участия во втором сезоне конкурса "Росмолодежь.Гранты".По ее словам, к проекту подключилась Администрация президента республики, которая поддерживает вовлечение местной молодежи в конкурс. Начальник молодежного отдела Госкомспорта Беслан Аршба в свою очередь отметил, что формирование реестра грантов для определения интересов и задач, стоящих перед республикой, – одна из важных целей Госкомитета по делам молодежи и спорту."Это, конечно, в первую очередь, поддержка сельской молодежи, проведение акселераторов, создание медиапространства на абхазском языке, где мы бы могли медийщикам, которые ведут абхазские блоги, выдавать собственные гранты", — отметил он на пресс-конференции в Sputnik.Аршба добавил, что благодаря таким конкурсам, как "Росмолодежь.Гранты" абхазская молодежь получает навыки для продвижения своих проектов.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео из пресс-центра, видео, мультимедиа, гранты, молодежь, видео