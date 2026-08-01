Туризм, дотации и развитие села Псху: Авидзба о проблемах в Сухумском районе
22:27 01.08.2026 (обновлено: 22:28 01.08.2026)
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За первые шесть месяцев 2026 года бюджет Сухумского района был перевыполнен и составил 104 миллиона рублей при плане в 100,4 миллиона, сообщил на радио Sputnik председатель Собрания муниципалитета Астамур Авидзба.
Перевыполнение бюджета произошло за счет собственных поступлений благодаря эффективному сбору налога на прибыль и подоходного налога.
Среди главных проблем района Авидзба назвал отсутствие детского сада и сложную ситуацию с вывозом мусора. В последние годы в регионе активно развивается туристический сектор, появляются новые мини-отели и коттеджные комплексы, из-за чего остро встал вопрос содержания пляжей и прилегающих территорий. Выполнять эту задачу оперативно и качественно сложно из-за нехватки спецтехники.
На сегодняшний день район обслуживает лишь одна единица техники, рассчитанная на работу с контейнерами емкостью один кубический метр. Кроме того, этот мусоровоз вынужден везти собранные отходы на полигон в Галский район, что занимает много времени.
Среди главных проблем района Авидзба назвал отсутствие детского сада и сложную ситуацию с вывозом мусора. В последние годы в регионе активно развивается туристический сектор, появляются новые мини-отели и коттеджные комплексы, из-за чего остро встал вопрос содержания пляжей и прилегающих территорий. Выполнять эту задачу оперативно и качественно сложно из-за нехватки спецтехники.
На сегодняшний день район обслуживает лишь одна единица техники, рассчитанная на работу с контейнерами емкостью один кубический метр. Кроме того, этот мусоровоз вынужден везти собранные отходы на полигон в Галский район, что занимает много времени.