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Саид Барганджия: памятник погибшим нашим ребятам на СВО должен быть в Абхазии

Саид Барганджия: памятник погибшим нашим ребятам на СВО должен быть в Абхазии

Sputnik Абхазия

Памятник погибшим нашим ребятам на СВО должен быть в Абхазии. Многих из них знал лично и они, в первую очередь, шли на СВО ради своей Абхазии. Строительство... 01.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-01T15:30+0300

2026-08-01T15:30+0300

2026-08-01T22:36+0300

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Памятник погибшим нашим ребятам на СВО должен быть в Абхазии. Многих из них знал лично и они, в первую очередь, шли на СВО ради своей Абхазии. Строительство памятника погибшим на СВО не нужно противопоставлять вопросам строительства памятника Владиславу Ардзинба, Сарии Лакоба и другим выдающимся нашим соотечественникам. Одно не противоречит другому.Конечно, тысячу раз да на то, что памятник Величайшему нашему Владиславу Ардзинба должен быть в Сухуме, в каждом городе Абхазии, в самых лучших местах и большое упущение, что это не так. Надо исправлять, но я категорически против того, чтоб эти вопросы "сталкивали" или сравнивали.И отдельное большое спасибо руководителю одной из главных ветеранских организаций Абхазии "Аруаа" Тимуру Гулия за то, что он один из первых начал говорить о том, что такой памятник нужно устанавливать.Все мы помним, как Украина призывала Грузию открыть второй фронт в Абхазии, как мы в тот период переживали, что война придет и в наш дом. Грузины до сих пор выжидают, откройте любой паблик. И те ребята, которые погибли на СВО, повторю, в первую очередь, отправились туда ради своей Абхазии и погибали ради Абхазии. Со многими пока они были живы, мы именно об этом и говорили; потому что Абхазия, потому что был 1992 год, потому что мы должны понимать какая современная война….ПС: искренне, даже подумать не мог, что кто-то будет против того, чтоб в честь наших с вами братьев, отцов, детей — Микича, Балу, Никиты Зухба, Гюрзы, Лиса и многих других, открыли памятник. Наверное, я и правда многого не понимаю 💔

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