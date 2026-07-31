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Связь с Родиной: Инар Гицба рассказал о проблемах репатриации в Абхазии

Связь с Родиной: Инар Гицба рассказал о проблемах репатриации в Абхазии

Sputnik Абхазия

В Абхазии должна существовать программа по возвращению диаспоры на историческую родину, сказал в эфире радио Sputnik депутат Инар Гицба. 31.07.2026, Sputnik Абхазия

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Сегодня существуют отдельные мероприятия, ориентированные на создание условий для возвращения соотечественников, предоставление им максимально комфортных условий, добавил он.Вместе с тем Гицба отметил отсутствие комплексного подхода — программы, которая включает, в том числе, вопрос популяризации данной темы среди представителей зарубежной диаспоры, социализацию и адаптация вернувшихся и многие другие аспекты.

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