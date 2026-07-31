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Герой высокого полета: памяти полковника Нодара Герзмаа

Герой высокого полета: памяти полковника Нодара Герзмаа

Sputnik Абхазия

Герой Абхазии Нодар Герзмаа родился 72 года назад – 31 июля 1954 года. Будучи пилотом гражданской авиации, во время Отечественной войны народа Абхазии, он внес... 31.07.2026, Sputnik Абхазия

2026-07-31T19:17+0300

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Бадрак Авидзба, SputnikОтечественная война народа Абхазии стала событием, которое изменило привычный ход жизни республики. В довоенный период многие жители Абхазии, впоследствии ставшие защитниками страны, получали образование и строили планы на мирную жизнь. Однако в момент угрозы для родины их профессиональные навыки оказались востребованными на новом направлении.Одним из таких людей стал Нодар Герзмаа. В 1974 году он окончил Краснокутское летное училище гражданской авиации по специальности "пилот", а в 1991 году — командный факультет Академии гражданской авиации. Летчиком стал и его младший брат Нури Герзмаа.С началом Отечественной войны 1992–1993 годов Нодар Герзмаа одним из первых встал на защиту Абхазии. Генерал, кавалер ордена Леона Закан Нанба познакомился с ним в первые месяцы войны."Он был командиром дурипшского взвода — войну Нодар начинал не как летчик, а как пехотинец, и находился непосредственно под моим началом. Позже, когда мы начали получать летательные аппараты, он пришел ко мне с предписанием и сказал, что он летчик. Я до этого не знал об этом и ответил, что летчики нам очень нужны", — рассказал Нанба.После этого Герзмаа продолжил участие в боевых действиях уже в качестве летчика. По словам Нанба, он внес значительный вклад в подготовку летного состава Военно-воздушных сил Абхазии.После завершения войны Нодар Герзмаа продолжил летную деятельность в гражданской авиации. Он принимал участие в восстановлении внутренних авиаперевозок в республике.Летчик, кавалер ордена Леона Отар Квициния в очерке, посвященном Нодару Герзмаа, отмечал, что его заслуги были высоко оценены государством: ему было присвоено звание Героя Абхазии и воинское звание полковника."Нодара Родина защитила и наградила званием полковника — это то, что он заслужил. Родина его не забыла, и хотя бы в этом можно найти утешение", — сказал Квициния.Министерство обороны Абхазии в 72-ю годовщину со дня рождения Нодара Герзмава также написало, что особая заслуга полковника Герзмаа заключается в формировании, воспитании и профессиональной подготовке летного состава Военно-воздушных сил. В Минобороны подчеркнули, что его высочайший профессионализм, безупречное выполнение воинского долга, верность присяге и активная жизненная позиция навсегда останутся ориентиром для новых поколений защитников Отечества.Герой Абхазии Нодар Герзмаа ушел из жизни в 2017 году.

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