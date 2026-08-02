https://sputnik-abkhazia.ru/20260802/nikto-krome-nikh-pochemu-vdv-schitayutsya-voennoy-elitoy-1064727037.html

Никто, кроме них: почему ВДВ считаются военной элитой

Никто, кроме них: почему ВДВ считаются военной элитой

Sputnik Абхазия

Сегодня профессиональный праздник отмечают солдаты, офицеры и прапорщики Воздушно-десантных войск. Элита Вооруженных сил и резерв Верховного главнокомандующего... 02.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-02T13:30+0300

2026-08-02T13:30+0300

2026-08-02T13:30+0300

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Сегодня профессиональный праздник отмечают солдаты, офицеры и прапорщики Воздушно-десантных войск. Элита Вооруженных сил и резерв Верховного главнокомандующего с первых дней СВО сражается на самых опасных направлениях, уже более ста десантников награждены Золотой Звездой Героя России. О подвигах некоторых из них в материале РИА Новости написал Андрей Коц.Не пропустил врагаГвардии старший лейтенант 51-го полка 106-й дивизии ВДВ Эммануил Давыдов с позывным Пономарь личным примером доказал: если грамотно выстроить оборону и действовать с выдумкой, можно даже малыми силами остановить серьезное наступление. Осенью 2024-го он с небольшой группой бойцов две недели в отрыве от основных сил сдерживал продвижение противника в курском приграничье.Затем атаковала вражеская пехота. Уже раненый офицер продолжал управлять боем. И так 14 дней подряд. По ночам Давыдов укреплял позиции, выставлял минные шлагбаумы (на одном из них подорвался танк "Леопард"), "кошмарил" противника в лесополке очередями из пулемета подбитой украинской бронемашины. В итоге сожгли более 20 единиц техники.В тыл Пономаря отправили лишь после тяжелого ранения в руку. Но задачу он выполнил — противник так и не прорвался. В июле 2025-го года Эммануила Давыдова наградили Золотой Звездой.Удержал мостГвардии полковник Денис Шишов, позывной — Барс, командир 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады 25 февраля 2022-го совершил дерзкий рейд на другой берег Днепра в Херсонской области, заняв плацдарм в районе Каховки.Противник, поначалу "проспавший" марш-бросок "крылатой пехоты", быстро опомнился и подтянул к переправе большие силы. Из техники у Шишова были только легкие боевые машины десанта, а у ВСУ — танки, БМП, артиллерия. И подавляющее численное превосходство. У моста завязались ожесточенные бои.Вэсэушники наступали волнами, одна за другой. Но десантура глубоко зарылась в берег и не отступала ни на шаг. Вражеские танки вспыхивали, а пехота не могла идти вперед под шквальным огнем. За двое суток бойцы 11-й гвардейской отразили семь атак, в одной из которых Денис Шишов получил осколочное ранение в голову, но остался в строю и продолжал руководить боем.Противник так и не смог выбить десантников с позиций. ВСУ потеряли 20 единиц бронетехники и 60 пехотинцев. На каховский плацдарм пробилось подкрепление, и враг отступил. Закрытым указом президента России от марта 2022-го гвардии полковнику Денису Шишову было присвоено звание Героя России.Закрыл собой другаГвардии рядовой Михаил Купов, позывной — Купон, вступил в ряды 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады в 2024-м, чтобы отомстить за дядю, погибшего в Курской области во время украинского вторжения. Быстро заслужил уважение сослуживцев и оказался в роте специального назначения. Выполнял разведывательные задачи на разных направлениях, ходил в рейды по тылам противника, устраивал засады на логистических маршрутах ВСУ.Осенью 2025-го группа спецназа под командованием Купона скрытно выдвинулась в район населенного пункта Журавка в Сумской области. Укрываясь от вездесущих дронов, разведчики незамеченными зашли в контролируемую украинцами лесополку и атаковали, застав врага врасплох. Уничтожили пятерых вэсэушников, взяли пленных.Но на обратном пути их "срисовали" с воздуха. К спецназовцам устремились десятки дронов, открыла огонь артиллерия. Укрыться было негде, прилетела "Баба-яга". Видя быстро приближающийся сброс, Купон оттолкнул стоявшего рядом боевого товарища и принял на себя основной удар осколков. Даже после тяжелого ранения десантник до последнего оставался в радиоэфире, продолжал координировать действия группы. Благодаря этому разведчики смогли вывести пленных и выбраться к своим сами.Последними словами рядового в радиоэфире были: "Пацаны, всем спасибо за работу, всех люблю, всех обнял, ну и передайте привет супруге". За героизм и мужество в ноябре 2025-го Михаилу Купову посмертно присвоили звание Героя России.Сбил дрон рукойГвардии ефрейтор Вячеслав Мозговенко с позывным Охотник вступил в СВО в должности наводчика-оператора боевой машины десанта БМД-4М 108-го полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Неоднократно проявлял храбрость и мужество в бою, был награжден медалью "За отвагу" и орденом Мужества. Дважды ранен, но после лечения возвращался на фронт.В июне 2023-го ВСУ подорвали Каховскую ГЭС, побережье Днепра затопило. Десантникам пришлось отойти на безопасные позиции. Мозговенко ехал на броне БМД, замыкающей колонну. Когда машина проезжала мимо лесополосы, из кустов внезапно поднялся дрон-"ждун" и погнался за десантиками. Охотник вскинул автомат и попытался его сбить. Безуспешно отстреляв по юркой цели магазин, наводчик успел в последний момент ударить "птицу" рукой.Мозговенко лишился левой кисти, его командир получил ранение глаза, еще шестеро десантников — легкие ранения, но никто не погиб, БМД уцелела. Охотник очнулся только через две недели в госпитале — его эвакуировали в состоянии искусственной комы. Месяц лечился и ничего не говорил семье. Рассказал жене, лишь когда она приехала к нему в госпиталь.Выписавшись, боец прошел курсы повышения квалификации и получил офицерское звание "младший лейтенант". В июле 2024-го закрытым указом президента России ему присвоили звание Героя России, вручили медаль "Золотая Звезда".Дрался до последнегоГвардии лейтенант Андрей Волосков, позывной — Седой, на СВО — с сентября 2023-го. Командовал взводом 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Двадцать три года, выпускник Рязанского училища ВДВ. Воевал на территории ДНР, преимущественно — на Артемовском направлении. Десятки раз ходил в разведку, штурмовал позиции врага, вытаскивал из боя раненых подчиненных.Второго ноября 2024-го получил приказ скрытно выдвинуться на охрану заминированного коридора, чтобы не допустить прорыва противника. К исходу 3 ноября группе десантников под его командованием удалось без потерь добраться до переднего края и занять заблаговременно подготовленные блиндажи. А на следующий день ВСУ приступили к массированному ракетно-артиллерийскому обстрелу этих позиций, бросили вперед десятки FPV-дронов, один из них Седому удалось сбить.Отражая сильный натиск беспилотников и пехоты противника, группа израсходовала боекомплект. Волосков выждал паузу между прилетами, перебежками добрался до погибших вэсэушников, вытащил из их разгрузок магазины и вернулся к своим. Но уже через несколько минут прямо в его блиндаж влетел дрон-камикадзе. С тяжелейшим ранением в плечо офицер отказался от эвакуации. Вскоре его позицию обстреляли из автоматического гранатомета. Опять ранения, на этот раз в ноги.Понимая, что уже не выживет, Седой расстрелял из автомата радиостанцию и продолжил бой. Скончался в тот же день, не выпустив из рук автомата. Его группа врага не пропустила. Тело командира вытащили в тыл. В феврале 2024-го ему было посмертно присвоено звание Героя России.

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