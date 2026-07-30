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Гранты на проекты: как абхазская молодежь реализует свои идеи
Гранты на проекты: как абхазская молодежь реализует свои идеи
Sputnik Абхазия
По итогам конкурса поддержку получил проект руководителя Ассоциации инклюзивного туризма Русланы Гергедава "Абхазия — точка возврата". 30.07.2026, Sputnik Абхазия
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гранты
молодежь
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Как рассказала директор представительства ДВФМ в Абхазии Юлия Красцова, уже в начале августа начнется прием заявок для участия во втором сезоне конкурса "Росмолодежь.Гранты".По ее словам, к проекту подключилась Администрация президента республики, которая поддерживает вовлечение местной молодежи в конкурс. Начальник молодежного отдела Госкомспорта Беслан Аршба в свою очередь отметил, что формирование реестра грантов для определения интересов и задач, стоящих перед республикой, – одна из важных целей Госкомитета по делам молодежи и спорту."Это, конечно, в первую очередь, поддержка сельской молодежи, проведение акселераторов, создание медиапространства на абхазском языке, где мы бы могли медийщикам, которые ведут абхазские блоги, выдавать собственные гранты", — отметил он на пресс-конференции в Sputnik.Аршба добавил, что благодаря таким конкурсам, как "Росмолодежь.Гранты" абхазская молодежь получает навыки для продвижения своих проектов.
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видео из пресс-центра, видео, мультимедиа, гранты, молодежь, видео
видео из пресс-центра, видео, мультимедиа, гранты, молодежь, видео

Гранты на проекты: как абхазская молодежь реализует свои идеи

16:20 30.07.2026 (обновлено: 17:00 30.07.2026)
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По итогам конкурса поддержку получил проект руководителя Ассоциации инклюзивного туризма Русланы Гергедава "Абхазия — точка возврата".
Как рассказала директор представительства ДВФМ в Абхазии Юлия Красцова, уже в начале августа начнется прием заявок для участия во втором сезоне конкурса "Росмолодежь.Гранты".

По ее словам, к проекту подключилась Администрация президента республики, которая поддерживает вовлечение местной молодежи в конкурс.

Начальник молодежного отдела Госкомспорта Беслан Аршба в свою очередь отметил, что формирование реестра грантов для определения интересов и задач, стоящих перед республикой, – одна из важных целей Госкомитета по делам молодежи и спорту.

"Это, конечно, в первую очередь, поддержка сельской молодежи, проведение акселераторов, создание медиапространства на абхазском языке, где мы бы могли медийщикам, которые ведут абхазские блоги, выдавать собственные гранты", — отметил он на пресс-конференции в Sputnik.

Аршба добавил, что благодаря таким конкурсам, как "Росмолодежь.Гранты" абхазская молодежь получает навыки для продвижения своих проектов.
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