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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20260801/turizm-dotatsii-i-razvitie-sela-pskhu-avidzba-o-problemakh-v-sukhumskom-rayone-1064723262.html
Туризм, дотации и развитие села Псху: Авидзба о проблемах в Сухумском районе
Туризм, дотации и развитие села Псху: Авидзба о проблемах в Сухумском районе
Sputnik Абхазия
За первые шесть месяцев 2026 года бюджет Сухумского района был перевыполнен и составил 104 миллиона рублей при плане в 100,4 миллиона, сообщил на радио Sputnik... 01.08.2026, Sputnik Абхазия
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Перевыполнение бюджета произошло за счет собственных поступлений благодаря эффективному сбору налога на прибыль и подоходного налога.Среди главных проблем района Авидзба назвал отсутствие детского сада и сложную ситуацию с вывозом мусора. В последние годы в регионе активно развивается туристический сектор, появляются новые мини-отели и коттеджные комплексы, из-за чего остро встал вопрос содержания пляжей и прилегающих территорий. Выполнять эту задачу оперативно и качественно сложно из-за нехватки спецтехники.На сегодняшний день район обслуживает лишь одна единица техники, рассчитанная на работу с контейнерами емкостью один кубический метр. Кроме того, этот мусоровоз вынужден везти собранные отходы на полигон в Галский район, что занимает много времени.
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Туризм, дотации и развитие села Псху: Авидзба о проблемах в Сухумском районе

22:27 01.08.2026 (обновлено: 22:28 01.08.2026)
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За первые шесть месяцев 2026 года бюджет Сухумского района был перевыполнен и составил 104 миллиона рублей при плане в 100,4 миллиона, сообщил на радио Sputnik председатель Собрания муниципалитета Астамур Авидзба.
Перевыполнение бюджета произошло за счет собственных поступлений благодаря эффективному сбору налога на прибыль и подоходного налога.

Среди главных проблем района Авидзба назвал отсутствие детского сада и сложную ситуацию с вывозом мусора. В последние годы в регионе активно развивается туристический сектор, появляются новые мини-отели и коттеджные комплексы, из-за чего остро встал вопрос содержания пляжей и прилегающих территорий. Выполнять эту задачу оперативно и качественно сложно из-за нехватки спецтехники.

На сегодняшний день район обслуживает лишь одна единица техники, рассчитанная на работу с контейнерами емкостью один кубический метр. Кроме того, этот мусоровоз вынужден везти собранные отходы на полигон в Галский район, что занимает много времени.
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