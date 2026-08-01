Саид Барганджия: памятник погибшим нашим ребятам на СВО должен быть в Абхазии
15:30 01.08.2026 (обновлено: 22:36 01.08.2026)
© Sputnik / Сергей Бобылев/
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Памятник погибшим нашим ребятам на СВО должен быть в Абхазии. Многих из них знал лично и они, в первую очередь, шли на СВО ради своей Абхазии.
Строительство памятника погибшим на СВО не нужно противопоставлять вопросам строительства памятника Владиславу Ардзинба, Сарии Лакоба и другим выдающимся нашим соотечественникам. Одно не противоречит другому.
Конечно, тысячу раз да на то, что памятник Величайшему нашему Владиславу Ардзинба должен быть в Сухуме, в каждом городе Абхазии, в самых лучших местах и большое упущение, что это не так. Надо исправлять, но я категорически против того, чтоб эти вопросы "сталкивали" или сравнивали.
И отдельное большое спасибо руководителю одной из главных ветеранских организаций Абхазии "Аруаа" Тимуру Гулия за то, что он один из первых начал говорить о том, что такой памятник нужно устанавливать.
Все мы помним, как Украина призывала Грузию открыть второй фронт в Абхазии, как мы в тот период переживали, что война придет и в наш дом. Грузины до сих пор выжидают, откройте любой паблик. И те ребята, которые погибли на СВО, повторю, в первую очередь, отправились туда ради своей Абхазии и погибали ради Абхазии. Со многими пока они были живы, мы именно об этом и говорили; потому что Абхазия, потому что был 1992 год, потому что мы должны понимать какая современная война….
ПС: искренне, даже подумать не мог, что кто-то будет против того, чтоб в честь наших с вами братьев, отцов, детей — Микича, Балу, Никиты Зухба, Гюрзы, Лиса и многих других, открыли памятник. Наверное, я и правда многого не понимаю 💔
Строительство памятника погибшим на СВО не нужно противопоставлять вопросам строительства памятника Владиславу Ардзинба, Сарии Лакоба и другим выдающимся нашим соотечественникам. Одно не противоречит другому.
Конечно, тысячу раз да на то, что памятник Величайшему нашему Владиславу Ардзинба должен быть в Сухуме, в каждом городе Абхазии, в самых лучших местах и большое упущение, что это не так. Надо исправлять, но я категорически против того, чтоб эти вопросы "сталкивали" или сравнивали.
И отдельное большое спасибо руководителю одной из главных ветеранских организаций Абхазии "Аруаа" Тимуру Гулия за то, что он один из первых начал говорить о том, что такой памятник нужно устанавливать.
Все мы помним, как Украина призывала Грузию открыть второй фронт в Абхазии, как мы в тот период переживали, что война придет и в наш дом. Грузины до сих пор выжидают, откройте любой паблик. И те ребята, которые погибли на СВО, повторю, в первую очередь, отправились туда ради своей Абхазии и погибали ради Абхазии. Со многими пока они были живы, мы именно об этом и говорили; потому что Абхазия, потому что был 1992 год, потому что мы должны понимать какая современная война….
ПС: искренне, даже подумать не мог, что кто-то будет против того, чтоб в честь наших с вами братьев, отцов, детей — Микича, Балу, Никиты Зухба, Гюрзы, Лиса и многих других, открыли памятник. Наверное, я и правда многого не понимаю 💔